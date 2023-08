Eternamente Amándonos llegará a emocionante final este 11 de agosto

A través de las estrellas

La producción de Silvia Cano ha contado con grandes estrellas como Marcus Ornellas

Arturo Arellano

Eternamente Amándonos, llegó para colocarse entre las emisiones favoritas de la población, por televisión abierta, y es que, respeta la esencia del melodrama clásico, en el que Televisa es experto, pero también con un baño de actualidad y con un elenco de primer nivel, encabezado entre otras estrellas por Marcus Ornellas, que platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN, sobre lo que nos podemos esperar en lo que resta de esta telenovela.

La telenovela llegará a su final este 11 de agosto, por lo que, el actor se dijo emocionado de todo lo que ha representado este proyecto y por la aceptación de los televidentes “Es una historia que desde principio a fin está muy bien escruta, estamos agradecidos con el público que ha sido cautivo, importante, en un proyecto que ha superado números de telenovelas anteriores, porque hemos logrado cosas que no nos habíamos imaginado, por el horario que es muy difícil, pero gracias a la entrega de todo el elenco y el equipo de trabajo se han logrado muy buenos resultados”.

Sobre su personaje, reconoce “Es difícil comentar algo sobre Rogelio, porque no quiero dar spoilers, pero si puedo decir, que lo que va a pasar nos va a llegar al corazón, vamos a ver cosas muy bellas, no se lo pueden perder, quienes conozcan la historia y quienes no también. Van a pasar cosas muy emocionantes, el final nos va a tocar al corazón, nos va a conmover porque son cosas reales, es la verdad de lo que le podría pasar a cualquiera”.

Y afirma que de esta experiencia se lleva muchas cosas, pero “lo más relevante de todo sin duda alguna es la calidad humanade mis compañeros actores y de todo el equipo de producción, de Silvia Cano a quien le envió un abrazo con mucho cariño. En realidad, a todos, sin dejar a nadie fuera, tengo que agradecerles, es un proyecto maravilloso y lleno de amor y es que, asi es como se debe trabajar, porque no somos perfectos, tenemos diferencias, pero siempre nos tratamos con respeto, con amabilidad, y respetando nuestras diferencias”.

Sobre el género de telenovela, que en realidad es el melodrama, afirmó “siempre está en todos lados, somos como sociedad, amantes de ello, vivimos y revivimos el melodrama, creo que nosotros lo llevamos en la sangre, tanto es asi, que las plataformas digitales, están apostando a eso, en menos capítulos o en más, pero siempre en ese tenor, porque la gente lo consume. El público de las telenovelas es cautivo y antes no había otras opciones, pero ahora si las hay y la telenovela sigue ahí”.

Y si bien, la telenovela culmina este 11 de agosto, los capítulos seguirán disponibles en ViX para quienes quieran disfrutarla de nuevo o verla desde el principio “Yo estuve fuera del país una semana y me puse al corriente a través de ViX, es una gran opción, un gran hallazgo de Televisa para tener disponible tanto material, ahí están los capítulos de principio a fin, para la gente que se perdió la transmisión original por trabajo o por lo que sea, pueda verlos cuando quieran”.

Y concluyó que en su carrera profesional se vienen varios cambios y proyectos de los que más tarde dará detalles “Vienen varios cambios, con proyectos en puerta, pero por ahora estoy enfocado en mi familia, saldré de vacaciones y quiero disfrutar de esos momentos, ya en septiembre veré que sigue”.

El elenco de Eternamente Amándonos, se completa con otras grandes estrellas como Alejandra Robles Gil, Diana Bracho, Juan Martín Jáuregui, Ana Bertha Espín, David Caro Levy, Valentina Buzzurro, Julia Urbini, entre otros.

El final de telenovela se transmitirá este 11 de agosto a las 16:30 horas por las estrellas.

