Niega presidenta municipal de Jilotzingo acusaciones del síndico Víctor Rojas Ortiz

Presentará Teresa Casas denuncia ante la FGJEM

Arturo Baena

Jilotzingo, Estado de México.— Yo no he actuado fuera de la Ley. Las acusaciones en mi contra carecen de todo fundamento en el sentido de que he mandado seguir (a través de la policía municipal) a algún miembro del Cabildo lo que es totalmente falso, motivo por el cual me presenté ante la Fiscalía General del Estado de México de manera voluntaria para solicitar que se investigara dicha denuncia y deslindar responsabilidades.

Así lo expresó en entrevista, la presidenta municipal de esta localidad, Teresa Casas González, luego de señalar que esta situación se derivó de la denuncia que se presentó por acoso sexual y laboral en contra del representante popular Víctor Rojas Ortiz, interpuesto por la directora de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Lorenza González, lo que ha ocasionado que, junto con 3 regidores, ha impedido el buen funcionamiento de la actual administración.

Dijo que en ningún momento han dejado de cumplir con el compromiso con la ciudadana, “pese a la obstrucción que hemos tenido por parte del síndico y tres regidores, quienes se oponen a cumplir con su función como representantes populares”.

Por otra parte, Casas González informó que en breve interpondrá una denuncia contra el síndico y las regidoras, por obstrucción de la función pública, que afecta el desarrollo del municipio en materia de obras y de servicios públicos.

Una vez más, y durante la cuarta sesión de Cabildo abierto, desarrollada en la comunidad de Rancho Blanco y al tratar de pedir la versión del aludido, éste simplemente se negó a hablar del particular, manifestando: “ya todo está dicho y nada tengo que expresar” (sic).

Mientras tanto, liderazgos de Jilotzingo refrendaron su apoyo y solidaridad a la alcaldesa a quien exhortaron denunciar ante las autoridades competentes a las irregularidades que cometen los ediles comandados por el síndico Víctor Rojas Solís.