Los aplicados

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Como se esperaba y los números lo confirman. Xóchitl, Beatriz, Santiago y Enrique, en ese orden, pasan a la segunda etapa del proceso de selección del Frente Amplio por México, entre los cuatro captaron poco más de un millón de firmas, que ya quisieran muchos políticos o incluso partidos políticos. También Aureoles, Mancera y García Cabeza de Vaca consiguieron las 150 mil firmas, pero no en los 17 estados requeridos, por lo que están fuera. Inconformes pidieron explicaciones y se las dieron.

El comité organizador del proceso de selección y captura de firmas detectó supuestas irregularidades como el corresponder firmas a otros partidos. Se argumentó también que no tenían presencia en los 17 estados exigidos. Por las causas que sean, los perredistas no pasaron a la segunda ronda y no participaron en el primer foro de diálogos. Esto causó que el PRD declarara una pausa en las relaciones con el Frente Amplio por México y exigió una aclaración suficiente y con fundamentos consistentes, a pesar de que lograron más de 200 mil firmas. Silvano, de plano, se voló la barda, al pedir que el PRD que salga del frente y busque otra trinchera, es decir otra coalición.

Si la dirigencia del PRD hiciera eso, seguramente le costaría el registro nacional, porque gracias a la coalición de Vamos por México, el PRD ha podido mantener su registro nacional, pero en algunos estados ha perdido el registro local. Le estaría haciendo el trabajo sucio a los morenistas. El camino que propone el michoacano es el equivocado. Jesús Zambrano lo dijo claramente, en la actualidad la fuerza política del partido es modesta. Se calcula en 3 por ciento y si sale del frente lo pierde. De ahí la respuesta del dirigente: “El PRD se mantiene firme en el Frente Amplio por México; estamos esperando información y aclaraciones suficientes para seguir caminando con mucha confianza y con mucha firmeza en este propósito de construir una nueva mayoría; no seremos los esquiroles que le hagan el juego a Morena”, expuso. Eso se llama sensatez.

MC se divide

Mientras tanto, en Movimiento Ciudadano abren un espacio para la reflexión y postergan la decisión de ir solos o no para la presidencial. Dante Delgado, el dueño de la marca, dice que irán solos, pero la decisión con quien no se ha dado. En la reciente reunión del cónclave naranja del viernes pasado se dividieron las opiniones entre ir solos o en coalición. Dante Delgado y Samuel García van por ir solos y Luis Donaldo Colosio y Enrique Alfaro son de la idea de ir en coalición.

MC está comprando tiempo, para llegar al final a capturar un candidato que les asegure más posiciones en el Congreso y porque no, en una de esas ganar la Presidencia de la República. Su objetivo, sin duda, es crecer en el Congreso federal y congresos locales. Para que MC gane la Presidencia de la República tendrá que ser en coalición y lo mejor sería con el frente amplio. Sólo MC no podrá ganar la presidencial, pero sí podrá aumentar sus legisladores, tanto en el Congreso federal como en los Congresos Locales. Una vez definidas la selección del Frente y Morena, MC decidirá. Al tiempo.

Poder Judicial

Como era de esperarse el poder Ejecutivo toma venganza de la Corte y jueces quienes han hecho su trabajo de defender la Constitución, ahora el poder Judicial, con el apoyo del otro poder el legislativo, Morena, prepara para el año próximo el Presupuesto (PEF) y perfila ajuste al gasto de hasta 25 mil mdp. La mayoría de Morena en Diputados adelantó que hará recortes a los gastos del Poder Judicial de la Federación (PJF), en lo que se prevé como un nuevo choque con la Corte, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, dijo que “se haría una revisión minuciosa al gasto que ejerce el PJ, ya que, de manera inicial, se han detectado gastos innecesarios que van de los 15 mil a los 25 mil millones de pesos”.

Sí efectivamente los gastos son innecesarios como aparentemente dice, remodelaciones a casas particulares de jueces, adelante, pero que la información sea transparente. El diputado Mier asegura que dentro del rubro de gastos superfluos hay una partida en el Poder Judicial de 3 mil millones de pesos destinados a reparaciones de domicilios particulares de ministros y jueces de distrito. Adelante diputado.

Apuntes

La pobreza disminuye en nuestro país, según reporte del Coneval que reporta una disminución en casi 5 puntos con relación a 2020, atribuido a las remesas de nuestros paisanos en EU envían mes a mes, y la distribución de ayudas económicas directas a familias mexicanas que se reparten vía programas sociales con becas, pensiones adultos mayores, etcétera, dinero que sale de los impuestos.

Coneval informa que la pobreza general bajó, pero la pobreza extrema subió 7 a 8.5 puntos, lo cual es difícil de entender, y la única explicación a este fenómeno es que los programas de apoyo no están bien enfocados, es decir las zonas a donde llegan los apoyos no son los correctos y esta pobreza extrema se dan en las zonas rurales lejanas.

Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles anunció su intención de lograr la candidatura del Frente Amplio por México, para la jefatura de Gobierno de la CDMX, batalla que todavía no se ha anunciado, pero no tarda, porque sería la segunda ficha en el tablero político de la nación.

Mariana fue diputada federal y llamó la atención en la lucha que dio en el proceso de encarcelamiento de su mamá y que finalmente ganaron, después de tres años de lucha. Así las cosas, hasta pronto.

hmares21@gmail.com