Un gobierno “patito”

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Vicente Fox, sentaría el precedente histórico de que después de su gobierno cualquiera podría ser Presidente de México. Sus biógrafos de cabecera le contabilizan poco más de 500 dislates como aquellos de que el PRI era como la Coca-Cola, las “lavadoras de dos patas” o de que el continente americano fue descubierto por Cristóbal Colón en 1942 y no en 1492.

En círculos del gran poder político de México he escuchado expresiones como esa de que Vicente andaba siempre bien adormilado porque tomaba un antidepresivo llamado Prozac.

Pero, ahora me pregunto ¿qué tomará el actual Presidente de la República para afirmar que Benito Pablo Juárez García nació el 18 de marzo y no el 21 de marzo de 1806? ¿De cuál habrá tomado o fumado AMLO?

Aunque usted no lo crea, de ese tamaño es una de las erratas o imprecisiones del tercer libro de texto gratuito que será distribuido ya por las pistolas de Andrés Manuel López Obrador aun violando amparos del Poder Judicial que han ordenado parar la distribución de los nuevos textos en todo el país.

¿No que AMLO es adorador de la figura de Benito Juárez? ¿Revisaría él mismo los nuevos libros de texto gratuitos que tanto revuelo agrio han causado porque pareciera que fueron escritos con los pies de alguien que no parece haber ido a la nocturna? ¿Qué no se supone que AMLO debió encargar la redacción e impresión de esos libros a expertos y no a chindinguas que no pasaron por la escuela o si pasaron, fue solamente por enfrente de ella? ¿No que en la 4T hay dos que tres historiadores de excelencia como Paco Ignacio Taibo II, Pedro Salmerón o intelectuales de la talla de Elena Poniatowska?

¡Qué vergüenza! ¿Se da usted cuenta de quiénes nos mal gobiernan? Pero no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre.

Otra barbajanada es que en ese mismo libro de texto se habla de que AMLO le robaron la elección presidencial de 2006, cosa que jamás probara y que el caso Ayotzinapa de los 43 normalistas fue un crimen de Estado.

¿Por qué semejante conclusión, cuando el caso está siendo investigado? Y así por el estilo hay erratas y más erratas de las que aquí le estaré hablando.

Por cierto, Vicente Fox y AMLO tienen un extraño parecido. Ambos son doctos en la violación de las leyes. ¿O qué no el “Chente Fax” metió sus narices en la elección presidencial de 2006, como hoy lo hace cínicamente AMLO y por lo cual el INE le saco ayer una nueva tarjeta amarilla exigiéndole que baje de 4 mañaneras las agresiones misóginas y de violencia de género contra la virtual candidata del frente opositor Xóchitl Gálvez?

Este episodio representa les guste o no en Palacio Nacional otro sonoro revés político contra el presidente López Obrador, quien hoy se hace el occiso y finge demencia, pues no atina a discernir por qué lo acusa el árbitro electoral de México y la senadora, a la que AMLO le hizo ya una estatura de toda una señora presidenta de la república.

Ahora, AMLO deberá buscar otra forma, pero inteligente para poder parar a Xóchitl Gálvez, quien le ha advertido al Presidente que si logra la candidatura presidencial “se enfrentará con la horma de su zapato”.

Y seguramente doña Claudia debe estar tomando altas dosis de passiflorine porque la encuestomanía ya la rebasó y todo indica que la persecución política emprendida por ella, AMLO y el gobernadorsete de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, contra el fiscal morelense Uriel Carmona, le pegará rudísimo porque la detención del fiscal con un aparatoso dispositivo de seguridad es una clara advertencia contra los enemigos políticos de AMLO y su favorita para “la grande”.

La detención de Carmona paró en seco las investigaciones que la fiscalía morelense llevaba a cabo contra Cuauhtémoc Blanco, acusado en casi una docena de carpetas judiciales de tener nexos con mafias criminales y hasta fue retratado con 3 de sus líderes.

El problema es que Xóchitl Gálvez se quedará ahora sin su jefe de campaña electoral en Palacio Nacional.

