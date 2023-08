Marchas contra libros de textos y… a clases

Espacio Electoral

Eleazar Flores

DIVISIONISMO-. Con la seguridad de que en el enésimo INFORME PRESIDENCIAL no se citarán ni los frecuentes incendios en instalaciones de Pemex y se minimizarán las marchas en contra de los LIBROS DE TEXTO, le cito algunas de ellas registradas en estados del país.

No tan numerosas como aquellas de EL INE NO SE TOCA y demás, las marchas de ayer se celebraron en varias ciudades y entidades como Nuevo León, Puebla, Toluca, consignando que por falta de participantes se suspendieron en Oaxaca y Tlaxcala. En algunas de ellas con pancartas como aquella de QUEREMOS LIBROS ÚTILES NO INÚTILES, como se leía en la capital mexiquense.

En los lugares citados las marchas-manifestaciones se celebraron preferentemente en los centros de las capitales, no así en Toluca, donde el centro del operativo volvió a ser el monumento a Colón, en la avenida del paseo del mismo nombre, con ruta hacia la vialidad Las Torres, a lo mejor para ver si los manifestantes veían algún recorrido de ensayo del INTERURBANO, pero no se dio.

La poca participación de asociaciones y padres de familia en la marcha dominical en distintos puntos del país podrá ser motivo de ataque de ya sabe quién, contra de los grupos neoliberales, conservadores, sin faltar los medios de comunicación que difunden en sus noticieros electrónicos o en sus periódicos.

Organizaciones visibles de estas marchas han sido desde siempre las distintas representaciones de la Unión Nacional de Padres de Familia con presencia y delegaciones en el interior de la República e incluso grupos representativos de docentes, afiliados o no a sus distintos gremios, sean el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o la Coordinadora identificada como CNTE.

En el caso particular de la entidad mexiquense, también hicieron acto de presencia en forma un tanto discreta algunos afiliados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado.

AMPAROS-. Para dar cumplimiento a los amparos judiciales que prohibieron la repartición de los nuevos Libros de Texto Gratuitos en varios estados de la República, en algunas ciudades se ordenó a última hora, dar cumplimiento a la orden de las distintas instancias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Un caso concreto se registró el sábado por la tarde en las oficinas de los Servicios Educativos Integrados del Estado de México, SEIEM, donde el funcionario Israel Fernández emitió un oficio para SUSPENDER la distribución de esos materiales y enterados de ello, los padres de familia pidieron que se castiguen a aquellos profesores y padres de familia que contravengan la orden.

Llueva o truene, o ambos fenómenos a la vez, lo cierto es que el CICLO ESCOLAR 2023/2024 inicia hoy con textos viejos o nuevos.

