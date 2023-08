Panchito Arredondo lanza nuevo sencillo “A Punta de Balazos”

Pionero de los corridos bélicos

Su movimiento comenzó underground, pero inspiró a muchos artistas

Prepara álbum de 11 temas de los cuales seis son de su autoría

Arturo Arellano

Panchito Arredondo se ha logrado ganar el respeto de muchos colegas que constantemente lo invitan a colaborar como Grupo Firme, Alfredo Olivas, Marca Registrada por mencionar algunos y ahora emociona a todo su público con el lanzamiento de lo que es su nuevo sencillo titulado “A Punta de Balazos” con lo que refrenda su título como el “Rey Bélico”, ya que es uno de los pioneros en este tipo de corridos.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, declaró “El tema es de un amigo mío, cuando lo escucho se me hizo alegre y emotivo, más que nada, por el personaje del que se habla, y a quién me toca conocerlo, sé su historia y a lo que se refiere, entonces me llamó la atención y lo sentí. Primero que nada, para cantar hay que sentirlo, yo lo hice desde el principio y afortunadamente el compositor nos lo dio para grabarlo, teníamos meses con el tema guardado, pero ya por fin se pudo lanzar y la gente lo ha recibido bien”.

Adelanta que lleva el sello de sus corridos “ya tengo listo el disco de estudio 2023, no me acuerdo del nombre exactamente, pero ya estamos trabajando en la portada y en los videos que van a salir para darle a todo el público material audiovisual, que la plebada se conecte con nosotros. Son 11 temas lo que vienen, 6 temas míos y vienen composiciones de otros grandes artistas”.

Lo que siempre lo ha identificado es el corrido bélico, de modo que afirma “seguiré cantándole eso a la plebada, es lo que la gente pide, eso es lo que viene recargadísimo, más que nada hay que contar estas historias porque el público lo pide, ya no es algo regional de Sinaloa, porque se comercializó y me honra ser de los principales exponentes del corrido bélico”.

En materia de conciertos, define “La mera verdad es un concierto muy ‘pisteable’, tratamos de hacer algo muy variado, con corridos, cumbias, rancheras y hasta baladas, traemos un show completo musical, para todos”.

Finalmente, adelantó que se va a lanzar un dueto con Grupo Firme “Ya está grabada una nueva colaboración, no me comentaron de la fecha de lanzamiento, pero ya está en puerta. También, tengo otro disco completamente grabado, listo, esperando fecha de lanzamiento, son 10 temas con Javier Rosas, son cancines de su autoría. Y si la gente nos acepta podría venir una gira juntos, hasta un volumen dos del disco, en nuestros planes hay muchas cosas, pero ya nos ponemos en la mano de Dios” concluyó.

Mientras tanto “A punta de balazos” ya está disponible para escucharse en todas las plataformas digitales.