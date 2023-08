Rescatan a cría de delfín en Punta Allen, Sian Ka’an

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Operativo conjunto para liberarla de una trampa cangrejera

Fue rescatada una cría de delfín, que tenía una soga enrollada alrededor de su cuerpo en la zona de Punta Allen, en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, por un grupo de voluntarios, pescadores, autoridades federales y expertos en mamíferos, informó el médico veterinario Roberto Sánchez Okrucky.

El también vicepresidente de Educación y Bienestar Animal de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción con Mamíferos Marinos, A.C. explicó que se trata de un crío de delfín Tursiops truncatus (nariz de botella o tonina) de aproximadamente seis meses de edad, el cual viajaba en compañía de su madre y otros 10 animales de su especie.

Relató que desde el 29 de julio hubo reportes de miembros de la Red de Varamientos de Mamíferos Marinos de Quintana Roo, ya que pescadores de la zona de Punta Allen, en la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, avistaron al grupo y enviaron fotografías de la cría con la soga enredada y la posición de éste con su grupo.

Para llevar a cabo la maniobra, fue necesaria la participación de varias cooperativas de servicios turísticos como “Vigía Grande”, “Punta Allen” y “Vigía Chico”, vigilantes comunitarias, expertos de Aquademia, Red de Varamientos de Quintana Roo, la Asociación de Especialistas en Mamíferos Marinos, ADEMM, A.C., y la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, AMHMAR, A.C.

Tenía soga y trampa cangrejera

Los voluntarios, con el apoyo y supervisión de la Dirección de la Reserva de Sian Ka’an y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y tras un par de semanas de preparativos, se declararon listos para asistir al lugar, tan pronto hubiera nuevos reportes de la presencia de la cría y su grupo.

El médico veterinario Roberto Sánchez Okrucky relató que fue el jueves 10 de agosto, cuando todo el equipo fue llamado y tras varias horas de búsqueda encontraron al grupo de delfines junto con la madre y su cría, con la soga alrededor del cuerpo.

Se rodeó a los cetáceos con la red y poco a poco se cerró el cerco hasta que, con mucho cuidado se llegó a la cría, al cual se sujetó para cortarle la soga, parte de una trampa cangrejera. Dicha cuerda estaba atorada, pegada a la aleta dorsal y a la aleta pectoral derecha.

Una vez que la cría quedó libre de la cuerda, se reintegró a su grupo social. Incluso, una de las embarcaciones les siguió para asegurarse que los animales estuvieran en buenas condiciones.

“Salvamos a una cría que no tenía posibilidades de sobrevivir a largo plazo con esta soga enrollada al cuerpo, pues poco a poco se le iba a encarnar en la piel y le iba a impedir al crecimiento”, explicó Roberto Sánchez Okrucky.

Renta vacacional acapara la mitad de turistas en Tulum

Las rentas vacacionales han cobrado fuerza en todo el mundo, no obstante, esto es más evidente en los polos turísticos como Quintana Roo, donde incluso, ya acaparan más de la mitad de los turistas que llegan a buscar hospedaje y que ahora se inclinan por opciones como Airbnb, en lugar de los hoteles convencionales.

Alfredo Soto Martínez, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Tulum (AHT), afirma que, en este sentido, las casas particulares que operan en la modalidad de renta vacacional ya reportan un 50% de la ocupación total que llega a destinos como Tulum, mientras que la otra mitad sigue llegando a complejos de hotelería formal.

“Existe un inventario de hasta más de 10 mil unidades operando bajo este régimen (Renta vacacional), las cuales no cumplen con todas las normativas de seguridad, permisos y no pagan impuestos. Estos sitios además de que son completamente desleales, han desatado situaciones y denuncias de inseguridad en el destino” denunció el líder de los hoteleros en este municipio.

De modo, que las casas que se ofertan en plataformas como Airbnb, llegan a cobrar tarifas de hasta 150 dólares la noche, para la estadía de grupos hasta de 12 personas, lo cual resulta bastante atractivo para los paseantes, no obstante, no están tomando en cuenta que no contarán con los servicios ni amenidades que sí hay en los hoteles, que cumplen con toda la reglamentación, impuestos y además seguridad.

Por lo anterior, Soto Martínez exige a las autoridades competentes que intervengan para regularizar a todos los que cuentan con propiedades operando bajo este esquema, para que paguen impuestos, cumplan con las medidas de seguridad y los permisos correspondientes, y no pongan en riesgo a los turistas. “No estamos comparando manzanas con manzanas. Esto es un problema serio”, aseveró.

Durante la temporada vacacional de verano, dijo que los índices ocupacionales no llegaron a la expectativa esperada, puesto que muchos de los turistas que llegaron a Tulum, prefirieron hospedarse en rentas vacacionales, dejándolos muy en desventaja, misma que temen se replique para la siguiente temporada alta el próximo invierno.

“Al no llegar a los números esperados, buscaremos que la recuperación se vea reflejada para la venidera temporada de vacaciones de invierno y para ello estamos trabajando coordinadamente con el Ayuntamiento de Tulum”, aseguró el empresario.

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com