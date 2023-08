Luz y sombra

Apenas la semana pasada titulé una de mis columnas como: “Al tú por tú”, señalando el comportamiento de reporteros de los medios de manipulación y convencionales como El Sol de México, El Universal y Reforma, y cómo llegan al ejercicio de comunicación circular con órdenes expresas de los jefes de información (o de los dueños, directamente) de los citados periódicos.

De muy buen humor el Jefe de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, el pasado viernes 11 de agosto, dijo en el Salón Tesorería: “Bueno, vamos a iniciar la conferencia de este viernes. Hay, desde luego, una muy buena noticia que se complementa con la información que dio a conocer el Inegi sobre los ingresos de las familias mexicanas, de cómo han ido mejorando los ingresos, en especial para la gente pobre, lo cual demuestra que ha funcionado nuestra estrategia, que se puede resumir en una frase: por el bien de todos, primero los pobres.

“Y hay menos pobreza y menos desigualdad en nuestro país —añadió el mandatario— esto es un gran logro. Creo que ese es el objetivo principal de cualquier gobierno: lograr la justicia y la felicidad del pueblo. Y por eso estoy muy contento.

“Y ayer el Coneval, que fue creado con ese propósito, también reafirmó que ha habido una disminución de la pobreza y de la desigualdad, de manera histórica, en el tiempo que llevamos en el gobierno.

“Esto no nos lo van a poder quitar; esta alegría que nos produce el que haya menos pobres en el país. Eso sí me llena de orgullo. Y aquí están los datos de ayer, del Coneval. Miren cómo se redujo la pobreza.

“Desde 84 (1984), el reporte, yo me imagino que es el registro. Miren: 2004, el porcentaje de la población en pobreza, es decir, de todos los mexicanos, en 2004 era del 47 por ciento; esto es el gobierno de Fox; con Calderón, 46.1 por ciento; este es con Peña Nieto, 43.2; y éste es con nosotros, hasta el 2022, 36.3. Miren esto, 10 por ciento menos de pobreza en comparación con los gobiernos panistas. Ofrezco disculpas por el enojo que les va a causar a los conservadores”, sentenció el presidente.

Y luego explicó las cifras: “Esto es en millones de personas: eran 49 millones con Fox, en pobreza; 52.8 con Calderón; 52.2 millones con Peña… Esto es porcentaje de la población y este es el número de habitantes en pobreza, y yo estoy seguro que en el informe 2024 esto va a estar más abajo y también la población.

“A ver si tienes otra. Esta es importantísima: diferencia salarial entre los más ricos y los más pobres. Eran 23 veces más con Fox, que tenían los ricos 23 veces más que los pobres; miren con Calderón, 25.6 veces más, esto yo creo que es muy parecido a lo que sucedía con Salinas, que había una monstruosa desigualdad. Para esto se robaron la Presidencia; esto es con el gobierno del licenciado Peña Nieto, 21 veces más, y ahora 15 veces más. Lo mismo, aquí casi 10 por ciento y aquí casi… Bueno, 20 por ciento de disminución.

“Bueno, esto era lo que queríamos mostrarles. La encuesta tiene otras informaciones, todas realmente favorables, vamos avanzando”, concluyó el jefe del Ejecutivo, cuando, sentado en primera fila, el reportero de La Jornada, sin que se le hubiera dado el uso de la palabra, espetó diciendo: “¡En salud!”.

A lo que inmediatamente respondió el titular del Poder Ejecutivo federal, López Obrador: “Sí, en el caso de salud hay una disminución, pero tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial, con el llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular. Entonces, como ya no están esas credenciales, la gente, cuando les preguntaron, dijeron: ‘No, pues no tenemos Seguro’, porque ya ahora es atención médica gratuita y ya no se necesita ningún tipo de seguro. Pero ahí va a ir poco a poco entendiéndose.

“El compromiso que tenemos en materia de salud —añadió— es que antes de que termine mi mandato vamos a tener un sistema de salud de los mejores del mundo, se va a garantizar el derecho a la salud.

“Estos son otros datos. Pero, bueno, también en la alimentación, que eso me llena de satisfacción, hay menos hambre. Y así como baja la pobreza, ahora la gente tiene más alimentos que antes, pero considerablemente más.

