¡Al tú por tú!

Los Pozos de Carlos Pozos

Carlos Pozos

[ Lord Molécula ]

Son los menos, los comunicadores independientes o neutrales. Creo que nunca ha existido un periodismo sin una carga ideológica y sin autocensura. La mayor parte de los reporteros que acuden al ejercicio de comunicación circular que se lleva a cabo en Palacio Nacional de lunes a viernes —de 7:00 a.m. y en algunas ocasiones hasta después de 10:00 a.m.—, con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esos reporteros, tienen jefes de información de sus medios de comunicación tradicionales, que les dan sus “órdenes de trabajo”, las cuales piden telefónicamente o bien ahora las reciben por WhatsApp, sobre la línea editorial que les marca el dueño o un consejo editorial y que anticipan lo que deberán de preguntar en el transcurso del día laboral.

En la literatura sobre periodismo del siglo XX se dice que el periodismo en esencia es un contra-poder. Y toda la sociedad mexicana estamos viviendo desde hace cinco años una época “estelar”, una verdadera transformación.

Y el periodismo no es la excepción, pues estamos en una época que requiere de definiciones y dejar la “máscara de la neutralidad”. Las audiencias, los lectores, radioescuchas y televidentes, exigen ahora más que nunca y tienen el poder de criticar a los mismos reporteros y periodistas que han trabajado para medios de manipulación conservadores.

Hay una rebelión de las audiencias, porque éstas se dan perfectamente cuenta cómo se hacen campañas en los medios de comunicación (radio, prensa y televisión, sobre todo) de noticias falsas, sesgadas o amarillistas, destacando la nota roja, la violencia.

Con la conferencia mañanera del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las principales cadenas de televisión nacionales, sus noticieros matutinos, vespertinos y nocturnos, han perdido audiencia, y por ello atravesamos una etapa muy crítica donde los medios conservadores están en una guerra de las audiencias.

Con la tecnología y los celulares se tiene la inmediatez de la información; y la televisión y la radio ya no pueden competir en decirlo primero, porque la conferencia de Palacio Nacional dicta la agenda del país, y de ahí emana la información para que en el transcurso de día se dé el fenómeno de “declaracionitis”, en respuesta a lo dicho por el Jefe de la Nación.

El trabajo riguroso del periodista es buscar las verdaderas causas de los hechos, los testimonios o pruebas de los acontecimientos y reconfirmar dos, tres o cuatro veces la información y su veracidad.

¿Pero qué sucede cuando ese periodista o reportero recibe órdenes de sus jefaturas de redacción o información, cuando anteponen los intereses del dueño del medio? Se hace evidente el clasismo mediático, cuando mandan a sus reporteros con esos mismos intereses a las mañaneras para buscar la aprobación mayoritaria del sector o segmento al que llegan y que les interesa convencer.

El periodismo en esencia es un contra-poder. “Para hacer periodismo, hay que hacer el esfuerzo de mostrar lo que el poder quiere ocultar”, señala Daniel Coronell, presidente de noticias de Univisión en Estados Unidos y columnista de la revista Semana.

Aquí tienen la participación de los tres reporteros de El Sol de México, El Universal y Reforma de la pasada conferencia del viernes 4 de agosto, en donde intentan ponerse a tú por tú con el Jefe de la Nación.

INTERVENCIÓN: ¿No se agrede el artículo 134 de la Constitución, Presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, porque no estoy llamando a votar por nadie.

INTERVENCIÓN: Pero el artículo dice que usted no debe de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No estoy influyendo, estoy hablando nada más de una realidad: que existe un bloque conservador que está en contra de la transformación del país y esto lo he dicho desde siempre, que es un bloque conservador muy corrupto.

INTERVENCIÓN: Pero después de que Fox se metió con usted en el 2006, que eso violó Fox la Constitución, usted está haciendo prácticamente lo mismo, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, yo lo que estoy advirtiendo es de qué quieren los corruptos, los que saquearon a México: regresar a hacer lo mismo.

