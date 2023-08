Menos pobreza

Aunque pese

Salvador Martínez García

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló la pasada semana que 8.9 millones de mexicanos dejaron su situación de pobreza entre 2020 y 2022.

Esta noticia dio en la cara a los líderes de la oposición, especialmente a los del Frente Amplio por México y a sus suspirantes por la Presidencia de la República, que actualmente se disputan la candidatura de esta alianza.

Hasta el año pasado estos políticos opositores festinaban que había más pobres en el país derivado de los efectos negativos de la Covid-19, pero ahora ya no tiene argumento con los datos duros del Coneval que asientan que la población no pobre y no vulnerable también aumentó en el mismo lapso 2022 en 3.6 por ciento, lo que significa que 5.1 millones de mexicanos mejoraron sus ingresos y no experimentaron ninguna de las 6 carencias medidas que son:

Rezago educativo, ausencia de acceso a servicios de salud, falta de seguridad social, no tener posibilidad de vivienda, o en caso de tenerla no ser de calidad, y no se cuente con una alimentación nutritiva.

La pobreza moderada, que en 2020 afectaba a 35.4 por ciento de la población, disminuyó en 2022 a 29.3 por ciento.

Donde se presentaron alzas específicas fue en el acceso a los servicios de salud y a la seguridad social, lo que se explica por la desaparición del Seguro Popular, que credencializaba a millones de mexicanos que accedían a atención hospitalaria mediante cuotas de acuerdo con su nivel de ingreso. Ahora se carece de esta credencialización, pero se puede acceder sin costo a cualquier hospital de los Servicios de Salud de IMSS-Bienestar.

El logro en la disminución de pobreza es sustancial y se estima que proseguirá esta línea durante 2023 y 2024.

Susurros

A teatro lleno se llevaron a cabo las dos funciones del viernes pasado la obra de La Casa de la Bandida, tres corcholatas, un colado, más los que se apunten, jocosa comedia musical que incorpora un debate político por cuenta de experimentados periodistas que analizaron al ambiente preelectoral adelantado que se vive en el país.

La puesta en escena impulsada por el director general de DIARIOIMAGEN, José Luis Montañez, atrae el interés del público porque además de divertirse con la intervención de Benito Castro en el papel de Palillo, el más afamado cómico político habido en el país, permite reflexionar sobre la vida política nacional.

Además de Montañez, Carlos Pozos (Lord Molécula), Ramón Zurita, Víctor Sánchez Baños, Francisco Reynoso, y el que esto escribe, coincidieron en que Claudia Sheinbaum será la candidata de Morena, para los comicios de 2024, aunque todos advirtieron que la oposición podría ganar más votos si dejan a Xóchitl Gálvez como candidata a la candidatura presidencial.

Este columnista hizo ver que además de la disminución de la pobreza, la 4T tiene otros logros en los cuales sostener una candidatura fuerte, como el crecimiento económico del 3 por ciento para este año, el fortalecimiento del peso, la disminución de la inflación, la mayor inversión extranjera directa y los menores índices de desempleo.

salvadormartinez@visionmx.com

Twitter: @salvador_mtz