“Si puedes poner lo de alimentación —pidió a los encargados— la llamada seguridad alimentaria: 5.1 millones de personas tienen mejor alimentación y aumenta la seguridad alimentaria, que pasó de 57.8 a 66.1, seguridad alimentaria. Esto, sólo del 22, perdón, del 20 al 22: 11.9 millones de personas. Pero si llevamos [la cuenta] atrás, el incremento es notorio: casi 20 por ciento de más seguridad alimentaria”.

Insistió el reportero de La Jornada: ¿Qué hacer con la pobreza extrema, presidente?, a lo que cortésmente respondió AMLO: “También bajó la pobreza extrema; poco, pero bajó”.

Desde mi óptica de reportero, veo a un colega intentando proyectar un aire de “intelectual” queriendo con sus datos enredar, al decir: “de 7.0 a 7.1 por ciento, según los datos”.

Por lo que el jefe de la nación, explicó inmediatamente: “No. A ver: pon la estadística de pobreza extrema. A ver, ¿dónde está? Hay que tener mucho cuidado”.

Ante la insistencia de interrumpir el reportero de La Jornada (que en muy pocas ocasiones pregunta, pero ese día viernes estaba “desatado”) el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le inquirió: “¿De qué periódico eres tú?”.

El periodista se limitó a contestar: “De La Jornada. Aquí traemos que bajó, pero no tienen…”. Y López Obrador, le afirmó: “Poco, pero bajó”.

Intentando emular a los colegas de los medios de manipulación conservadores, La Jornada le preguntó al jefe de la nación: ¿Realizar más acciones, presidente? ¿O cómo hacer para reducirla?

Sin perder el control, López Obrador, sereno dijo: “No, ahí vamos. Es que estamos saliendo. En el 22 todavía teníamos los efectos de la pandemia, sí, por eso es extraordinario este resultado. En el año 2024 vamos a estar mejor, nada más que la encuesta del 24 se da a conocer en el 25”.

Y vino la recomendación para (se supone) el diario que debería de estar aliado con la Cuarta Transformación. El titular del Poder Ejecutivo federal le dijo al diario dirigido por Carmen Lira: “Tengan cuidado ustedes, ¿eh?, ustedes, del periódico La Jornada son lo mejor que hay en la prensa de este país; es el mejor periódico de México desde hace mucho tiempo; es el periódico que está más cercano a la gente, que defiende las causas del pueblo, que tiene periodistas no sólo profesionales, sino comprometidos con las causas populares. Nada que ver con los periodistas, con todo respeto, del Reforma”.

Luego de analizar este episodio en la mañanera, ustedes, queridos lectores, se preguntarán: ¿Carmen Lira ordenó que el colega reportero interpelara sin micrófono al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para no mostrar un vasallaje ante el jefe de la nación? ¿O bien el colega reportero, como muchos de los que ahí asisten, tiene la añoranza de que regrese el viejo sistema desgatado del neoliberalismo?; ¿O lo hizo para atraer el "reflector" y, mostrarse como un reportero contra el poder y en franca rebelión contra la línea informativa de su mismo medio, ¿Es La Jornada, en donde se respetan todas las voces, todos los datos y las ideologías? Una cosa quedó en claro, y es que el Presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, está a punto de cumplir cinco años acostumbrado a escuchar críticas día y noche a su gobierno, a su gabinete, a su familia, a sus cercanos, a sus amigos. En cinco o seis años no se acaba con los problemas engendrados y heredados de más de 80 años atrás. Son muchos los problemas de México, fueron muchos los yerros que ahora se deben de corregir, porque aún siguen muchas enfermedades en el alma de más de 30 millones de mexicanos que anhelan que regresen los grupos que dominaron a México, porque cambió el núcleo de la élite que gobernó al país, y destacar que este cambio se hizo sin la utilización de la violencia. Ahí está la gran oportunidad para los integrantes de La Jornada, quienes con su trabajo periodístico podrán darle la luz o la sobra a su periódico. Y amigos, hasta aquí con Los Pozos de Carlos Pozos.