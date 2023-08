El amenazante Andrés Manuel “Chávez” Obrador

Índice político

Francisco Rodríguez

En el clímax de su desesperación por haber perdido el control de sus “corcholatas” —Marcelo Ebrard contra todo y contra todos; todos contra Ebrard—…

…las riendas de la agenda pública que ya dejó de dictarse cada mañana exclusivamente desde Palacio Nacional y…

…sobre todo, por su derrota en materia de seguridad en prácticamente todo el territorio nacional…

… Andrés Manuel López Obrador profirió el viernes reciente una amenaza a los propietarios (y concesionarios) de los medios de comunicación.

¡Cuidado! Está a un paso de llevar a cabo lo que su gurú Hugo Chávez ya hizo en Venezuela, justo el 11 de mayo de 2009, cuando el autócrata amenazó con cerrar los medios de comunicación privados que le criticaban.

Cumplió, ya que la voz del periodismo en Venezuela se ha ido apagando durante las últimas dos décadas, debido a los golpes que el chavismo —continuado por su sucesor Nicolás Maduro— ha asestado a los medios de comunicación, desde 1998, lo que ha impedido la labor periodística y ha afectado el derecho a la información de los ciudadanos.

La censura sobre los medios de comunicación inició antes, en diciembre de 2007, cuando Hugo Chávez ordenó el cierre de Radio Caracas Televisión, al considerarla “una compañía golpista”. Para ese entonces, el canal contaba con más de 12 millones de televidentes y era considerado el más popular del país sudamericano.

Al igual que Chávez y sus paranoias, AMLO está hoy al borde de un ataque de nervios.

Desde Palacio Nacional ve como su proyecto se desbarata entre las manos:

La militarización en la que se ha venido apoyando está corroída ya por la corrupción…

…los varios grupos criminales con los que ha pactado apoyos electorales —y económicos— para Morena se le salieron del redil y han desatado niveles de violencia de proporciones bíblicas…

…sus obras faraónicas son ya o pintan a ser sus grandes proyectos fracasados las que ya inauguró o está por inaugurar…

…la corrupción y la impunidad para “sus” familiares y cercanos, de tan grande, ya no se compara ni siquiera con la de las administraciones de Salinas, Fox y Peña Nieto…

…su popularidad sigue al alza, pero su gobierno va en caída libre, debido a las carencias que las mayorías sufren en salud…

…por la pobreza de la educación que se avizora…

y la carestía imparable, entre otras muchas otras calamidades.

Por eso, irritado y con cara de pocos amigos, advirtió o de plano amenazó, tras que los medios y las redes sociales lo criticaron en abundancia por dizque no haber escuchado las peticiones que se le hacían para que abordara el tema de los cinco jóvenes desaparecidos y asesinados en Lagos de Moreno y, en lugar de responder, soltó un chiste baboso:

“Nada más para que sepan que acuso recibo, porque es extremo… Ahora cómo me van a someter. No, no, no. Acepto el desafío”.

Lanzó su pica en Flandes, pues.

Ahora ¿cómo van a responder al malintencionado reto los propietarios de impresos y concesionarios de radio y televisión?

¿Se someterán y despedirán a los comunicadores non gratos al tabasqueño y a su entorno, como suelen hacer ante esas bravatas de los poderosos?

Porque la mayoría de ellos, usted lo sabe, usan a sus medios para conseguir contratos y concesiones, ya que son propietarios de constructoras, hospitales, arrendadoras de autos, comisionistas en prisiones, entre otros muchos “bisnes”.

La libertad de prensa en México está amenazada…

…y atenazada por los poderes político y empresarial.

Indicios

¿Es Beatriz Paredes una infiltrada de AMLO en el Frente Amplio por México? Sus antecedentes biográficos la ubican como alumna consentida de Bertha Luján —activista y dirigente del partido guinda, y madre de la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde—, también como fundadora del Foro Puebla, sucursal más visible del mítico Foro de Sao Paulo, y muy cercana a Fidel Castro durante su estadía en La Habana como embajadora de México en Cuba. Sus puyas a Xóchitl Gálvez en ya cuando menos un par de ocasiones la ubican más al lado de López Obrador, quien no cesa de criticar a la hidalguense, que de la sociedad civil. Y, por si fuera poco, los dizque influencers de la 4T no cesan de lanzarle porras en redes sociales y alabar hasta sus estornudos. Sucede lo mismo con los textoservidores de la llamada Cuarta Transformación. ¿Será que ya le entregaron sus bien ganadas 30 monedas?, con eso de que para ella lo importante es la “lana” que le cae en las campañas. * * * Ante las “serias dificultades para el acceso a la consulta irrestricta de documentación histórica proveniente de agencias encargadas de labores de seguridad, inteligencia, de las Fuerzas Armadas y de las policías”, denunciadas por el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, López Obrador afirmó el último viernes que “ya se entregó toda la información” del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las Fuerzas Armadas sobre la “Guerra sucia”, periodo de represión estatal entre las décadas de 1960 y 1990. En pocas palabras, le entregó a Lutero el manejo de la Iglesia. * * * Como otros gobernadores que surgieron del PRI y se encaramaron sobre Morena para llegar al cargo, en pocos meses Salomón Jara ha perdido la gobernabilidad en Oaxaca. Una muestra reciente se da en la zona Triqui donde nuevamente se ha desatado la violencia en contra de sus pobladores sujetos a la explotación de los caciques. Igual sucede en Guerrero, Chiapas, Quintana Roo, Michoacán, Tamaulipas, Sonora, Baja California, entre otros, donde los “mandantes” estatales Evelyn Salgado, Rutilio Escandón, Mara Lezama, Alfredo Ramírez, Américo Villarreal Jr., Alfonso Durazo —más atento a tareas partidistas que a gobernar su entidad— y Marina del Pilar Ávila no dan pie con bola si no se los ordenan desde el Zócalo de CDMX. Ellos agachan la cabeza y acatan. * * * De no ser por aquellas inundaciones en Tabasco a mediados de noviembre de 2020 que, por instrucciones de AMLO, afectaron a “las zonas más pobres” para salvar a Villahermosa, la actual Administración no se ha enfrentado a mayores catástrofes de esas que erróneamente se califican como “naturales”. No obstante, ha habido daños a poblaciones enteras, Tula, por ejemplo, sin que éstas reciban apoyos reales desde que por órdenes del oriundo del poblado de Tepetitán desaparecieron el Fonden y sus multimillonarios recursos. El paso huracanado y tormentoso de Hilary por las costas del Pacífico también ha provocado graves perjuicios y no habrá apoyos para las comunidades ni para la reconstrucción de lo afectado. ¡Han causado más daño los cuatroteros que los sismos! * * * La pregunta de la semana: ¿Qué hace ahí, todavía, Santiago Creel? * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

