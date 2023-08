Pues no, no la suelta…

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Dentro de su muy particular estilo de gobernar y comportarse, ese que se rige bajo su re-particular principio de que “yo soy el Presidente y a mí me la…”, Andrés Manuel López Obrador volvió ayer desde Palacio a la cargada contra la senadora Xóchitl Gálvez al sugerir de nuevo que es corrupta y, para él, sin duda, la candidata presidencial de Claudio X. González.

En un juego mañoso de interrogantes y respuestas, dijo:

“Pues sí lo voy a decir, porque no creo que por eso me sancionen. Nada más lo único que quiero es que me digan ¿cuál fue la falta?, ¿en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora?.

“Yo recuerdo que lo único que planteé fue que la señora, siendo autoridad, recibió contratos en nueve años por cerca de mil 500 millones de pesos”, explicó.

Al aclararle que la resolución de la autoridad electoral está justamente relacionada con esa afirmación y ante su dicho de que la precandidata panista era la del empresario X González, el mandatario se sostuvo.

“¿Qué dije?”, interrogó extrañado.

—Que Xóchitl era la candidata de un grupo de Claudio X. González, se le recordó.

“¡Ah!… pues tampoco mentí. Tan es así que son los que la apoyan: Claudio X. González, Fox. Y es de dominio público que se inició toda una campaña en medios de comunicación, Ciro, todos, todos, todos, apoyándola, y que el jefe de todo el grupo es Claudio X. González y fue el que los unió, y fue el que decidió apoyar a la señora Xóchitl. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué violencia puede ser?”, indicó.

Y luego pasó a proyectar un video donde recuperó sus embates anteriores vs la senadora.

“¿Cuál es la frase? ¡A ver, ponla! Sí, pues ya de una vez… si van a…? ¿Qué fue lo que dije? A ver”, instruyó.

En el video se le escucha decir:

“La escogieron los que se sentían dueños de México porque quieren regresar por sus fueros, quieren seguir robando, nada más que eso está por verse.

“La escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías; pero, pues la gente ya no se va a dejar engañar”.

Fue por demás evidente que todo ahí fue algo premeditado para ir primero al video y luego a las afirmaciones posteriores.

Metido de lleno en la dinámica de esa argucia, en su mero mole diría mi listísima y sabia abuela, preguntado sobre las denuncias de Gálvez por negarle méritos propios en la búsqueda de ser su sucesora y por decir que su posible candidatura del Frente Amplio Opositor se la debería a un grupo de hombres, AMLO afirmó que, cuando critica a sus adversarios, no distingue género.

“… eso aplica para hombres y mujeres… o sea, ¿qué, no le decía yo a Calderón que era un pelele, espurio? Busquen en el diccionario qué es pelele, qué es espurio.

“O sea, si estuviese yo diciendo una mentira… pero es sabido, es de dominio público, que a ella la impulsaron como lo hubiesen hecho con cualquier hombre… no me vayan también a sancionar porque lo voy a mencionar, a Creel, porque les pareció que Creel era muy, ¿fino, exquisito, ‘fifí’?”, interrogó burlón.

Desechó, sin embargo, que las mujeres políticas “tengan que aguantar vara”, como sugirió anteayer Nadine Gasman, titular del Inmujeres, y dijo que lo que pasa es que sus opositores parecieran estar “muy sensibles”.

“Ni modo que no vamos a hablar de los asuntos públicos. Uno no se puede meter con la vida privada, eso es hasta de mal gusto, pero si somos funcionarios públicos, tenemos que actuar con transparencia.

“Ojalá y el tribunal explique en qué consistió. O sea, a ver, cuál fue la expresión que utilicé, que viola sus derechos de mujer”, insistió.

Es Andrés Manuel López Obrador en plenitud en el uso de argucias de comunicación, para decir públicamente justamente lo que quiere, le interesa decir.

No hay ni habrá —está visto— norma o autoridad que lo pare. Y él lo sabe.

En este punto es dónde entra la ética, la prudencia política, el respeto al Estado de Derecho, a las normas. Y es dónde se muestra, como él lo hace, que tan endeble y frágil es todo eso.

Está pues visto que por ahí continuará. Es sencillamente inútil, ingenuo, exigirle respetar sus reclamos opositores a las autoridades de entonces de no meterse en las contiendas electorales. Él afirma sin cansancio, es distinto a los de antes. Así que…

¡Es un machito vulgar!: Gálvez

Como en otras ocasiones, durante el último mes, la senadora Gálvez no tardó en responderle a AMLO.

“Es un machito al que le vale la ley… ¡otra vez Andrés vuelve a mentir y difamarme!, ¿no se cansa?”, interrogó.

Agregó:

“Esto reafirma que no solo es un machito, sino que le vale la ley, el INE y el TEPJF… ¡Presidente, no se distraiga! Póngase a chambear y deje de hablar de mí. ¡A otra cosa, mariposa!”, insistió la senadora de visita en Querétaro.

Hay, pues, confrontación para rato.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa