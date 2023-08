MC busca candidato competitivo

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Movimiento Ciudadano (MC), el partido naranja, estira los tiempos al máximo con la firme decisión de ir solo a la elección presidencial, pero eso sí, busca candidato competitivo.

Dante Delgado, dueño de la marca, reafirma la decisión de soledad en la presidencial: “el partido competirá sin alianzas porque así lo decidió hace tiempo y en septiembre publicará la convocatoria para definir a su candidato”. Hasta el momento el perfilado es Samuel García, gobernador de Nuevo León, y parece que será, no con fines de ganar la presidencial sino de ganar posiciones en los Congresos federal y estatales.

El Frente

Durante el quinto y último foro regional organizado por el Comité Organizador del Frente Amplio por México, en Mérida, Yucatán, que tuvo como eje temático “El México para las mujeres”, la senadora Beatriz Paredes Rangel defendió la vida productiva de las mujeres y propuso reorganizar su vida productiva, en base de sus actividades y revivir las Pymes y el Instituto de Emprendedores, con atención prioritaria entre sectores de mayor marginalidad y la producción alimentaria.

Beatriz Paredes definió claramente lo que está pasando: “Uno de los problemas de la estrategia de este gobierno es que las transferencias directas no tienen como propósito establecer una fuente de producción autónoma a lo largo del tiempo. No hemos tenido una visión productiva para el sector social y en el caso de las mujeres, muchas de ellas pertenecen no sólo al sector informal, sino al concepto del sector social de la economía, por ejemplo, las artesanas. Tenemos que ver cuáles son las cadenas productivas que se vinculan”.

En su participación, la tlaxcalteca atajó claramente la propuesta de declinar que significaría repetir el modelo patriarcal. “Decidí no declinar porque comprometerme con un proceso tiene que ver con entender la naturaleza del Frente Amplio, tiene que ver con entender que estamos cambiando la historia de cómo se hace política en México y por eso lo refiero en este foro de participación de la mujer, porque sí las mujeres vamos a repetir el modelo patriarcal de los arreglos perdónenme, pero están jodidas. Las cúpulas están cambiando y las mujeres estamos haciendo historia al reformar el poder”.

Xóchitl compartió muchos de los conceptos de Beatriz en materia del papel de la mujer en política y la vida productiva. Fustigó la decisión del gobierno actual de eliminar las escuelas de tiempo completo, eliminar las estancias infantiles, comedores comunitarios, las casas de día de adultos mayores y propuso rescatarlos que se requiere el 1.4 del PIB y comparo lo que el gobierno le ha dedicado a Pemex el 4.4 del PIB. Dinero hay, dice Xóchitl, pero no lo saben administrar.

En este último foro, el FAM afianzó la unidad entre los integrantes, sobre todo entre las aspirantes. Destaca la imagen de Beatriz y Xóchitl donde esta última le obsequia un huipil a Beatriz, eufóricamente le dijo, “está precioso, está hermoso”.

Los “morenos”

Los aspirantes presidenciales del partido Morena concluyen su recorrido. A partir de este lunes nadie podrá hacer nada con respecto a declaraciones u otra artimaña que nos tienen acostumbrados hasta el 6 de septiembre, que se conocerá al ganador.

Pero los cierres del fin de semana fueron verdaderamente para la plática. El que más llamó la atención fue el de la consentida, Claudia. El sábado llenó la plancha del Monumento a la Revolución de la Ciudad de México en donde llegaron trabajadores de todas las alcaldías morenistas del Distrito Federal para apoyar a Claudia, claro con algunos incentivos, desde la paga o cuando menos el día libre con goce de sueldo, pero con asistencia al mitin de la jefa.

Claudia Sheinbaum, para concluir su gira, presentó un decálogo de ideas para la continuidad de la 4T. Ante miles de simpatizantes, Sheinbaum concluyó sus asambleas informativas en la Ciudad de México como aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, convencida de que “a este movimiento no lo para nadie” y presentó un decálogo de ideas para la continuidad, lo que llamó el “segundo piso de la transformación”

Marcelo Ebrard también concluyó su recorrido en Jalisco, en donde desde la capital Guadalajara protestó nuevamente por los acarreos masivos a los cierres de las otras “corcholatas” e insistió que Morena y Mario Delgado se hacen de la vista gorda. Previo a su asamblea final del domingo aseguró que a la dirigencia guinda le siguen lloviendo sus denuncias por prácticas ilegales.

Apuntes

Ayer iniciaron las clases sin libros 7.9 millones de niños. Este lunes, inició el ciclo escolar 2023-2024, cuando regresarán a las aulas 24.4 millones de alumnos, al menos 32.4 por ciento de la matrícula nacional de educación básica; es decir, 7 millones 913 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, podrían iniciar su año lectivo sin libros de texto gratuitos. Esto se desprende de la serie de recursos jurídicos promovidos por varias asociaciones civiles -Asociación Nacional de Padres de Familia- y gobiernos estatales que fueron recibidos y otorgados que derivaron en la suspensión de entrega de libros de texto gratuitos.

Xóchitl asegura que el Presidente pretende imponer al gobernador de Nuevo León, Samuel García, como candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia. Esto beneficiaría a Morena en los comicios, pues dividiría el voto de los partidos de oposición.

Michoacán rebasado por la delincuencia. No hay gobierno. La violencia se apodera de la entidad y las autoridades sólo miran.

Ahora entendemos el trabajo de Zoé Robledo y su retiro por luchar por el gobierno de Chiapas. Presentó a la prima de AMLO como candidata al gobierno de su estado. Gran favor para Palacio. Así las cosas, hasta pronto.

