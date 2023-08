Desacatos morenos, uno tras otro

Eleazar Flores

INE Y TEPJF, BIEN GRACIAS-. Si para los amlomorenos viene siendo cada vez más un jolgorio, para los analistas políticos ven como INSULTANTE la cada vez mayor propaganda, justo cuando prometieron BAJAR EL VOLUMEN lo que no ha sido cierto, al contrario, lo subieron.

Y los analistas fundamentan sus dichos con lo siguiente: Claudia Sheinbaum tuvo en los últimos cuatro días eventos cada vez más tumultuarios y Adán Augusto López ha tapizado de caros espectaculares las carreteras, un ejemplo, a la vera de la México Toluca o Toluca México, el tabasqueño tiene más de diez espectaculares, principalmente en el paraje preferido de los chilangos, LA MARQUESA .

Espectaculares de 12 metros de largo por 9 de alto, o más, de los más caros y a todo color.

CLAUDIA-. La ex jefa de Gobierno de la capital del país no sonríe, sino que se ríe de las preguntas que le hacen lo reporteros que la interrogan acerca de sus excesos en gastos, según ha dicho en forma generalizada la “corcholata” de apellido Ebrard Casaubon, negando de paso que en sus mítines de apoyo no hay acarreados, a la gente se le invita, acepta y viene, responde.

En una de las muchas concentraciones capitalina de la semana pasada, Sheinbaum Pardo tuvo la capacidad de concentrar a no menos de tres mil personas, así que haga cuentas para gastos de transportación, utilitarios, gorras y los infaltables lonches que se distribuyen entre los ciento de ESPONTÁNEOS SIMPATIZANTES.

En el caso del tabasqueño Adán Augusto, cuyo discurso confrontativo que le salía natural, lo ha cambiado por otro con matices conciliatorios y de unidad, evitando el tono envalentonado, seguramente para que se fijen en él. Noroña y el ecologista Velasco, que para que le crean sus adeptos se viste casi siempre de verde, no suben.

¿Y EL ÁRBITRO?-. Los analistas y observadores políticos han detectado con desconsuelo la actitud indolente y casi de perdonavidas, tanto de funcionarios del Instituto Nacional Electoral, como de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues casi todos sus decires se quedan sólo en eso de y que emitirán alguna exhortación.

Los pronunciamientos de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en ocasiones han quedado en eso, sin llegar a informar que al violador constante de las leyes electorales como ya saben quien, se le impone una multa por tantos millones de pesos, incluso a sabiendas de que a título personal no pagará su multa sino que de respaldará en su Morena, falta menos.

Y en cuanto a los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las cosas no cambian tanto , ni siquiera en tono.

