Al Presidente nada le embona

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Cómo el gladiador que sale fiero a la arena de su momento y realidad a batirse incluso hasta con piquetes de ojos —ahí están sus declaraciones de hace unas horas de que en política a todo se acude y todo se vale—, el Presidente Andrés Manuel López Obrador salió ayer a:

Defender una vez más al Cártel de Sinaloa, ahora frente a la implicación de los chapitos en el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Todo eso puede ser incluso hasta un rumor, dijo ante los ojos de ¿what? de propios y extraños. A AMLO no le embona que el asesinado haya advertido días antes que, si lo mataban, esos eran los del Cártel de Sinaloa que lo habían amenazado poco antes.

Defensor de su sesuda y avanzada tesis de que si existe el medio ambiente, ¿entonces dónde anda el otro medio?, a AMLO simplemente no le embona que Xóchitl Gálvez y otras mujeres —a que latosas ¡chingao!— con sus dichos no violen sus derechos de género. “¡Oh qué!, ¿a poco nomás hay violencia de género cuando son mujeres?!… ¿y yo qué?, interrogaría con toda vehemencia y seriedad desde su inmaculada investidura presidencial. Porfa no ría, es en serio.

Ya sin tan buen talante, arremetió de nuevo contra los magistrados del Tribunal Electoral a quienes exigió —¿puede hacer eso?— renunciar y pedir disculpas “por tergiversar sus declaraciones (las de AMLO) sobre Xóchitl Gálvez”.

Y ya metido en eso, horas más tarde ampliaría su embate al acusar al INE de ineptitud y descuido y de sacar de contexto sus dichos sobre Xóchitl Gálvez y encima acusarlo de violencia política de género. O sea, tampoco esto le embona. Tan agraviado e incomprendido se siente por esto, que su Consejería Jurídica ya impugnó las medidas cautelares que le fueron impuestas por la Comisión de Quejas del Instituto que le prohíben hablar más de la senadora Gálvez, algo incomprensible para él.

Y como colofón de su irritación generalizada en la que vive ya desde hace ¿semanas, meses, años? —¡a AMLO no lo hace feliz ni ser Presidente!—, el mandatario volvió de nuevo a las elecciones de 2006 donde Felipe Calderón lo dejó a décimas de la Presidencia, y acusó al periodista Ciro Gómez Leyva de corrupto por haber, supuestamente, manipulado en Milenio las encuestas que lo dieron por perdedor. Gómez Leyva le respondió de inmediato desde su programa de radio para exigirle pruebas de sus dichos, demostrar que es corrupto y confirmar con datos y hechos no con dichos y supuestos que él ganó como afirma la Presidencia en aquella elección. Ciro lo acusó, a su vez, de alimentar con sus mentiras un entorno de odio y violencia en su contra: “¿quiere otro atentado?”, le preguntó a AMLO en referencia al sufrido por él hace unos meses. Obvio que esto no le embona para nada a AMLO.

Menos le va a embonar el que por unanimidad el Tribunal Electoral lo haya acusado ayer de haber violado la imparcialidad y neutralidad de los comicios recientes en el Estado de México y en Coahuila.

Además, le atribuyen el uso indebido de recursos públicos, por lo que el Tribunal ordenó al Órgano Interno de Control de la Presidencia sancionar al Director de Cepropie y al jefe de Comunicación Social, entre otros.

Nada, pues, le embona hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador y al parecer no embonará en el tramo que le queda hasta octubre de 2024.

Menos, ante la sola idea de que a lo mejor deberá entregar la Presidencia de la República a Xóchitl Gálvez ante el ya no tan hipotético caso de que la senadora pudiera ganar en 2024.

¡Uy! eso le ha de causar estragos a su bilis y agruras.

Porque, oiga Usted, a partir de hoy cualquier cosa puede pasar, incluso que la hidalguense gane ¡eh!

A Silvano y a Mancera tampoco les embona nada

Así como a AMLO no le cuadran las cosas, a los perredistas Silvano Aureoles y a Miguel Ángel Mancera tampoco.

Ambos no comprenden por qué, ni cómo fue que el Comité Organizador del Frente Amplio de Oposición Va por México los dejó tendidos en el ring de la recolección de firmas de apoyos si ambos recibieron más de las 150 mil firmas exigidas a cada contendiente.

Y cómo le ocurre a AMLO en todo, creen, ven, suponen, perciben sospechan que dejarlos fuera fue por un complot.

Y en su reclamo sospechosista ayer emboletaron al Chucho mayor, a Zambrano quien es parte del Comité Organizador que los dejó fuera.

Chucho los escuchó, los abrazó, consoló y salió a decir:

“Que, desde luego, no compartimos esta decisión, que acompañamos —a Silvano y a Miguel Ángel— en su reclamo y desde luego, su exigencia de un derecho de audiencia para que haya las aclaraciones suficientes que puedan dejar muy transparente la decisión que se tomó del día de ayer de dejarlos fuera de la contienda…

“(Pero) Seguimos ciertamente en el Frente, nos mantenemos en el Frente, pero hoy anunciamos que establecemos una pausa en nuestra participación en los trabajos del Comité Organizador a la espera de que se den las aclaraciones pertinentes suficientes”, aclaró por aquello de que vaya a haber alguno que crea que el PRD rompería con el resto del Frente, en su defensa de Silvano y Mancera.

Lo cierto es que si bien ambos recabaron juntos 500 mil firmas de apoyo la verdad es que simplemente quedaron en quinto y sexto lugar y sólo había espacio para 4 que fueron Xóchitl, Beatriz, Santiago y Enrique.

Así de simple y sencillo de entender. Los números mandan. Y ellos están fuera. Sin compló…

