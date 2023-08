Odios y venganzas de López Obrador

Triple Erre

Francisco Reynoso

Con cara de yo no fui, muy parecida a la de PEDRO INFANTE cuando canta esa canción en A toda Máquina, el presidente LÓPEZ ha dicho, con su risita maquiavélica, que la venganza no es lo suyo.

Sí, efectivamente, la venganza no es lo suyo, le sale muy bien sin querer queriendo.

Ahora la 4T, que oficialmente no persigue a nadie sólo por disentir de las decisiones y políticas del bienamado, endereza sus baterías contra el multimillonario GERMÁN LARREA MOTA VELASCO, quien cumplirá 70 años 18 días antes que LÓPEZ -aquel el 26 de octubre y éste, el 13 de noviembre-.

LÓPEZ y LARREA son del signo zodiacal Escorpio. Estudiosos de esos asuntos esotéricos definen a los nacidos entre el 23 de octubre y 21 de noviembre de: “Un Escorpio es una persona tranquila que parece alejada de la realidad, aunque nunca dejan de observar todo a su alrededor con ojo crítico (…) suelen ser críticos y esto les lleva, a veces, a ser algo resentidos con los demás (…) son excelentes amigos (pero) sólo de aquellos a los que consideran que merecen su respeto…”.

No son pocos los que han sufrido los odios y apetitos de venganza de López Obrador. Entre los más conocidos destacan: ROSARIO ROBLES, titular de Sedesol y Sedatu en el gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO; JESÚS MURILLO, ex fiscal de la República; RICARDO ANAYA, ex candidato presidencial del PAN; FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, ex gobernador de Tamaulipas; LORENZO CÓRDOVA y CIRO MURAYAMA, ex consejeros del INE; NORMA LUCÍA PIÑA, ministra presidenta de la Suprema Corte; ENRIQUE GRAUE, rector de la UNAM; BLANCA LILIA IBARRA, JULIETA DEL RÍO y demás comisionados del INAI.

Y algunas y algunos que fueron sus allegados y cayeron de su gracia también padecen las embestidas de la 4T: CARLOS URZÚA, ARTURO HERRERA, GERMÁN MARTÍNEZ, LILLY TÉLLEZ, TATIANA CLOUTHIER, SANTIAGO NIETO, entre otros.

Ahora, decíamos, GERMÁN LARREA, el segundo hombre más rico de México, propietario del Grupo México y -por maniobras turbas orquestadas desde Palacio Nacional- frustrado comprador de Citibanamex, está en la mira de los misiles de la 4T de LÓPEZ OBRADOR.

La Fiscalía General de la República de ALEJANDRO GERTZ, recibió de representantes de la 4T una denuncia de peculado contra LARREA y socios. El trasfondo real tiene dos hechos que LÓPEZ OBRADOR considera agravios del millonario neoliberal.

Uno, lo hemos comentado, aquella carta abierta que Grupo México dirigió a sus socios, ejecutivos, empleados, proveedores y clientes. Corría el 2018 y las elecciones presidenciales estaban en puerta. LARREA no citó el nombre de los candidatos. Sólo instó a no votar por el populismo y la demagogia. O sea, al buen entendedor, pocas palabras. Pidió no votar por LÓPEZ OBRADOR.

El segundo tiene que ver con uno de los fracasos políticos más rotundos de LÓPEZ OBRADOR.

Al inicio de su sexenio, el Presidente ofreció a las familias de los 66 mineros muertos en la tragedia de Pasta de Conchos entregarles los restos de las víctimas. Han transcurrido cinco años desde aquel ofrecimiento y no hay visos de que pueda cumplirlo.

Al inicio de este año, el bienamado hizo una nueva promesa a las familias de los mineros: En abril, sin falta, tendrán los restos de los 66 mineros. Estamos a mediados de agosto y la promesa no se cumplió. Ni podrá cumplirla antes de que entregue el poder en octubre del año próximo.

Y es que LÓPEZ cometió el grave error de encargar a MANUEL BARTLETT el rescate de los restos de los 66 mineros. Y el titular de la CFE contrató a una empresa que a su vez subcontrató a otras para el trabajo. Obviamente las facturas que se pagaron fueron multimillonarias.

Ante el fraude de las empresas rescatistas, BARTLETT ordenó a los jurídicos de la CFE demandarlas. Y se inició un pleito para tratar de recuperar los millones pagados.

Los trabajos de rescate quedaron en manos de dos empresas y los contratistas de las mismas. Hace días, los segundos hicieron un paro de labores y bloquearon los accesos a la mina para reclamar el pago de adeudos de la CFE. Reclaman 17 millones de pesos sin garantizar que al recibirlos mantendrán su compromiso de trabajo.

Ahora la 4T ha dicho que el rescate de los restos de los 63 mineros muertos se cumplirá en los primeros meses de 2024. LÓPEZ OBRADOR sabe bien que estos alargamientos de plazos son promesas que, como las anteriores, no se cumplirán. Y que el rescate de las víctimas del derrumbe en la mina Pasta de Conchos, propiedad del multimillonario LARREA MOTA VELASCO no se logrará. Y la promesa de LÓPEZ OBRADOR, como otras muchas: recuperaremos la paz y seguridad en México; tendremos los mejores servicios de salud del mundo, iguales o superiores que los de Dinamarca; habrá medicinas gratis suficientes para toda la población; terminará el desempleo; el AIFA será de los aeropuertos mejores del mundo… etcétera, no la podrá cumplir.

Como veo… doy

¿No que no disparabas… pistolita? Después de los muchos reclamos que hizo SAÚL MONREAL al Inegi, su presidenta GRACIELA MÁRQUEZ accedió a su exigencia. En breve el director de Estadística estará en El Mineral para explicar la metodología, lugares y población con la que han levantado sus encuestas sobre Seguridad Pública Urbana. Seguramente será DANIEL DYER LEAL, director de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia quien, con palitos y bolitas, trate de convencer a MONREAL de que es real la percepción social de que Fresnillo es el municipio más peligroso de México.

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

donrunrun@yahoo.es