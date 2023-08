JUANES regresa a México después de cuatro años

Se presentará el próximo 19 de octubre en el Auditorio Nacional

Defiende a los corridos tumbados

Durante una videoconferencia el colombiano habló de la experiencia que ha adquirido en su carrera durante 36 años de arduo trabajo

Alexandra Arellano

Juanes regresa después de más de tres años de ausencia a los escenarios de México, y aunque fue mucho tiempo de espera, valdrá la pena cada momento, pues el colombiano anuncia un concierto inolvidable y lleno de energía, que acumuló durante su pausa.

El Auditorio de Nacional será el recinto que el proximo 19 de octubre reciba al intérprete de la controversial cancion de “La camisa negra” la cual fue vetada en República Dominicana durante su año de estreno en 2005, acción que fue recordada durante la conferencia de prensa que Juanes realizó virtualmente con algunos medios de México, y que trajo a tema la censura que está viviendo un género que ha tomado gran popularidad, no solo en el país, sino a nivel Latinoamérica, los Corridos Tumbados, que si bien no han logrado ser comprendidos por un gran sector de personas, e incluso han sido satanizados por otros sectores, el colombiano afirma que considera que cualquier forma de expresión artística es válida y aporta algo valiosos a la sociedad, “no es que disfruto la apología al crimen, ni a nada de esas cosas, pero no sé, puede ser mejor que hagan una canción a que tomen un arma”, dijo el cantante.

Idea que fue completada cuando expresó su opinión sobre la manera en que el contexto influye sobre los artistas y como estos personajes siguen sobreviviendo a pesar de las dificultades que viven no solo como individuos, sino a nivel colectivo en los barrios, pueblos o grupos de amigos con los que conviven, lo cual es admirable, que toman las dificultades del día a día y lo transforman en una obra cargada de emociones y sentimientos “Yo no sé si la prohibición es algo que ayuda en este caso, porque generalmente la música que escuchamos siempre es el reflejo de la sociedad que construimos un poco, entonces criticar o prohibir la música no va a solucionar el problema porque la música al final es arte, es una forma de expresión”, concluyó Juanes con respecto a esos temas.

En cuanto a los datos que necesitas saber sobre su próxima presentacion en la ciudad de México te aseguramos que pocos bastarán para que te inunden las ganas de querer asistir a su presentacion en el Coloso de Reforma, pues algo de lo que hará muy grande este concierto, son los talentos que lo acompañarán, que si bien, no mencionó ningun nombre en concreto, aseguró que son personas que ya han trabajado anteriormente con él y que son del tipo de artistas que brindan espectaculos inolvidables.

Y si las sorpresas son lo tuyo, quedarás más que satisfecho pues en esta presentacion habrá grandes estrenos de nuevas canciones, del músico que lleva 35 años cautivando los corazones de sus fans, asegurando un show variado, que contará con los clasicos con los que crecieron algunas generaciones, y que todos anehelamos escuchar, y las nuevas propuestas que han surgido en su caminar, todo este espectáculo musical, acompañado por un diseño de escenario muy especial y sobretodo asegura que será distinto a lo convencional, asimismo el plus tambien llegará con el trabajo de iluminacion e hipermedia que esta coordinando todo el equipo que es parte de Juanes.

Asi que no te pierdas este inceíble concierto el próximo 19 de octubre, y adquiere tus boletos en Ticketmaster o en las taquillas de el Auditorio Nacional.