Sheinbaum, igual que Delfina: “pasa la charola”

Segunda vuelta

Luis Muñoz

¿A quién le creemos? Al gobierno de la ciudad o a los trabajadores.

La diputada y vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Daniela Álvarez Camacho, señaló que “no se ha pagado a cientos de trabajadores lo que les corresponde de su Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC).

A su vez, trabajadores sindicalizados sostienen que efectivamente ese recurso no les llega.

En respuesta, la titular de Finanzas y Administración de la Ciudad de México, Luz Elena Escobar, asegura que todo es falso.

El caso es que la diputada Álvarez exigió a la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicar el destino del dinero que no se les ha pagado a cientos de trabajadores sindicalizados de su Fondo de Ahorro Capitalizable:

Por su parte, trabajadores del GCDMX anunciaron que interpondrán una denuncia penal y solicitarán una auditoría al fideicomiso que administra dicho recurso, Sin embargo, la funcionaria del gobierno capitalino desmintió los señalamientos y afirmó que es falso que exista algún desvío de recursos del FONAC o cualquier otra prestación de los trabajadores sindicalizados de la administración pública capitalina.

“Es imposible, agregó, que se puedan utilizar los recursos del fondo en algo distinto a lo establecido en las reglas del fideicomiso, por lo que adelantó que se transparentarán las aportaciones y rendimientos al mismo.

Indicó que se ha explicado puntualmente a los quejosos cómo es que se integra el fondo, así como la repartición de los recursos que aportan, el gobierno de la ciudad, los trabajadores y 0.25% de cuotas sindicales, además de los rendimientos que ese dinero genera durante el año.

“El GCDMX no toma recursos de sus trabajadores de forma ilícita alguna”, dijo. No obstante, Julio Miranda, integrante del comité de trabajadores inconformes, afirmó que en la reunión que tuvieron con los representantes del gobierno no se entregaron los documentos del fideicomiso, como se habían comprometido e insistieron en que en las cuentas que ellos les dan “no cuadran las cifras”.

Por ello, aclaró, en asamblea se consultó a los trabajadores, quienes determinaron presentar la denuncia y exigir una auditoría, pues insisten en que hay un faltante de 3 mil pesos por cada trabajador en el pago de la prestación que ya se les depositó por 19 mil pesos.

Por su parte, el secretario de Gobierno capitalino, Ricardo Ruiz, afirmó que es “un pequeño grupo” el inconforme, el cual es opositor a la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, la cual ya avaló el monto entregado por dicha prestación.

Pero la diputada Daniela Álvarez tiene “otros datos” y asegura que la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, “copió” a Delfina Gómez los esquemas de “aportaciones” para campañas de Morena.

Álvarez comentó que hace unos días la ex jefa de Gobierno dijo que “agracias a que supuestamente erradico la corrupción en la Ciudad, ahorro más de 100 mil millones de pesos, pero un día después cientos de trabajadores se enteraban que de manera arbitraria el Gobierno local les estaba mochando su dinero”.

Según la legisladora, el modelo de aportaciones obligatorias que en su momento las ejecutó Delfina Gómez a los empleados del municipio de Texcoco, “pareciera que en la Ciudad de México se replicó con el gobierno de Sheinbaum”.

Por ello Daniela Álvarez exhortó al titular de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, para que, de acuerdo con sus atribuciones, investigue, sancione e inhabilite a las personas servidoras públicas involucrados en el desvío de recursos públicos del Fondo de Ahorro Capitalizable FONAC.

Además, exigió a la secretaria de Administración y Finanzas que presente al Congreso local un informe pormenorizado del FONAC en un plazo no mayor a 30 días. Los trabajadores sindicalizados del Gobierno de la Ciudad de México señalan que hay un faltante de por lo menos, 300 millones de pesos de los rendimientos del fondo.

Sandra va con todo

A Sandra Cuevas le está pasando lo que a Xóchitl Gálvez. Mientras más la atacan, más la impulsan a seguir adelante. Dice Sandra Cuevas que Morena no olvida ni asimila que ya perdieron la Ciudad de México y por eso su desesperación.

En su caso, señaló que le han buscado por todos los medios encontrar algún resquicio para sacarla de la alcaldía Cuauhtémoc, pero no han podido ni podrán.

La Cuarta Transformación, en todo caso, le ha hecho un favor pues ya es “muy conocida” entre los habitantes de la capital del país.

En ella aplica el dicho que dice: “lo que no mata fortalece”. Y es cierto, como a Xóchitl, los ataques a Sandra la han catapultado como una alcaldesa de gran carácter y que muestra firmeza a la hora de tomar decisiones, como el Operativo Diamante, que ha creado demasiada polémica porque consideran un abuso de poder y atropello de su parte; pero, pese a las críticas, sigue adelante con su programa. Asegura que por eso no es nuevo ni causa sorpresa que la Contraloría capitalina amenace con la posibilidad de destituirla de su cargo como alcaldesa en la Cuauhtémoc por, presuntamente. cometer una “falta grave”, cosa que, por supuesto, no le quita el sueño.

