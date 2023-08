Tiembla Palacio Nacional; opositores unidos

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

PRI y PAN, muestran fuerzas similares

Beatriz y Xóchitl, muy cercanas, en…

Pleitos profundos entre “corcholatas”

Aumenta presión contra medios

Socarrón, AMLO evade hablar de jóvenes asesinados en Lagos de Moreno

La sonrisa, ante el dolor de sus familias

Nunca antes un Presidente se burlaba públicamente

Nestlé y Rainforest, RSyG

La burla y el ridículo son, entre todas las injurias, las que menos se perdonan

Platón (427 AC-347 AC) Filósofo griego

No hay la menor duda. El capital político de la oposición, sumados PRI, PAN y PRD, derrumbarán todos los afanes oficialistas de mantener el control del Poder Legislativo con una mayoría calificada, en especial para hacer reformas constitucionales.

En la conformación de ese núcleo opositor, al dar a conocer resultados de encuesta interna, Xóchitl Gálvez ganó en ese primer proceso. Beatriz Paredes, del PRI, materialmente está empatada con la hidalguense (sin partido, pero enlistada en el PAN), lo que, posiblemente, sea mujer la candidata del Frente Amplio por México. Al escudriñar los datos, Beatriz tiene un voto duro invaluable. Santiago Creel, quién tuvo menores simpatías, pasó por muy poco al siguiente escalón.

Queda muy claro que, el proceso de selección en la oposición, generó miedo al oficialismo que, a través de sus artilleros mediáticos, tratan de generar un clima de división dentro del Frente Amplio por México, pero fallas en su estrategia. Al final de cuentas, hasta el PRD, que no tiene aspirantes en la contienda interna, sabe perfectamente que por motivos de supervivencia, debe mantenerse en contra de Morena y sus candidatos. O sea, del lado de la oposición.

Quien llama la atención es Enrique de la Madrid, quien de inmediato, al conocerse los resultados, dio a conocer que estaba con el Frente y que estaba dispuesto a ofrecer su fuerza electoral para quien gane la última ronda; quien sea el candidato el próximo 3 de septiembre, pues.

Otros aspectos que son clave para la sucesión presidencial es la crisis en la posición; el debilitamiento de Movimiento Ciudadano, quien ha jugado un papel, por órdenes de Dante Delgado, de esquirol para debilitar a los opositores en las contiendas electorales de los últimos siete años.

Además, en Morena es clara la división en los más fuertes contendientes. Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Ambos, juegan su propio destino y sus equipos se dan hasta con la escoba y el trapeador. No quieren reconocer que en el oficialismo hay un sólo lector, cuando menos en este sexenio, y sus iniciales son Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué pasará con los morenistas del equipo de los candidatos perdedores? Difícil unir fuerzas con el ganador. ¿A dónde irá ese capital electoral?

Hoy se ve complicado para el oficialismo. Aún con el llamado de AMLO el morenismo llegará a los comicios del 2024 debilitado.

Por otra parte, ante el temor de perder las elecciones, López Obrador quiere tomar el control no sólo de la sucesión oficialista, sino también en la oposición. No es de extrañar que puede haber algún pacto secreto como el que hizo con Enrique Peña Nieto, para evitar que su círculo más cercano sea afectado, incluso enviado a la cárcel. No importa quien gane. Lo que importa es salvar a los personajes clave de la actual administración.

Además, en las primarias de la oposición, poco juego mediático se le dio a las reuniones en donde los aspirantes a la candidatura del Frente Amplio por México, hizo públicamente.

Es como que en Estados Unidos los principales medios de comunicación se negaron a informar sobre lo que ocurre en las primarias del Partido Demócrata o Republicano. Es impensable.

Pero en México parece ser que los medios grandes, pequeños y medianos empiezan a jugar sus cartas ante lo que será una elección, más que histórica, que definirá el destino de la historia de México que cuenta con 130 millones de habitantes. Prefieren no meterse entre las patas de los caballos. Es uno de los hechos más trascendentes en la vida de nuestra nación.

PODEROSOS CABALLEROS

AMLO SOCARRÓN: Cada día, conforme transcurre un sexenio, los políticos se alejan más de quienes les dieron el poder. Se creen señores feudales que tienen en sus manos la vida de sus feudos. Es imperdonable que trate sarcasmo y chistoretes, con tono socarrón, la desaparición y muerte de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. No se vale que por tener 30 millones de votos de electores se burle de los familiares de jóvenes que tenían una vida por delante. Duele en una sociedad maltratada, humillada y con hondas heridas económicas, políticas y sociales, su presidente dice que no oye las demandas de explicaciones. Nunca, en la historia del país, habíamos tenido un gobernante tan lejano del pueblo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

NESTLÉ: Rainforest Alliance México, de Santiago Machado, y Nestlé, bajo el liderazgo de Fausto Costa, acordaron colaborar para contribuir al desarrollo del campo mexicano y el crecimiento de habilidades de los jóvenes que lo trabajan.

