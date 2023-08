Se perfilan las damas

Así las cosas…

Humberto Mares N.

En las próximas elecciones podemos ver algo inédito. Dos mujeres peleando la Presidencia de la República y por ende, México tendría la primera mujer en la silla presidencial.

El retiro de Santiago Creel del Frente Amplio por México nos da la posibilidad de que en la boleta sólo aparezcan los nombre de dos mujeres. Tendríamos que esperar qué pase en Morena con Marcelo Ebrard.

Al admitir que tiene nulas posibilidades de hacerse de la precandidatura presidencial por el Frente Amplio por México en el que las favoritas son sus contrincantes Xóchitl Gálvez y la priista Beatriz Paredes, Santiago Creel decidió retirar su intención de continuar con el proceso de selección. “Lo hago con la plena convicción de que ese es mi deber. La política es un bien que obliga, porque debemos buscar el bien común”, dijo el panista a través de un video que difundió en la red social Twitter.

Le puedo ganar, dice Beatriz

Al conocerse la noticia de declinación de Santiago Creel, fue calificada de acertada, pero los ánimos se caldearon en acción nacional y revolucionario institucional, luego de las declaraciones de Vicente Fox y Roberto Madrazo, personajes importantes en la vida interna de ambas instituciones, quienes pidieron a Beatriz Paredes declinar a favor de Xóchitl. El ex presidente Fox publicó en redes sociales que sería un gran gesto de Beatriz que puede generar un gran poderío a Xóchitl, a lo que contestó rotundamente: “puedo ganarle”.

En el PRI también hubo reacciones, dado que consideran que Beatriz va creciendo porque los seguidores de Enrique de la Madrid han apoyado su causa. Madrazo urgió a que Beatriz tome la decisión porque no hay duda que Xóchitl será la candidata, entonces ¿qué está esperando? Por su parte la yucateca ex presidenta nacional priista Dulce María Sauri, calificó de impertinencias los exhortos a Paredes, la última palabra es la ciudadana. Beatriz no lo hará y tiene sobradas razones.

En el cuarto foro con el tema “La reconstrucción institucional gastar el dinero en lo que se necesita”, las aspirantes presidenciales se realizó un mano a mano donde no se atacaron y destacaron que les corresponde a dos mujeres hacer las cosas distintas y mandaron un mensaje en el sentido de que el proceso interno del PAN, PRI y PRD sea una farsa.

En este sentido, el FAM tiene la obligación de concluir el proceso que le dará certidumbre, porque la decisión final la tiene la ciudadanía que son cerca de tres millones quienes se inscribieron en la plataforma digital para participar en línea. Esta es la participación ciudadana, sin Beatriz no lo sería.

Las propuestas

En materia de gasto inteligente, dirigido sin ocurrencias, ambas legisladoras plantearon reorganizar la estrategia educativa del país, regresando de inmediato las escuelas de tiempo completo. Propusieron integrar la robótica y la inteligencia en los programas educativos, llevar internet a todo el país por medio de satélites de órbita baja, presupuestos multianuales para el sector educativo y 10 años de educación básica, integrando los seis años de primaria, los tres de secundaria y un año de preescolar que nos permita que el nivel básico de nuestro pueblo se incremente.

Paredes puntualizó que hoy difícilmente hubiésemos podido imaginar tal destrucción de instituciones después de que un titular del Ejecutivo juró proteger y velar por la Constitución, hay una falta de respeto a la función pública y a la falta de valoración de la función de gobierno.

Las aspirantes hablaron de los libros de texto gratuitos. “Por la dignidad de los niños rechazo categóricamente los nuevos libros de texto gratuitos”, señalo Beatriz, mientras que Xóchitl dijo: “Lo que más me preocupa en el tema de los libros de texto es eso de echar a pelear a los niños, más allá de eso creo, que sí son indispensables las matemáticas para estructurar la mente y las carreras del futuro las habilidades del futuro como la inteligencia artificial la robótica la realidad aumentada”, precisó.

La propuesta de Gálvez de descentralizar el gasto federal llamó la atención sobre todo el invertir en los espacios culturales y darles presupuesto para que se reactiven y rescatarlos. Xóchitl insistió en regresar a las becas como las del Fonca. Señaló que se debe invertir en la educación y que sueña con un México donde nada nos detenga para salir adelante. Los invito a que sueñen conmigo con esperanza y unidad, vamos rumbo a la victoria para construir el sueño mexicano con educación y salud. Y tiene razón, no hay mejor dinero gastado que en la educación. La moneda está en el aire y la ciudadanía tiene la palabra. La campaña se gana en la calle y con propuestas convincentes.

Apuntes

El frente mandó un poderoso mensaje de unidad a los ciudadanos con la declinación de Santiago Creel. Su proceso tiene seguridad y confiabilidad porque es a través de la participación de los ciudadanos con voto.

Queremos ver cómo termina Morena en su desenlace para decir a su coordinador y luego candidato. Las encuestas de Morena, ninguna ha convencido. No se dieron escándalos pero ninguna convenció. Para empezar, nadie las ha visto físicamente, nunca. En eso, el especialista es Mario Delgado.

A la vista de todos de cara al país, en Chiapas se violó la ley en un secuestro prácticamente público de los hijos de alcaldes, madre por voto y padre por usos y costumbres, por la pérdida de cinco millones de pesos destinados a obras municipales. Al final, después de 9 días de secuestro el gobierno los pagó. ¿Y la ley? Así las cosas, hasta pronto.

