Mexiquense TV, ¿igual al Once?

Espacio Electoral

Eleazar Flores

SUBE EL CARNAL-. Destapada la CLOACA MORENA por el ex canciller Marcelo Ebrard, denunciando la sobrada publicidad por Claudia Sheinbaum, lo que todos ven, menos los dóciles militantes del Movimiento de Regeneración Nacional, son rápidas simpatías para Ebrard Casaubon.

Más, cuando los observadores analistas políticos vieron el tono presidencial, pues cuando algunos esperaban una condena flamígera contra el ex secretario de Relaciones Exteriores, escucharon en la mañanera de ayer que “están en su derecho” los protestantes, matizando el hecho a que se presenten pruebas, máxime que el gobierno federal ha instruido a que no participe funcionario alguno y de ningún nivel de la administración, incluyendo a gobiernos estatales.

APOYOS-. El hecho de que se anuncie públicamente que unos OCHENTA LEGISLADORES apoyan a Marcelo Ebrard, habla de la seriedad de su simpatía y, por ende, el desapoyo para la ex jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum.

Los siete diputados simpatizantes de Ebrard dan la cara y sus nombres, siendo ellos Salma Luévano, Inés Parra, Verónica Carrillo, Selene Ávila, Emmanuel Reyes y Ángel López, quienes a nombre de otros setenta colegas suyos dicen que entre las quejas contra Claudia Sheinbam están acarreo, despilfarro, uso de recursos públicos y abuso de programas sociales entre otras.

Si bien por ahora se hacen públicas esas adhesiones hacia el “carnal” Marcelo, la semana próxima saldrán algunas encuestas en las que se apreciará cuando menos un estancamiento en los porcentajes de preferencia hacia la ex jefa de Gobierno, pero al mismo tiempo una alza considerable para el ex canciller, confiando en que estas encuestas no sean PAGADAS como se les cataloga a las de la CONSENTIDA DEL DESTAPADOR.

Los observadores agregaron algo más, las críticas de Marcelo no fueron ni contra Sheinbaum ni contra MORENA, sino contra el jefe del comando guinda, directamente.

MEXIQUENSE TV-. En forma soterrada o discreta para no herir susceptibilidades, pues son tiempos de ver todo o casi todo con NORMALIDAD en estos días de transición, por las instalaciones de Mexiquense TV se empiezan a ver rostros desconocidos a los rutinarios de los últimos años, algunos de los cuales de trabajadores del Sistema Público Federal, léase canal Once e IMER.

Decir Canal Once incluye a funcionarios y técnicos de los canales 14 y 22, así como del Instituto Mexicano de la Radio, pero en honor a la verdad aún no se ve a Genaro Villamil, seguro por sus múltiples tareas y conducción de varios programas muy CRÍTICOS CONTRA EL CONSERVADURISMO Y EL NEOLIBERALISMO y sus protagonistas, a cambio de incienso a lo que hace la 4T y aliados.

Ni se extrañe, Mexiquense TV podría correr la misma suerte, al tiempo.