INTERVENCIÓN: Como cualquier otro partido.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no somos iguales. Y tenemos la obligación de advertirle a la gente. Si usted ve que alguien se va a meter a un domicilio a robar, pues lo tiene que denunciar.

Entonces, yo entiendo que estén molestos, porque no todos somos aplaudidores, no todos. No tú, pero no todos somos como los dueños de tu periódico; tenemos posturas distintas. Y qué bueno que existan personas como los dueños de tu periódico, que tienen una postura contraria a la transformación. Qué bueno, porque eso es la democracia, pero que no haya censura.

Es el mundo al revés: ahora resulta que me quieren censurar, no quieren que yo hable.

INTERVENCIÓN: Es que usted tiene los aparatos para poder hacer valer su palabra en diferentes medios.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no. Tengo la oportunidad, como cualquier ciudadano, de manifestarme libremente.

Todos los ciudadanos tenemos derecho y tenemos libertades.

INTERVENCIÓN: La diferencia es que usted es funcionario.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero estoy defendiendo intereses del pueblo, estoy defendiendo las causas por las que me eligieron.

INTERVENCIÓN: Pero tiene un buen vocero. ¿Por qué no usa al vocero para que emita su postura?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Porque a veces no quiere él y entonces… La gente dice: “Es muy bueno Jesús (Ramírez); sí, pero hágalo usted también”. Entonces, como no deja de ser interesante quitar máscaras…

INTERVENCIÓN: ¿Qué pasaría si no hubiera la mañanera?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, imagínese, sin la mañanera. No, no, no. Si con la mañanera no logramos equilibrarnos, no logramos, es así la diferencia. Todos los periódicos, con honrosas excepciones, 99 por ciento de los periódicos, en contra; 99.9 de las estaciones de radio, en contra; 99.9 de la televisión abierta, en contra. Nunca en la historia desde la época de Madero se había atacado tanto a un Presidente.

Y no quieren ni siquiera la mañanera. Entonces, ¿dónde está la libertad?

INTERVENCIÓN: La mañanera se transmite en todos los medios de comunicación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. ¿Ustedes creen que en Televisa reproducen la mañanera?

INTERVENCIÓN: No íntegra, pero…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no; sí, deben de sacar fragmentos, igual en todos. En los periódicos, nada. En la radio nada más están buscando qué les parece extravagante de mi parte, en qué pueden cuestionarme; andan a la caza del gazapo, a la caza del error.

INTERVENCIÓN: Presidente, el Episcopado Mexicano acusa, dicen que usted cedió la educación, la Secretaría de Educación Pública, a un grupo de marxistas radicales.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No puedo yo, no puedo yo entrar en esa polémica. Imagínense, si yo contesto, mañana las ocho columnas de El Universal. No me voy a enganchar, o sea, no, no, no.

¿En lo económico se está destruyendo, Claudio, a ver? ¿En lo social se está destruyendo? ¿Qué, no se está atendiendo como nunca a la gente más necesitada? ¿Eso es destruir el país? ¿En qué? ¿Está destruyendo el país la corrupción, como lo destruía antes? ¿En qué se está destruyendo el país, en que ahora todos podamos manifestarnos con libertad? ¿Se está destruyendo porque hay persecución a periodistas, a empresarios? ¿En qué se está destruyendo el país, si hay libertades plenas en México?

En violencia, todos los días trabajamos para garantizar la paz y vamos avanzando en ese propósito.

¿Se está destruyendo al país porque ahora, como sucedía antes, dominan los narcotraficantes? ¿Se está destruyendo al país porque ahora la secretaria de Seguridad es como García Luna?

Amigas y amigos, como siempre ustedes tienen la mejor respuesta: ¿Este es el tipo de periodismo que requiere México, el periodismo contra poder?…