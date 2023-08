José Eduardo Derbez se suma como asesor a “Veo cómo cantas”

Una producción de Miguel Ángel Fox

Se transmite todos los domingos a las 21:00 horas por las estrellas

Arturo Arellano

José Eduardo Derbez se une al nuevo reality show de Las Estrellas, formando parte del selecto grupo de asesores famosos en el divertido programa “Veo Cómo Cantas”, conducido por el talentoso Faisy y bajo la producción de Miguel Ángel Fox.

El novedoso reality show promete captar la atención del público al combinar el canto y la competencia, convirtiendose en una propuesta original y cautivadora que se transmite todos los domingos a las 21:00 horas por las estrellas y de la cual el propio José Eduardo nos contó en entrevista para DIARIOIMAGEN “Es un proyecto diferente a todo lo que se ha hecho, porque no se está en busca de talento, sino de identificar a malos cantantes y asi el concursante va ganando dinero”.

Celebra que hasta ahora “tanto concursantes y asesores hemos tenido buena química, a mí me invitaron y con mucho gusto acepté porque nos divertimos mucho y es algo innovador. Desde el primer programa me sentí increíble. Al igual que los concursantes se emocionan, nosotros los asesores también”.

Con un exitoso primer programa en el que Rubén Álvarez, el primer concursante de este programa, ganó 500 mil pesos, dijo “espero que nos siga yendo muy bien, que a la gente le siga gustando, porque es un programa familiar, es como un juego de mesa, se puede jugar desde casa, apostar, divertirse”.

También explica que “Está super padre, lo que intentamos explicar es que nosotros no vamos como jueces, no estamos criticando si cantan bien o no, solo apoyamos al concursante a que se pueda llevar el dinero”.

También adelanta que en cada emisión van a tener asesores invitados “La primera fue Sofía Reyes y fue increíble, no la conocía, pero es una chava que canta padrísimo, si vamos a tener más invitados cantantes, que al final va a cantar con un participante”.

Entonces asegura que la gente “se van a divertir muchísimo, bromeamos, se van a reír, se van a sentir en el programa, porque como dije antes, pueden jugar desde su casa, incluso se pueden enviar mensajes es un concepto que no se había visto. Entiendo que cada que sale un nuevo proyecto a veces hay mucho hate pero en este caso no, todos lo que lo han visto nos recibieron muy bien”.

Por el momento serán 8 programas para una primera temporada, pero dada la aceptación del público no se descarta que se graben más episodios de este reality conducido por Faisy y los asesores, entre los que destacan Erika Buenfil, Natalia Téllez, José Eduardo Derbez y Ricardo Montaner, además de los invitados especiales.

