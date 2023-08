Santiago Creel deja la Presidencia de la Cámara 15 días antes de acabar periodo

Cinco años después de su arrolladora victoria electoral, la llamada Cuarta Transformación ha logrado controlar con intensidad el poder en gran parte de la República, pero si no ha llegado a que el control sea total, esto se debe a la resistencia de instituciones que se fortalecieron y consolidaron en la última parte del Siglo XX y, entre ellas, destaca el Congreso de la Unión, con sus dos Cámaras, la de Senadores y la de Diputados.

En esos dos organismos legislativos, lo más importante es el número de integrantes de cada uno de los llamados grupos parlamentarios que responden a un partido o una coalición, con la finalidad de adecuar las leyes a sus fines. Por eso, en la Constitución para evitar abusos de las mayorías y dar oportunidad a que también se atiendan las opiniones de los sectores minoritarios„ de tal manera que los cambios más profundos tienen que se aprobados por las dos terceras partes de los legisladores, lo que se denomina mayoría calificada, contra la mayoría absoluta que es la simple suma de la mitad más uno.

Pero el número no es todo. También es necesario mantener una organización interna, pues se puede sostener un enfrentamiento permanente entre los grupos o fracciones parlamentarias y los sectores de la sociedad a los que representan.

Para eso son los órganos de gobierno. Oficialmente, conforme a la Carta Magna el principal es la Mesa Directiva de cada Cámara y, dentro de la cual su presidente tiene voto de calidad y la representación oficial ante los otros poderes de la Federación. En lo interno, el verdadero poder se ha trasladado a lo que se conoce por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), integrada por los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias, popularmente nombras como bancadas.

Este organismo nació durante el largo dominio del PRI con el nombre de Gran Comisión y su presidente era el que tenía la relación directa con el Presidente de la República en turno y manejaba los recursos económicos que se asignaban a cada legislador, generalmente en forma arbitraria o discrecional. A partir de 1997, cuando el tricolor perdió la mayoría en la Cámara de Diputados hubo algunos cambios que más fueron de forma, al crearse la Jucopo, pues se mantuvo para este organismo la facultad de decidir quiénes son los directivos formales integrantes de la Mesa Directiva.

A la fecha, la presidencia de la Cámara, por acuerdo de la Jucopo, se entrega anualmente a un legislador de los principales fuerzas políticas, en orden descendente. Así, el año pasado en la Cámara de Diputados, la Presidencia correspondió a un miembro de Morena, en el segundo —que está a punto de terminar— le correspondió al PAN y el tercero y último de la actual Legislatura el sitial será para uno del PRI.

Dentro de las facultades que conserva el presidente de la Mesa directiva está el de entablar juicios en representación de la Cámara y esa potestad la ha aprovechado el panista Santiago Creel para combatir cambios impuestos por la bancada mayoritaria de Morena, impuestas invariablemente desde Palacio Nacional, lo cual ha originado que los legisladores oficialistas hayan intentado removerlo del cargo, pero no lo lograron por la actual división de fuerzas y por el antecedente del acuerdo entre las fracciones parlamentarias.

Creel se va, pero deja el sitio a la también panista Noemí Luna

Las presiones del oficialismo se intensificaron cuando Santiago Creel se inscribió en el proceso para elegir al responsable de dar forma al Frente Amplio por México (FAM), lo que equivale a obtener la candidatura presidencial de ese bloque opositor, pero su bancada reclamó su derecho a mantener la Presidencia de la Cámara.

Ayer, Creel Miranda presentó su renuncia como presidente de la Cámara de Diputados y dijo que está en espera de que sea avalada en la Comisión Permanente su licencia como legislador, pero el sitio le corresponde a su compañera de fracción, la zacatecana Noemí Berenice Luna Ayala, quien en realidad tendrá poco que atender, pues su Cámara volverá a sesionar hasta el 1 de septiembre y para entonces entrará en funciones el nuevo presidente postulado por el PRI.

“Estoy muy contento de cerrar este ciclo y lo he cerrado cuando he considerado que las condiciones ya no me permiten dedicarle el tiempo que requiere la Cámara de Diputados. Estoy entrando a una fase del proceso interno del Frente Amplio por México que va a requerir todo mi tiempo “, apuntó Creel en un mensaje de despedida.

Creel ha comentado que su propósito es enfocarse en la coalición opositora durante las próximas 42 semanas para evitar que Morena gane en los comicios de 2024. “La batalla por el Frente Amplio es definitiva y definitoria porque si nos equivocamos son 6 años más (con Morena)”, agregó.

También manifestó los votantes decidirán su futuro: “Yo ya tomé la decisión de estar en la primera línea de defensa de esta batalla, estaré trabajando por el Frente Amplio por México, estoy solamente esperando que la gente que se ha inscrito… decida el lugar que debo ocupar”, explicó.

En cuanto a su trabajo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el aspirante a encabezar el FAM, recordó: “Presidí una Cámara en medio de situaciones muy complejas, nuevas para todos nosotros, a veces con enorme polarización en las intervenciones en el mismo pleno, otras veces poniéndonos de acuerdo”.

Para disgusto de la llamada Cuarta Transformación y de su líder y guía, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la salida de Creel no significa que vayan a avanzar las reformas que tanto busca y que han sido bloqueadas por el Poder Judicial federal, a petición de legisladores de oposición y de organismos de la sociedad civil, como el reparto de los nuevos libros de texto gratuito o la prohibición de lanzar nuevas críticas contra la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, también aspirante a la candidatura presidencial del bloque opositor.

La suspensión del reparto de los libros de texto gratuito fue resultado de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar dio entrada a una demanda de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Esto además de que los gobiernos de otros seis estados también ha decidido impedir que esas obras se utilicen en las escuelas públicas.

El ministro señaló que el procedimiento para la publicación y distribución de los libros de texto gratuito es un derecho a la garantía de la educación establecida en el artículo tercero constitucional, pues son los instrumentos que sirven de guía para la impartición de los elementos educativos.

“Se concede la suspensión solicitada por el poder Ejecutivo de Chihuahua para el único efecto que no se distribuyan los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023- 2024, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, en el que verificará que se hayan observado los procedimientos legales respectivos”, apuntó el ministro en su resolución.

Por otra parte, un juez federal concedió a la pre candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, la suspensión definitiva con el fin de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se abstenga de emitir cualquier declaración en su contra.

Al igual que en el caso de los libros de texto, la medida cautelar tendrá efecto hasta que se resuelva el fondo de este juicio de amparo.

El juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Adolfo Santos Pérez, confirmó el fallo a favor de Gálvez desde el pasado 18 de julio, fecha en la que ya había concedido la suspensión provisional.

Santos Pérez publicó el acuerdo en donde detalla que resolvió otorgar la medida cautelar, por tiempo indefinido, hasta que se resuelva de fondo el amparo que promovió la política hidalguense, en contra de las expresiones realizadas por el presidente López Obrador en sus conferencias matutinas de Palacio Nacional.

Además, el juzgador reiteró la orden de que se retiren de las cuentas de redes sociales y de la Presidencia, como Twitter, YouTube, Facebook y del programa la mañanera, todos los contenidos en los que se hace referencia a Gálvez.

En respuesta, conforme a su estilo de inconformarse con las decisiones de los tribunales del Poder Judicial, el presidente López Obrador informó que interpondrá una denuncia ante el Consejo de la Judicatura contra el juez federal que le otorgó un amparo a Xóchitl Gálvez que limita que se exprese de ella, resolución que calificó de “injusta y politiquera”.

