AMLO no oye ni ve bien

Espacio Electoral

Eleazar Flores

MICHOACÁN, EDUCACIÓN, ETC.-. No obstante que la crítica de la Iglesia católica contra el gobierno de AMLO fue más fuerte por considerar a su gobierno de chiste, parece ser más prudente ubicar al mandatario con la realidad, pues calificar de propaganda la violencia en Michoacán y que en el Edomex sólo a unos 12 estudiantes se les amparó para no utilizar los nuevos texto es falso.

Lo sintético de temas en la introducción del presente contenido obedece a la gran distancia que hay entre la realidad que se vive y sufre en todo el país, con la homilía del sermonero mañanero para quien la violencia, quemazón de unidades, comercios de conveniencia y demás en Apatzingán y otras ciudades de Michoacán ES PROPAGANDA.

Consecuencia de esta violencia en Michoacán, los productores de limón sufren pérdida de cosechas, vehículos y hasta atentados familiares, a tal grado de pasar a segundo término el encarecimiento del cítrico que afecta a productores, comerciantes y consumidores, que, sin exagerar, somos todos de una u otra manera.

Toda esa violencia e inestabilidad socioeconómica purépecha afecta directamente a productores y comerciantes, pero indirectamente a todos, no obstante que para el presidente es propaganda.

En cuanto a las críticas de la Iglesia, ahora no fue sólo en el semanario DESDE LA FE, que califica a este gobierno DE CHISTE, se enriquecieron con la homilía del cardenal primado de México Francisco Robles, que desde su diócesis de Guadalajara lamentó que en cuanto a la contabilidad de víctimas de la violencia, muertos-as o desaparecidos-as, sólo vean números cuando que son padres, madres o hijos faltantes, punto de vista que se agudiza en tiempos electorales.

MIOPÍA MAYOR-. Si la enumeración de todos los asuntos anteriores le parecen caso grave, el panorama puede empeorar, pues se trata de la EDUCACIÓN y por ende el inicio del ciclo escolar 2023-2024, siendo ésta la primera ocasión en la que no hubo consenso y finalmente en unos estados se repartieron los famosos nuevos LIBROS DE TEXTO GRATUITOS y en otros no.

Aceptando sin conceder, que SOLAMENTE en siete entidades no se repartieron dichos libros y que en el Estado de México únicamente una veintena de estudiantes se ampararon para no recibirlos, lo real es que en la entidad con la MAYOR MATRÍCULA de casi 4 millones de alumnos, la de más planteles y una plantilla docente más numerosa, de casi 200 mil plazas, NO SE REPARTIERON los libros.

Si la visión y el oído presidencial fueran de mayor alcance, sabrían que hay infinidad de instituciones, incluso planteles públicos que se negaron a recibir los libros.

DEL DERROCHE CORCHOLATERO en cierres de campaña ni hablar… pero VAMOS REQUETEBIÉN.

elefa44@gmail.com