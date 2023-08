Corcholatas, rumbo a una “marranada”

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Los excluidos de AMLO desde antes de que esto arrancara, hablo de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, ya fueron advertidos en los hechos que ellos deben callar y quedarse quietos ante el anunciado resultado de la encuesta que determinará a fines de este mes el encumbramiento de Claudia Sheinbaum… o de Adán Augusto López.

Frente a este final anunciado, Monreal y Ebrard han advertido que no avalarán una “marranada”. Pero todo indica que ya no hay vuelta atrás. La “marranada” está en camino.

AMLO, dicen quienes saben, no tiene más que un sólo pelele para continuar gobernando y esa es Claudia.

Dejar a Marcelo o a Ricardo sería renunciar a continuar ejerciendo ese poder. Y eso no ocurrirá jamás.

Ebrard y Monreal saben que AMLO cuenta con gruesos expedientes en su contra, como para terminar muy mal sus vidas políticas en caso de no atender el llamado superior.

¡Cierto! Ellos tienen igual archivos muy comprometedores de Andrés Manuel López Obrador. Pero se da el caso de que el tabasqueño no sólo va de salida del último encargo de su vida, adelante ya no hay nada que perder, sino que además tiene el poder del Estado en sus manos.

Así que…

En medio de todo esto, el único temor del mandatario saliente es el de que sabe que si bien Marcelo y Ricardo no romperán ni provocarán un cisma en Morena, pueden operar con sus viejos amigos y ex aliados de la oposición, todos en el Frente Amplio Va por México, para finalmente hundir a Claudia o a Adán.

Y es ahí donde AMLO, afirman, pondrá toda su atención. Sabe que ya Ricardo Monreal se la jugó en contra en 2021 en la Ciudad de México, y Morena y Sheinbaum perdieron la capital donde él era prácticamente el rey.

En este contexto de sonrisas falsas, las advertencias se lanzan entre unos y otros a cielo abierto.

Ayer, Ricardo Monreal le repitió a AMLO una dosis de su propio chocolate:

En líder senatorial le reiteró la importancia de que los aspirantes de Morena a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación se mantengan unidos.

Y que ante la cerrazón de Mario Delgado —es decir cerrazón de AMLO— a convocarlos a él y a Ebrard a concertar cuales y cuantas serán las encuestadoras que harán el último y definitorio sondeo para elegir al candidato presidencial de Morena se debe pensar en evitar “una batalla interna” entre las “corcholatas”.

Insistió en que las encuestadoras que definirán al candidato presidencial no deberán ser cercanas a ninguno de las “corcholatas” ni tampoco ninguna de las que han fallado “abismalmente” en los resultados de otros procesos de elección.

Y aprovechó para apuntarse como la solución dentro de todo este enredo. Le recordó que él es el aspirante presidencial de Morena con más experiencia política, más formación y con más conciencia sobre la realidad mexicana.

Y que por ello se mantendrá en el partido, “donde crea Morena que soy útil, ahí estaré para que el movimiento siga gobernando el país”.

Y le advirtió:

“…si no se cuida, si no se tiene mucha visión, el partido va a vivir una etapa cruenta de mucha confrontación. Ya no sólo por la decisión de quien sea el que gane la encuesta nacional, sino lo que viene”, concluyó en un obvio mensaje a YSQ.

Son unas respondonas, dirá YSQ

Víctima del acoso de las mujeres dice él, AMLO no deja de ser el objeto de la crítica y el descontón de la ministra Norma Piña, presidente de la Suprema Corte y de la senadora Xóchitl Gálvez, puntera y casi candidata presidencial del Frente Amplio por México.

Ante las acusaciones del mandatario de que el Poder Judicial es una virtual cueva de ladrones y conservadores, la ministra Piña le dijo ayer que los jueces en México son una voz colectiva como independiente y responsable.

Así, ante los amenazantes y groseros reclamos de López Obrador contra el juez que otorgó una suspensión a favor de Xóchitl Gálvez, la presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal dijo:

“No tenemos nombre y un apellido, pero sí una misma voz… desgraciadamente, para muchos, el Poder Judicial somos sólo los ministros. En ocasiones incluye a los consejeros y algunos magistrados y jueces, cuyos rostros se exhiben en el intento por ponerle un nombre a la función jurisdiccional. Un poder del Estado no tiene nombre ni apellido. El Poder Judicial Federal somos todos y ninguno en particular. Nuestra institución trascenderá a nuestros cargos”, subrayó.

La senadora Gálvez, indicó por su parte, que AMLO simplemente “no entiende que no entiende”.

Yucatán, ¿el último bastión intocado del PAN?

Y si a nivel nacional se libra ya una batalla electoral sin pausa ni respiro, en lo local no es para menos. Así, en Yucatán, según la encuestadora México Elige advierte que, si bien Morena ha avanzado en el sureste, en Yucatán el PAN domina aún las voluntades del votante.

Y es el secretario de Educación del gobernador Mauricio Vila, el panista Liborio Vidal Aguilar quien va adelante como posible candidato del Frente Amplio Opositor.

En un primer sondeo abierto alcanzó el 49.1 por ciento de preferencias; mientras que su opositor más cercano, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, llegó a 23.2 por ciento. Su más cercano en Acción Nacional es René Barrera con apenas un par de puntos abajo.

Lo interesante es que ya hay pelea entre yucatecos.

