De Hitler a AMLO

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

¿Cortarles las hojas a los libelos de texto gratuitos, como lo propuso el jerarca nacional del PAN, Marko Cortés? ¿No le parece a usted una vil pendejada al más puro estilo hitleriano?

Adolfo Hitler era de esos tiranos nazis que solía quitarles las hojas a los libros y esconder episodios que no eran de su agrado o lo delataban como un autócrata.

No, mire usted. La propuesta de Marko Cortés es de locos, es una propuesta visceral y no es nada saludable ni resuelve el problema principal de los textos de la SEP, el asunto es pedagógico. Nada de que solamente son una veintena de errores y mentiras como el cuento chino de que Andrés Manuel López Obrador le robaron la elección presidencial de 2006, la tergiversación de la historia, amén del adoctrinamiento comunista son algunos de los pecadillos porque los libros de texto no deben llegar jamás a más de 30 millones de chiquillos en las aulas.

No sólo encontramos que Benito Juárez nació el 18 de marzo y no el 21 de marzo de 1806, sino que ahora en uno de los libros de tercer año se presenta un pentagrama del himno nacional también tergiversado y cuando se les ha puesto enfrente a músicos profesionales esbozan una sonrisa lacónica, diciendo que las notas no son del himno nacional y falta todavía revisar uno por uno, pero de Palacio Nacional y de la SEP ha salido la orden tajante de que esos libelos no se proporcionen a ningún periodista y es que ya se les cayó el teatrito sobre el adoctrinamiento comunista.

Este miércoles, la juez Yadira Medina titular del Juzgado Tercero en Materia Administrativa le asestó a AMLO y a sus hitlerianos libros un epitafio de muerte, al resolver que la SEP violó la ley, al no convocar al consejo ciudadano y a las organizaciones de padres de familia como lo mandata la ley para que revisen el contenido de los libros de texto, que por lo visto están condenados a parar en la hoguera o el basurero de la historia.

Dice el muy servil Marx Arriaga, a quien AMLO le encomendó la preparación y distribución de los libros, que solamente contienen 20 errores y que más metidas de pata contenían los libros en la era de Emilio Chuayffet como titular de la SEP. Pero, luego el ignorante señor Arriaga dejó aflorar su servilismo lacayista y dijo que es capaz de defender los libros de AMLO hasta con la vida. “De lengua me acabo un plato y de chile, un molcajete”, dicen allá en mi tierra.

El agrio debate sobre los libros de texto nos deja dos lecturas que deben ser torales:

Primera, ningún libro de texto gratuito debe obedecer a tendencias ideológicas de la derecha ni de la izquierda. Y segunda, AMLO y los próximos Presidentes de la República tienen que ceñirse al espíritu de la Constitución que consagra que la educación en México debe ser laica, científica y gratuita.

Los gobernadores de oposición ya advirtieron que los líbelos en la era de AMLO no llegarán a las manos de los niños, pero los lacayos gobernadores de Morena están dispuestos a violar la ley y el mandato del Poder Judicial y sólo quedará el recurso de que sean los padres de familia los que eviten que esa basura ideológica ensucie el corazón y la mente de sus hijos.

No cabe duda, todo lo que AMLO toca lo echa a perder y acabará destruyendo la esperanza de millones de compatriotas que lo vieron como la salvación de México.

