Ebrard denuncia imposición y Monreal exige evitarla

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Marcelo Ebrard denunció ayer que habrá imposición de candidato presidencial en Morena a favor de Claudia Sheinbaum a través de encuestas pagadas y proliferación de espectaculares, así como personal de Bienestar que le dice a la población en todo el país que el presidente Andrés Manuel López Obradorles pide apoyar a la ex jefa de Gobierno para que gane la encuesta de la cual saldrá quien competirá por Morena en 2024.

La denuncia del ex canciller fue respaldada por Ricardo Monreal, quien en un tuit dijo:

“La denuncia del compañero @m_ebrard sobre falta de equidad en el proceso interno de Morena se tiene que atender. Estamos a tiempo de corregir, teniendo presente que el valor político superior que la y los participantes debemos conservar es la unidad del movimiento transformador”.

Claudia Sheinbaum respondió de inmediato con un: “es falso que haya cargada… y falso que el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría del Bienestar me apoyen”.

Desde Zamora, Michoacán, negó haber pagado encuestas o acarreos.

“… son simpatizantes los que van… ellos contratan el transporte para acudir; es autogestivo, se juntan y buscan la manera de venir, eso es natural, siempre ha existido eso, no es nuevo. No ha habido acarreo, no ha habido recursos públicos, lo niego absolutamente”, dijo.

“Con ella, el estancamiento; conmigo el avance”

Durante la mañana de ayer, luego de haber anunciado una declaración reveladora desde un día antes, Marcelo Ebrard pidió a Morena dejar de simular que existe una contienda pareja y sin obstáculos.

El canciller y político, que ha estado durante los últimos 40 años en los primeros planos del poder en México, indicó que existe toda una cargada en favor de Sheinbaum y no lo dijo explícitamente, pero indujo que esta proviene desde el mismo despacho de López Obrador, en Palacio.

Dijo no confiar en las encuestas, las que siempre responden a objetivos e intenciones de quienes las pagan.

En este proceso en curso dentro de Morena, agregó, no sólo hay acarreo y pago excesivo de publicidad y propaganda a favor de Sheinbaum, sino una guerra sucia que ha afectado incluso a su familia y esposa, dijo Ebrard.

Recordó que hoy se realizará el sorteo para definir qué encuestadoras realizarán el sondeo final para sacar candidato presidencial el miércoles 6 de septiembre.

Afirmó que todas las encuestas advierten que la competencia por esa candidatura está sólo entre él y Claudia.

Y que por ello lo que está en juego, afirmó, es el estancamiento o el avance del país.

Y es que —dice Ebrard—, Claudia alega que lo alcanzado por AMLO y la 4T ya es suficiente y que eso deberá consolidarse y cuidarse en el siguiente sexenio.

Él, a su vez, afirma que AMLO y la 4T apenas han llegado a su primera etapa y que ésta deberá ampliarse con programas de desarrollo, seguridad, bienestar, ciencia y tecnología para lanzar a México al desarrollo que garantice millones de empleos y mejores ingresos y salud plena para todos los mexicanos.

“Nos jugamos muchísimo en el ejercicio de la encuesta en su fase definitiva, ahí se va a decidir quién va a competir (por la Presidencia de México) en el 24 y, por lo tanto, quién va a ser Presidente de México. De eso estamos hablando”, subrayó.

Insistió:

“Su servidor ha estado insistiendo en que la Cuarta Transformación tiene un cimiento muy importante, lo acabo de decir, avances muy significativos, pero tenemos que ir a otro nivel estos años por venir. Es una lucha por el futuro. Tenemos que construir más allá. No hemos llegado al destino, apenas estamos empezando.

“La visión de Claudia es que ya llegamos y entonces hay que defendernos en el lugar donde ya estamos.

“Son las dos visiones en competencia”, precisó Ebrard.

Monreal: está en juego la unidad y una posible derrota

Ya antes, a lo largo de casi dos años, el senador zacatecano ha advertido que Morena (o sea AMLO) no debe desechar la posibilidad de una derrota ante la oposición.

Y esta sobrevendría si no hubiera unidad interna en Morena. Cosa que está en juego ahora con las inconformidades y denuncias tanto de Ebrard como las de él.

Por eso consideró que se tiene que atender la denuncia del ex canciller y principal opositor de la ex jefa de Gobierno de la CDMX.

“Estamos a tiempo de corregir, teniendo presente que el valor político superior que la y los participantes debemos conservar es la unidad del movimiento transformador”, subrayó.

Monreal indicó que Ebrard tiene toda la razón de exigir rectificaciones y sacar las manos del proceso porque “ha habido acuerdos incumplidos y lineamientos de actuación que no se honraron, se olvidaron o fueron de plano arteramente violados… entre los acuerdos incumplidos están los que pretendían no derrochar en gastos publicitarios y propagandísticos; no realizar prácticas antidemocráticas, como acarreo, coerción y alianzas con grupos o personas a cambio de prebendas”.

¿Qué harán Ebrard y Ricardo si se consolida la imposición de Claudia?

Ya veremos porque para allá va lo de Morena.

