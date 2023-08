Sheinbaum es igual a AMLO

¡Cuidado usuarios del recién reabierto tramo elevado de la fatídica Línea 12 del Metro!

¡Aún corren peligro!

Cayeron tornillos de 30 centímetros de largo…

…de las estructuras metálicas con las que supuestamente…

…reforzaron la estructura sobre la que corren los vagones…

…y esto sucedió apenas un par de horas después de que el sustituto Martí Batres cortara listones y soltara los consabidos rollos inaugurales.

Ese es el sello de la Cuarta Transformación.

¡Hacer todo mal!

Sucedió este último domingo en la estación Calle 11 que principalmente da servicio a quienes habitan en las colonias aledañas al Cerro de la Estrella, pero afecta a los más de 100 mil pasajeros que ya recorren a diario el tramo elevado de lo que, ilusamente, Marcelo Ebrard bautizó como “Línea Dorada”

Aunque, eso sí, tal “accidente” del domingo anterior, ya no es responsabilidad del también ex canciller ni del sustituto que está en funciones en la “regencia” de la capital federal.

La responsable es Claudia Sheinbaum, bajo cuya administración se ha venido reconstruyendo ese ramal del sistema, tras el fatídico derrumbe de uno de sus tramos, mismo que cobró la vida de 26 personas y causó heridas y hasta daños físicos permanentes a otro centenar de pasajeros.

Todo por falta de mantenimiento… pues el verdadero gobernante de la CDMX ha chupado todos los recursos que según él encuentra mal acomodados para inyectarlos a sus obras faraónicas, verdaderos y carísimos elefantes blancos.

Pero, ya conoce usted a los cuatroteros…

…eluden responsabilidades y siempre hacen cara de “yo no fui”.

Emulando aquel “¿y yo por qué?” de Vicente Fox, la “corcholata” favorita respondió recientemente “yo ya no soy jefa de Gobierno”, por otra denuncia en torno al riesgoso Metro. Concretamente en su Línea 9.

Nunca ha sido jefa de Gobierno. Los últimos años fungió, en realidad, como “regenta”. Quien mal gobernó y sigue gobernando es Andrés Manuel López Obrador. Así en Ciudad de México. Así en todas las entidades con gobernadores morenistas, quienes sólo son correas de transmisión de los deseos, ocurrencias y órdenes del “caudillo”.

Sheinbaum, formalmente, ya no ostenta el cargo, pero aún es responsable.

Igual que ella culpó a Ebrard por haber sido el constructor, cuando él ya despachaba en el edificio Tlatelolco.

Igual que AMLO: ¡Malhechota!, como se dice en lengua vernácula a quienes todo hacen mal.

O “chapucera, que no pone empeño en lo que hace”, como define al término el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española.

¡Malhechota!

Todo hace y todo le sale mal.

Mientras, los usuarios de la Línea 12 siguen en riesgo.

AMLO: Enésima defensa del “narco”

Ya no lo puede ocultar, porque además es él mismo quien hasta involuntariamente se coloca en evidencia.

Lo hizo la semana anterior al descalificar un reportaje de Reuters sobre el lavado de dólares de los narcotraficantes a través de las remesas.

Nada que no supiéramos con anterioridad, pero hay que reconocer que el despacho de la agencia británica fue bien trabajado y presentado por sus reporteros, lo que confirmó eso que algunos apenas sospechaban, pero que, repito, muchos ya sabíamos.

Y ante un cuestionamiento al respecto en una de sus matinés —cada vez más infladas con mentiras y descalificaciones hasta soeces— AMLO negó lo que está más que documentado.

Según él, defendió a los migrantes mexicanos. Dijo que, por trabajadores, ellos son quienes envían los recursos cada vez más grandes y que, al mismo tiempo, cada vez deberían ser más sospechosos para las autoridades de allá y de acá que supervisan ese tipo de operaciones.

Pero como de lo que en la 4T se trata es de estar del lado de los delincuentes, pues López Obrador actúa en consecuencia.

No sea que vaya a perder su apoyo logístico y económico para Morena, ahora que la oposición ya se le puso al tú por tú en estas muy adelantadas vísperas de los comicios.

Con el narco, sí. Con la sociedad, no. Con las víctimas, tampoco. Con la ley, menos.

Así es él.

Indicios

La ausencia de voluntad para encontrar a los miles y miles de desaparecidos que hay en nuestro país y el desmadre con el que se lleva a cabo un censo amañado entre los familiares que no los olvidan ha provocado la renuncia irrevocable de Karla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda. Mis respetos para ella. * * * La buena acción del día del titular de la SHCP, Rogelio Ramírez de la O, sería explicarle al Presidente, con bolitas y palitos, la diferencia entre inflación y carestía. Porque, si bien es cierto que, de acuerdo con el Inegi, la primera ha descendido, lo que es la segunda cada vez asciende más. Los alimentos, todos, cada vez son más inaccesibles para las mayorías. * * * Y en el caso del limón la cuestión se complica aún más, pues nadie protege a quienes se dedican a cosecharlo. Han lanzado hasta gritos de auxilio a la Guardia Nacional para que los defienda de las presiones y chantajes de los narcos y narquillos michoacanos y nada más no les hacen caso. Ante la poca oferta, por esa causa, y por la demanda que es la misma de siempre, el precio del cítrico ha vuelto a subir. El pueblo, claro, sigue feliz, feliz, feliz. * *¨* A propósito de la inservible Guardia Nacional hay que destacar la delicadeza y finura del general de Brigada DEM, Enrique García Jaramillo, quien ha pedido a quienes le robaron un tráiler con uniformes, chalecos, botas, insignias, tal vez hasta armamento con el que equiparía a sus muchachitos. Ya no hay inteligencia para fijar rutas seguras y advertir peligros, pero ¡eso sí!, mucha exquisitez y elegancia en la petición de favores. * * * Que se sepa, el sonorense Manlio Fabio Beltrones se ha mantenido al margen de la grilla en contra de los cuatroteros. Por lo que no se entiende el porqué de vez en vez le mandan mensajitos —estos sí nada delicados— como el de presentarlo como ex agente de la DFS. “Hasta agente secreto me quieren hacer cuando sólo era un joven recién egresado de la UNAM y entonces, secretario particular del subsecretario de Gobernación!!! Mejoren su imaginación!!!”, escribió el priista en la red de Elon Musk. A ver si sus aguijoneadores entienden que la acreditación obedeció al puesto que desempeñaba. * * * Y en la Cámara Baja el show va a continuar. Ahora el diputado de la 4T Sergio Gutiérrez Luna anunció que, junto con Jaime Maussan llevará a cabo la primera audiencia OVNI en el Congreso bajo el rubro Fenómenos Aéreos Anómalos No Identificados en el país. Será el 12 de septiembre. ¿Llegará algún otro extraterrestre, además del legislador veracruzano? * * * Pocos sabíamos que AMLO tiene un sobrino, Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, que se desempeña como juzgador, hasta que éste liberó a varios delincuentes, bajo la tónica de “abrazos y no condenas”. Obvio que a este juez el “caudillo” no lo ha exhibido en sus matinés de resentimientos y otras tristes variedades. * * * Un aviso a Dante Delgado, propietario ad vitam del Movimiento Ciudadano. Quien lo mandó a enchiquerar en Pacho Viejo fue Ernesto Zedillo. Y éste ya hasta se fue del país. Lo que aún permanece es el resentimiento en contra del PRI que, desde entonces, lo expulsó de sus filas. * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

