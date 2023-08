“La Casa de la Bandida” reabre sus puertas, ahora en el Teatro Centenario

“Tres corcholatas, un colado más los que se apunten”

Se integra al elenco la extraordinaria estrella Libertad Palomo

Ofrecerán dos funciones este 11 de agosto y planean una gran gira

Arturo Arellano

“La Casa de la Bandida: tres corcholatas, un colado, ¡más los que se apunten!” regresará a la cartelera teatral este 11 de agosto, para llevar al escenario del Teatro Centenario Coyoacán, una historia llena de música, datos políticos, risas y mucha diversión, además de un sentido homenaje a Carmen Salinas y a José Luis Montañez Aguilar, quién con este montaje celebra sus 50 años de trayectoria periodística, pues se trata de un texto de su autoría, que él mismo está produciendo.

El elenco es encabezado por Benito Castro, Maricarmen de la Peña (hija de Lalo “El Mimo”), Martín Muñoz, Libertad Palomo, entre otros grandes actores, quienes se reunirán con un grupo de periodistas para contar una historia de amor, empañada por las vicisitudes de un país sumergido en la corrupción y la inseguridad.

En conferencia de prensa, el autor y productor de la puesta en escena, además director de esta casa editorial DIARIOIMAGEN, el señor José Luis Montañez Aguilar, declaró “Es la segunda vuelta de esta obra de Teatro, que anteriormente presentamos con mucho éxito en el Teatro Gran Recinto, pero que ahora llevaremos al Teatro Centenario Coyoacán, con dos funciones en las que se van a dar cuenta de que, si bien, es la misma historia, ahora está actualizada y mejorada, con nuevo talento”.

Asimismo, destacó que se suma a la dirección escénica de la obra el maestro Germán Gastelum que ha venido a darle un nuevo rostro a la Casa de la Bandida, donde se reúne el periodismo y grandes actores del quehacer político del país, por lo que vamos a conocer quiénes son las “corcholatas”, que se van a lanzar a buscar la presidencia del país.

Germán Gastelum por su parte, reconoció que no fue nada fácil lograr la fusión del teatro y el periodismo “No ha sido tarea sencilla, ahora ya está completamente el debate político dentro de la historia, lo que en la versión pasada no era así. Ahora estos datos, los destapes, están dentro de la Casa de la Bandida”, porque quizá muchos no lo sepan, pero muchas de las decisiones políticas sobre el futuro de México, sin duda se han tomado en alguno de los centros nocturnos que hay en el centro de la ciudad.

Es decir, que ahora los periodistas que entran a la Casa de la Bandida, se enfrentan en un debate político, que dejará ver los indicios de lo que serán las próximas elecciones presidenciales y sus primeros destapados, tal y como ocurrió durante la primera temporada de la obra en el Teatro Gran Recinto, donde la gente recibió este montaje con gran aceptación.

Hay que mencionar que todo esto ocurre en un ambiente con muchos tintes de comedia, pues como es típico de los mexicanos, solemos reírnos de nuestras propias desgracias o a las que nos llevan los malintencionados políticos en el país. En este marco el maestro Benito Castro, que participa haciendo el papel de Jesús Martínez Rentería, conocido popularmente como “Palillo”, declaró “Vamos a decir las cosas como son, como las habría dicho ‘Palillo’. Que no se guardaba nada y es que, nunca fue de ningún partido, porque su partido era la gente, era el pueblo”. Y recordó que “Palillo nunca fue protegido, al contrario, pasó muchas veces por la cárcel, por decir lo que pensaba, lo que sí, es que era amado por la prensa, por los periodistas”.

Hay que destacar que nuevamente Gustavo Salinas, sobrino de Carmen Salinas es co-productor de la puesta en escena, por lo que se dice emocionado de dar continuidad a un proyecto que nació del sueño de José Luis Montañez Aguilar y que le hizo saber a la actriz cuando estaba con vida, por lo que obtuvo

su respaldó con mucho cariño

Por otro lado, hay que destacar que, para esta nueva temporada se une al montaje, la talentosa Libertad Palomo, primera actriz trans en ser conocida, quien llega para dar vida al papel de Julieta de una manera impecable, una mujer que hará lo posible para quedarse con el amor de La Bandida y que en conferencia dijo “Es un honor estar aquí, estoy enamorada de la historia, de mi personaje. Les aseguro que se van a divertir muchísimo, porque la obra está llena de color, de canciones y de un mensaje que todos debemos escuchar”.

