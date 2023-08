Ebrard aumenta intensidad de queja por cargada en favor de Sheinbaum

Por más que López II, el ex secretario de Gobernación, el tabasqueño “hermano” del presidente Andrés Manuel López Obrador, se desgañita para tratar de mantener la unidad en la llamada Cuarta Transformación, al acercarse las fechas decisivas se empiezan a mostrar las fisuras dentro de las filas del oficialismo.

Las principales muestras de inconformidad provienen del precandidato presidencial —oficialmente aspirante a encabezar la defensa de la llamada cuarta transformación— y ex secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubon, quien todavía cree torcer la decisión del presidente López Obrador de dejar como heredera a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Desde antes del inicio formal del proceso con el que se trata de encubrir el “dedazo” presidencial, Ebrard se asumía como el legítimo aspirante a la candidatura presidencial del Morena, esto basado en una supuesto o real acuerdo previo en el que el político tabasqueño le aseguró que sería su sucesor en reconocimiento a las dos ocasiones en que Ebrard le cedió sus candidaturas a jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y a la primera magistratura.

Ebrard pidió desde un principio un proceso abierto, en donde efectivamente se tomara en cuenta la opinión de los militantes y simpatizantes de Morena. Su lema, hasta la fecha, es “piso parejo”, con lo cual ponía al descubierto el intento del líder y guía de la llamada Cuarta Transformación, López Obrador de ejercer la facultad llamada “metaconstitucional” de designar a su sucesor, para asegurarse que en los siguientes sexenios continuarán vigentes sus planes de cambio.

Para su infortunio, lo que Ebrard garantiza es que tiene su propio modelo de desarrollo y, además, el resto de los seguidores de la llamada Cuarta Transformación están convencidos de que la segura sucesora designada por el líder es Sheibaum, a la que incluso se le ha recriminado ser sólo una repetidora de lo que dice el inquilino de Palacio Nacional.

Esto se tradujo en que la mayoría de los funcionarios de la llamada Cuarta Transformación tratan de asegurarse la buena voluntad de la “elegida” y contribuyen a crearle los mejores escenarios, sea ello o no inducido desde el Zócalo capitalino.

Dos de las “corcholatas” demandan “piso parejo”

A la demanda de Ebrad se sumó otra de las “corcholatas”, el ex coordinador de los senadores de Morena, el ex gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila, quien ya padeció personalmente las preferencias por Sheinbaum, quien llegó al gobierno capitalino mediante una supuesta encuesta conocida sólo por algunos cuantos privilegiados, mientras que Monreal, que aparecía en primer sitio en todos los sondeos de opinión previos fue relegado a un sitio secundario.

Con todo y los reclamos de “piso parejo”, el hecho es que los mítines —oficialmente asambleas— de Sheinbaum siempre tienen el respaldo de las fuerzas locales, encabezadas por prácticamente todos los gobernadores de Morena, que ahora gobiernan la mayor parte de la República.

Por eso no resulta notable que ayer, miércoles, nuevamente Marcelo Ebrard se quejara de la parcialidad a favor de Sheinbaum, quien según todos los conocedores es el único real competidor

El ex canciller se quejó de “acarreo monumental” y uso del aparato del Estado a favor de su competidora y exigió a su partido, Morena, poner orden y dejar de “simular”, pues advirtió que si no actúan y permiten que la ciudadanía elija libremente “esto será un desastre”

En ese discurso, Ebrard de nuevo destacó que sólo hay dos opciones que son Claudia Sheinbaum y él. Se quejó asimismo de “un acarreo monumental”, así como del uso del aparato del Estado, guerra sucia y de pagar encuestas a su favor para posicionarse de cara al proceso interno de este partido que se definirá este 6 de septiembre.

“Estoy viendo que esto es verdad, las encuestas, nunca habíamos visto tanto acarreo, tanta paga de encuestas falsas, no habíamos visto campaña negra, incluso contra mi familia; están usando a la Secretaría del Bienestar para decirle a la gente que el Presidente quiere que sea Claudia, acarreo monumental, ¿por qué? por lo que acaban de ver, si fuese cierto que llevan 10, 15 puntos de ventaja, no estaríamos viendo eso”, reprochó el también ex jefe de Gobierno en la capital del país.

