Este 29 de agosto se despejará la duda de quién dirigirá la Onaprotec, en Edomex

Se pronuncian por Miguel Ángel Rubín

Arturo Baena

Naucalpan, Estado de México.— En unos días, precisamente el 29 del mes en curso, podría quedar despejado el tema de quién es el verdadero dirigente estatal de la Organización Nacional de Profesionales y Técnicos (Onaprotec) de entre Dalia Noguez y Miguel Ángel Rubín, toda vez que se celebrará la asamblea en la que Ricardo Antonio Largher Romero, presidente fundador deberá avalar quién de ellos cuenta con el apoyo y voto de la mayoría de sus miembros.

En entrevista, Miguel Ángel Rubín ha señalado que no se trata de dividir ni de utilizar esa organización con fines políticos, sino al contrario, poner un verdadero orden jurídico a la Onaprotec, toda vez que hay personas que se dicen pertenecer a ésta, cuando no tienen calidad ni voto y sólo asisten por invitación a las reuniones para “avalar” acuerdos que no tienen sustento. Mientras tanto, miembros fundadores, aseguran que “Miguel Ángel Rubín cuenta con el respaldo de la mayoría, pues por desgracia tanto Julia Gutiérrez y Dalia Noguez, han utilizado a Don Antonio Largher a su antojo para adjudicarse cargos y responsabilidades sin contar con el aval de los verdaderos miembros con derecho a voz y voto dentro de la Onaprotec “, reiteraron.

A su vez, tanto Nadia Noguez y Julia Gutiérrez coinciden en que ambas ostentan los cargos de presidenta estatal y municipal (en Naucalpan) de la multiplicada, pero será este 29 de agosto cuando la mayoría de sus miembros definan quién o quiénes son los verdaderos representantes.

¬¬¬