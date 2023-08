AMPI alerta competencia desleal

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Al brasileño Grupo Navent

Portales inmobiliarios desplazan a asesores

El grupo tiene controlado portales líderes

La Cofece, sin voltear a ese sector

Napito, trampa a Larrea

Quería posicionarse ante el futuro político y golpear a su enemigo ancestral

Cemex crece en la Bolsa

Danone, plan RSyG

El que ostenta el poder es siempre impopular

Benjamin Disraeli (1804-1881) Estadista inglés

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliario (AMPI), Ignacio Lacunza Magaña, denunció las prácticas monopólicas de Grupo Navent, que dirige Nicolás Tijerina, controladora de Inmuebles24, propiedad del unicornio brasileño QuintoAndar, que pueden afectar el costo de los servicios de los agentes inmobiliarios y perjudica los tiempos de comercialización de propiedades.

Para Lacunza, estas plataformas aplican cuotas a su arbitrio a otras marcas inmobiliarias que usan sus servicios digitales o están vinculadas para exhibir sus anuncios de renta, compra y venta de inmuebles en México. André Penha es cofundador del unicornio QuintoAndar y ahora será líder de Benvi en México.

QuintoAndar en Brasil, donde comenzó operaciones desde 2013 y actualmente cuenta con 175,000 contratos de arrendamiento vigentes, administra activos por 90,000 millones de reales (poco más de 328,000 millones de pesos mexicanos) y está presente en más de 75 ciudades del país sudamericano.

Sus operaciones son trasnacionales. Se ubican en Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y México.

Su target fundamental es el sector inmobiliario. Administra los portales web relacionados con inmuebles en 8 países.

Su principal herramienta cibernética es Takko Broker, un software inmobiliario (que dicho sea de paso es una maravilla tecnológica) que administra inmuebles24, metroscúbicos, vivanuncios, icasas, propiedades.com, tuportalonline, allproperty, mercadolibre, imoexports y todas aquellas herramientas más populares en el mundo inmobiliario.

Todos estos portales están relacionados a la promoción y anuncios de casas, departamentos, terrenos y otras propiedades inmuebles industriales o de pequeños propietarios.

Por ello es el temor de los agentes inmobiliarios, ya que independientemente de la competencia desleal que realiza para los promotores inmobiliarios, ya que los precios se manejan en los portales deja fuera la asesoría de los agremiados de la AMPI.

La Comisión Federal de Competencia, que preside Andrea Marván Saltiel, no ha volteado a ver ese sector, por lo que ha crecido desmedidamente entre los buscadores de propiedades. Sin embargo, los promotores y asesores inmobiliarios ven amenazadas sus empresas, de la que viven más de 3 mil profesionistas de la venta de inmuebles.

El círculo perfecto. Portales inmobiliarios, propiedades y el manejo de los precios, hacen complicada una libre competencia. Los precios de algunos inmuebles son tan elevados que duran meses e incluso años en venderse.

Por ello, la presencia de ese grupo tan poderoso en el sector podría deformar el mercado que se encuentra, de por sí, deprimido a consecuencia de la situación económica del país.

PODEROSOS CABALLEROS

CEMEX: Bajo el liderazgo de Rogelio Zambrano, en lo que va de 2023, las acciones de Cemex han tenido un repunte de 63.71%, convirtiéndose en la empresa cementera que más gana en la BMV, muy por arriba de Holcim, dirigida por Jaime Hill Tinoco, que es la más grande del mundo. También superó a Cement Roadstone Holding (CRH) y Buzzi Unicem. Sin embargo, a pesar del crecimiento en 2023, las acciones de Cemex aún no han alcanzado los niveles anteriores a las pérdidas del año pasado. *** G MÉXICO: El Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC no aplicará en el conflicto de la Mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, el cual se resolverá en instancias judiciales mexicanas. El gobierno lopezobradorista concluyó que el conflicto, relacionado con derechos del Sindicato Minero, del canadiense Napoleón Gómez alias Napito, y Grupo México, de Germán Larrea, está fuera del alcance del T-MEC. Este data de 2007, antes de la entrada en vigor del T-MEC y no existe evidencia de exportaciones a Estados Unidos. El sindicato lamentó esta decisión. Fue un juego tramposo del senador de doble nacionalidad, Napito, quien quiere posicionarse como un factor de representatividad del sector minero para la próxima administración, sea quien sea el que gane.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

DANONE: Bajo el liderazgo en México de Silvia Dávila, la francesa Danone, impulsa su estrategia de sostenibilidad global bajo el nombre de “Ruta de Impacto Danone”, que define y reagrupa sus prioridades a largo plazo en tres pilares principales: Salud a través de la alimentación e hidratación; preservación y regeneración de la naturaleza y desarrollo de personas y comunidades prósperas; con el fin de generar un impacto positivo en las comunidades donde opera, y así afrontar los retos que enfrenta la industria actualmente.