Este mensaje se produjo prácticamente a unas horas de que se definan las encuestadoras para el sondeo que definirá al ganador de la contienda morenista rumbo al 2024, a partir de las propuestas de las seis “corcholatas” reconocidas oficialmente por Morena. A pesar de no ser la primera protesta, destaca por el elevado y abierto tono en contra de quien se dice que es la favorita.

Ebrard insistió en que se utiliza a la Secretaría del Bienestar en favor de su rival Claudia Sheinbaum, por lo que exigió al partido poner orden y dejar de “simular”, pues advirtió que si no actúan y permiten que la ciudadanía elija libremente “esto será un desastre”.

A pesar de las exigencias del presidente López Obrador y de su gerente al frente de Morena, Mario Delgado, Mario Delgado, de que no se produzcan enfrentamientos entre las “corcholatas”, a las que inclusive se les prohibieron los debates, esta vez Ebrard se lanzó directa y abiertamente contra Sheinbaum:

“A Claudia se lo digo: Qué necesidad, comprometer todo por lo que hemos luchado”, indicó

“Permitan que la ciudadanía libremente elija, sino será un desastre, suspendan lo que están haciendo, llevo semanas con toda paciencia esperando a que corrijan”, agregó.

En conferencia de prensa, Ebrard insistió en que destacar que existe una competencia real en la contienda y por eso recurren a este tipo de acciones, guerra sucia, acarreo, por lo cual exigió a la dirigencia nacional de Morena que encabeza su ex colaborador, Mario Delgado, actuar para detener esta situación y deje de simular.

“Que quede claro que están haciendo todo esto porque hay una competencia real, porque nadie estaría aumentando el acarreo, las brigadas, toda la publicidad, la guerra sucia, etc., si no fuera una competencia real. Exhorto a la dirigencia de nuestro partido a que deje de simular, a que tome medidas y es más: No exhorto, exijo a nombre de todos los ciudadanos”, señaló.

Para reafirmar sus afirmaciones, el ex canciller mostró los resultados de una encuesta de este miércoles, según la cual alcanza 33.4 por ciento de expresiones a favor, contra 25.8% de Sheinbaum y 15 % de Adán Augusto López.

La considerada favorita, respondió de inmediato y aseguró que son falsas las versiones acerca de acarreos para beneficiarla.

“A mí nunca me van a escuchar hablar mal de mis compañeros, siempre voy hablar bien de Marcelo, Adán, Ricardo, Fernando y Manuel, somos seis compañeros que estamos participando y los seis nos necesitamos”, añadió la ex jefa de Gobierno.

“No ha habido acarreo, todo es voluntario, no ha habido recursos públicos, es falso”, respondió Sheinbaum.

“Primero, que es falso, que no lo haríamos, hay varios temas por ejemplo que han salido que incluso el Gobierno de la Ciudad de México ha desmentido, como que sií se pagaron unas encuestas, hubo unas encuestas que hizo la Secretaría de Gobierno para ver qué opinaba la gente respecto al desarrollo del Estadio Azteca o algunos temas de este tipo, pero nunca que tuvieran que ver con un asunto electoral y tampoco servidores de la nación o personal de bienestar de la ciudad, todo es voluntario lo que se ha hecho hasta ahora”, aseguró Sheinbaum en Michoacán, al salir de una de sus asambleas informativas.

El llamado “plan B”, el ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, salió en defensa de Sheinbaum, al asegurar que Ebrard cayó en la desesperación.

En Cuautlancingo, Puebla, López Hernández descartó que exista una cargada para favorecer a Claudia Sheinbaum.

“Yo hago un llamado a que no caigan en la desesperación, la desesperación no es buena para nadie, no es buena consejera. Son tiempos de prudencia, de paciencia y de trabajar para mantener la unidad”, agregó el “hermano” tabasqueño.

El otro precandidato que ha demandado “piso parejo”, Ricardo Monreal, pidió a la dirigencia nacional de Morena convocar a convoque a los seis aspirantes del proceso interno para definir la coordinación nacional de defensa de la transformación y dar una respuesta institucional a las denuncias de Ebrard.

