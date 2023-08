Va por México, va por Xóchitl

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Oposición cumple con la liturgia electoral

Gálvez tuvo la mayor cantidad de firmas

Creel, Beatriz y De la Madrid, juegan el otro inning

Será una encuesta y acercamientos

Mexicana de Aviación, con 10 aviones

¿Ejercerá competencia desleal a otras aerolíneas?

Scania, RS yG

El poder no es un medio, sino un fin en sí mismo

George Orwell (1903-1950) Escritor británico

Vamos por México, integrado por el PAN, PRI y PRD, concluyó su primera etapa de selección de suspirantes a la candidatura presidencial.

Fue así como los panistas Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, así como los ipriístas Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, cumplieron con los requisitos establecidos por las normas para seleccionar al precandidato presidencial opositor.

Quienes lograron 150,000 firmas o más, pero no lo hicieron en las 17 entidades que establecía la convocatoria, fueron Silvano Aureoles y Miguel Mancera, así como el panista Francisco García Cabeza De Vaca.

Esto es únicamente para darle forma a lo que podría ser considerada una disputa entre las tres fuerzas políticas de esta alianza, que se va a configurar, al momento de las elecciones, con el nombre de Va por México.

Pero, como diría el clásico, Carlos Salinas de Gortari, no se hagan bolas será Xóchitl Gálvez.

En medio de críticas de Claudio X. González y de Jorge Luis Preciado, uno empresario crítico del sistema y el segundo ex panista, se mostró cohesión, fortaleza y una fuerte presencia entre la sociedad redes sociales y en los medios, de los aspirantes opositores.

Aunque la descalificación que dieron a priori algunos de los pre, pre, pre aspirantes, como Lilly Téllez y después Claudio y Jorge Ruiz, no abonan a la unión de la fuerza opositora. Tratan de debilitar a quienes se enfrentan con intensidad contra el oficialismo; el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Por la parte del PRD, la carta más fuerte, definitivamente, es la de Miguel Ángel Mancera, ex jefe del gobierno de la Ciudad de México. Poco se espera de García Cabeza De Vaca o de Silvano Aureoles.

Sin embargo, muchos estiman que sumarán su capital político a la alianza opositora ya que, por supervivencia, no les queda otra salida. Los tres son atacados por políticos de la 4T.

En la casa de enfrente

Por lo que toca Morena, la guerra más intensa será, en estos momentos, en el plano de las encuestas. Apenas en la elección presidencial pasada los medios tradicionales eran la arena dónde se peleaban los políticos por sus posiciones en el poder y el dinero.

Las cosas cambiaron. Ahora contratan empresas encuestadoras.

De este tema les platicaré la próxima semana ya que en esto y en anuncios espectaculares se gastan gran parte del dinero que tienen para hacer propaganda política.

Por lo que corresponde al bloque opositor, se llevará a cabo una encuesta de la cual se establecerá quiénes eran los tres finalistas. De ahí quedarán el virtual candidato presidencial de Va por México.

PODEROSOS CABALLEROS

MEXICANA DE AVIACIÓN: Ayer, en la mañanera, ante el Presidente de la República, el secretario de Defensa, Cresencio Sandoval, dio a conocer los pormenores de lo que será el renacimiento de Mexicana de Aviación, con operaciones desde principios del siglo pasado, y que ahora es una empresa que controlada por el Ejército, que dará servicio de pasajeros y carga en todo el país. Aunque no lo mencionaron, todo hace indicar que no tendrá operaciones al extranjero. Aunque Volaris, Aeroméxico y Viva Aerobus no han manifestado su inconformidad, ya que impide una libre competencia, El gobierno al tener su propia aerolínea y al mismo tiempo sea concesionario de aeropuertos. Genera dudas. Podría Mexicana recibir subsidios como aerolínea gubernamental y dejar en desventaja a otras aerolíneas mexicanas que utilizan los servicios de los aeropuertos concesionados a la Defensa y a la Secretaría de Marina. Por este y otros actos, el gobierno de López Obrador busca acabar con los organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia, ya que son los obstáculos para que hasta su más mínimo capricho, sea cumplido.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

SCANIA: Scania México, que lidera Alejandro Mondragón, proveedor de origen sueco de transporte de carga, pasajeros y de motores (industriales, de energía y marinos) busca mantenerse como un espacio para que las personas sigan desarrollándose y sintiéndose en libertad para fortalecer su creatividad, liderazgo y conocimiento. La armadora está preparada para ofrecer diversas soluciones a las necesidades del mercado mexicano, desde transporte de carga, minería y pasajeros, así como motores de generación de energía, industriales y marinos, con el apoyo de sus colaboradores.

