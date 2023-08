Monreal, entreguista número uno

Espacio Electoral

Eleazar Flores

ESTARÉ EN LA BOLETA, DECÍA-. Difícil, más no imposible, sería buscar el número de declaraciones en las que el senador zacatecano Ricardo Monreal declaraba firmemente -no grita, más bien pausa su discurso-, ESTARÉ EN LA BOLETA PARA LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL.

Fueron aquellos tiempos en los que Monreal Ávila era INVITADO FRECUENTE a desayunar con el inquilino de Palacio Nacional, pero después vino un enfriamiento tal que dejó de asistir, incluso para eventos oficiales. La nota era que el líder senatorial moreno tampoco estaba invitado

Rumores por doquier surgieron a tal grado que se especuló -y Monreal lo confirmó- el haber sostenido algunos ACERCAMIENTOS con dirigentes de cuadros opositores a la Cuarta Transformación y, por ende, al comandante guinda.

En mis planes no está buscar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pregonaba a los acuciosos reporteros.

Palabras más palabras menos -para no recibir quejas de que se le saquen de contexto sus dichos-, Ricardo pregonaba que estaría en la boleta para la elección presidencial, por Morena o….

Hasta ahí, a Monreal se le elogiaba su firmeza e incluso se confirmaron dichos acercamientos con dirigentes partidistas de oposición, para llegado el momento, ofrecerle la candidatura al amparo de otra divisa, a lo que el senador con sonrisa dizque espontánea, se alejada de los reporteros de la fuente con cualquier argumento.

CAMBIO-. Al menor guiño presidencial y ya en periodo del DESTAPE DE “CORCHOLATAS”, el zacatecano se desencantó al verse excluido de ese grupo selecto, justificando el hecho con argucias discursivas que a los políticos les sobran; pero al poco tiempo el poderoso discurso presidencial volvió a incluirlo en la lista de los posibles, así reniegue del término “CORCHOLATA”.

Al ser incluido nuevamente dentro de los posibles, también se le reabrieron las puertas de Palacio Nacional, cuyo inquilino es el único que tiene llaves sin duplicado alguno.

SE AGACHÓ TODO.- Tras salir de Palacio Nacional, luego de muchos meses de ausencia, Ricardo Monreal decepcionó a muchos de los que le creían cuando dijo -palabras más palabras menos- que PODRÍA LLEGAR A SER NADA con tal de no contradecir al jefe del comando guinda, bueno dijo que en esa reunión hasta lo vio inteligente.

Han pasado los días, las semanas y pocos meses de su pronunciamiento para declarar ahora que vería la posibilidad de buscar la candidatura de Morena a la jefatura de Gobierno de la capital del país; “no que no tronabas pistolita”, me interrumpe el filoso don Teofilito que por lo visto no se le va una, al enterarse de la “FUERTE” convicción monrealista.

Si la CONSENTIDA DEL DESTAPADOR gana la interna de Morena, cuidado pues el zacatecano sería banca.