Este comentario fue respaldado por el propio José Luis Montañez Aguilar, quien asegura que la gente debe estar bien informada en materia política, para poder ser participativos y luchar por tener un país mejor. Otros periodistas que se suman al debate en esta obra son Francisco Reynoso, Roberto Vizcaíno, Salvador Martínez y Ramón Zurita.

Mientras tanto, el popular periodista Carlos Pozos (Lord Molécula), que también es parte de esta historia, declaró “Vamos a debatir, cada quien va a compartir su opinión sobre el escenario político de nuestro país de cara a las elecciones de quien será el próximo presidente de México” y en un guiño divertido sacó de su maletín un “Amlito”, un juguete en forma del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, con sus frases más icónicas y que incluso, también fue presentado por el propio mandatario federal durante una de sus conferencias matutinas.

Maricarmen de la Peña, que da vida a La Bandida, se dijo emocionada de regresar con este montaje “Como ya lo mencionaron mis compañeros, esta obra se ha mejorado, se han pulido muchos detalles. Estamos muy contentos de llegar al Teatro Centenario de Coyoacán, esperando que mucha gente pueda enfrentarse a lo que queremos contar y cantar”. Al mismo tiempo, se dijo feliz de estar compartiendo el escenario con Libertad Palomo “para mi es un sueño cumplido, porque siempre tienes en el radar a ciertos compañeros con los que te gustaría trabajar y Libertad era una de ellas, la admiro y quiero muchísimo. Es como cuando tienes un ídolo y de pronto te dicen que ahora vas a trabajar con él. Estoy feliz y orgullosas por ello”.

Otro que se suma al elenco es Alberto Pavón, quien estará alternando el papel de Álvaro con Martín Muñoz; y en este caso comentó “Agradezco la oportunidad, sé que mis compañeros ya llevan tiempo trabajando juntos, pero me siento cómodo, me han recibido muy bien y no puedo estar más que contento y de verdad agradecido con el productor, con el director y con todos, espero dar lo que se espera de mi”. Por otro lado, Jorge Ibarra, David López y Jorge Nieto, también son parte importante de este gran montaje.

Hay que destacar que nuevamente Gustavo Salinas, sobrino de Carmen Salinas es co-productor de la puesta en escena, por lo que se dice emocionado de dar continuidad a un proyecto que nació del sueño de José Luis Montañez Aguilar; y que le hicieron conocer a la actriz cuando estaba con vida, por lo que se obtuvo su respaldó con mucho cariño para llevar al teatro la historia.

La puesta en escena es autoría y producción de José Luis Montañez Aguilar, también director de la casa editorial DIARIOIMAGEN, quien a través de “La Casa de la Bandida, tres corcholatas, un colado, ¡más los que se apunten!”, invita al público a conocer algunos de los momentos más trascendentales de la historia política de México, todo en un marco de Cabaret y con la presencia de un ballet conformado por las bellas y talentosas Freya, Mitzi Fernández, Fernanda Gómez, Diana Ruiz y Melissa Aguilar, quienes acompañarán con sus movimientos cada tema clásico incluido en la historia, además de algunos que serán interpretados por la extraordinaria cantante Leidis, quien nos llevará a los más estremecedores sonidos de Cuba.

La puesta en escena se presentará el próximo 11 de agosto en el Teatro Centenario de Coyoacán a las 18:00 horas y 20:30 horas; y no te sorprendas de encontrarte en algunas de las funciones a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal o a Adán Augusto López, pues algunos han confirmado su asistencia.

La puesta en escena se presentará el 11 de agosto en el Teatro Centenario de Coyoacán a las 18:00 horas y 20:30 horas; y no te sorprendas de encontrarte en alguna función a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal o a Adán Augusto López, pues algunos han confirmado su asistencia