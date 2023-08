Porter ofrecerá un energético y delirante concierto en la capital mexicana

Será el próximo 23 de septiembre de 2023 que el Palacio de los Deportes reciba a la banda tapatía

Una de las bandas de rock alternativo y experimental más importantes de la escena musical en México, Porter, anunció en conferencia de prensa, su siguiente paso tras la presentación que tuvieron en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el año pasado. Será el próximo 23 de septiembre de 2023 que el Palacio de los Deportes reciba a la banda tapatía.

Integrados por David Velasco (Voz), Fernando de la Huerta “Medusa” (Guitarra), Víctor Valverde “Villor” (Guitarra y Teclados), Diego Rangel “Bacter” (Bajo, Programación, Sintetizadores), comentaron: “estábamos de gira, y estamos muy contentos de regresar a nuestro país, felices de esta fecha que se viene, será un momento de celebración, es el banderazo para este 23 de septiembre, entusiasmados porque este venue, el Palacio de los Deportes, representa un reto para la carrera de la banda, y no hay más que darlo todo en el escenario”, dijo, “Medusa”, el guitarrista.

Por su parte, Velasco, el vocalista de la agrupación, destacó que “el primer reto es hacer sonar bien este lugar (Palacio de los Deportes), ya que este este es un foro que, por su naturaleza, no fue creado para ser un foro de música, entonces, el show de este lugar, no solamente tiene que ser un espectáculos musical, tiene que contar una historia también desde lo audiovisual, y estamos trabajando en el diseño de la producción, de todo lo que va a estar sucediendo, de toda la parafernalia del concierto, que va a acompañar toda esta historia de lo que vamos a venir a decir aquí, entonces, nos emociona porque es el show más largo que vamos a ver en nuestra carrera, va a ser un show bastante extenso, de muchísimos momentos, eso nos emociona mucho porque queremos salir tan cansados como nuestros fans, de que será un show muy largo, esto es una celebración de la banda, y queremos que así se sienta”.

Como invitada a abrir el concierto de Porter, estará en el escenario del Domo de Cobre, Renee, una de las grandes promesas de la música mexicana, quien a sus 36 años está considerada una de las artistas femeninas emergentes de más impacto en su generación: “soy cantante, compositora, de Monterrey, pero radico en Ciudad de México desde hace dos años, me gusta la grandeza de este lugar, el Palacio de los Deportes, y darle gracias a Porter por invitarme, lo que hago es un pop rock alternativo, con mucha autenticidad, con muchas influencias de muchos lados, y que he podido tener dos álbumes afuera, ‘El Breve Espacio’, que lancé en 2020, y ‘No me digas qué hacer’, que lo lancé este año; la relación que tenemos Porter y yo ha sido desde hace muchos años, como cinco, y ya había tenido oportunidad de abrir tres shows de Porter, hace cuatro años”.

Porter lleva casi 20 años siendo uno de los principales referentes del rock alternativo en México. Su trayectoria ha sido cimentada desde el 2004 con himnos como “Espiral” y “Daphne”, del disco Donde los Ponys Pastan; además de “Host of a Ghost” y “Vaquero Galáctico”, del álbum de 2007, Atemahawke.

La Historia Sin Fin se lanzó en febrero de 2022, para marcar una nueva era en la historia de la banda. Este álbum es un viaje profundo al presente y un homenaje a la nostalgia, con canciones como “Cachito de Galaxia” con Ana Torroja y “Ranchito”. En días recientes, Porter estrenó una reversión de uno de los temas del disco junto a Ximena Sariñana, el cual, ya alcanzó más de medio millón de reproducciones.

Acompaña a Porter en este nuevo viaje que llega al Palacio de los Deportes el próximo 23 de septiembre.