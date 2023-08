El uso faccioso de las estadísticas

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

Al Presidente nadie le gana una. Antepone el mundo feliz en el que supuestamente vive el país y que tanto presume. Para él, la población mexicana está requetebién, no hay desempleo, regresamos a la bonanza económica, la incidencia delictiva está casi en cero, no existe la pobreza y los miserables que hay viven felices porque ese es su estado natural, tenemos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, no exportamos más braceros y los que hay mantienen a sus familias, cuyos parientes reciben menos pesos, pero están agradecidos con el Presidente porque la macroeconomía está bien, la educación es de calidad, salvo nimios errores en la edición de los Libros de Texto Gratuitos, los empresarios nacionales y extranjeros están gustosos de invertir en nuestro país por la certeza jurídica que proporcionamos, contamos con el mejor aeropuerto del mundo y ya casi somos autosuficientes en el abasto de combustibles, por cierto con la gasolina más barata.

Ese es el mundo feliz del inquilino de Palacio Nacional, Alicia en el país de las maravillas, donde el tabasqueño Conejo Blanco tiene prisa, tiene prisa, por terminar sus faraónicas obras, emblemáticos elefantes blancos que no aportarán nada a la sociedad, pero enaltecerán la imagen presidencial. Pero eso sólo sucede en la calenturienta cabeza de su propalador y la de sus fanáticos seguidores.

La terca realidad demuestra otra cosa, al término de esta administración el crecimiento económico será de menos del uno por ciento, la recuperación del empleo sólo servirá para regresar a los estándares que había en 2018 -sólo hay que ver que en julio se perdieron dos millones de fuentes de trabajo-, el súper peso pega a las familias de los paisanos, ya que reciben menos efectivo por una paridad desfavorable para ellos. El servicio de salud dista mucho de ser igual al de los países nórdicos, las clínicas, los centros hospitalarios y los hospitales de tercer nivel están saturados, el Insabi resultó un fracaso y persiste el drástico desabasto de medicamentos. La seguridad es la asignatura pendiente de este gobierno, el más violento de las últimas décadas con más de 160 mil homicidios dolosos y se espera que para 2024 sean más de doscientos mil asesinatos. La manipulación de las encuestas pretende encubrir que tenemos ocho de las diez ciudades más violentas del mundo y que el ochenta por ciento del territorio nacional se mantiene bajo la influencia del crimen organizado. El súper peso, lejos de presumirlo como una divisa fuerte, debería preocupar al gobierno, porque a los exportadores -como los del aguacate- no les conviene la nueva paridad ni a los paisanos que mandan, en términos reales, menos dinero a sus familias. A este desastre se suma el oneroso rescate de Pemex y la CFE que, aparte de ser inútil, sólo afecta la economía nacional, toda vez que es impagable esa deuda.

Así que, aunque tenga cierta popularidad, el Presidente no puede seguir con la manipulación de las estadísticas, porque la terca realidad desmiente los intentos propagandísticos del gobierno.

