Pablo Ahmad estrena su sencillo “Nuestro Destino”

Tema de la cinta “Divina señal”

Presentará su concierto “Chelango” los días 2 y 3 de septiembre en el teatro Silvia Pinal

Arturo Arellano

Pablo Ahmad, nacido en el barrio de Villa Urquiza, Bs.As. Argentina, es un músico, compositor, cantante y productor, que fusiona el Tango clásico con los ritmos más representativos de Latinoamérica y ahora acaba de estrenar el tema “Nuestro Destino”, de la nueva película de Adrián Uribe, “Divina señal”.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el talentoso artista nos cuenta que “La música de la película está supervisada por un gran amigo y colega: Raúl Antonio Vizzi, a quien le faltaba una canción para el final de la peli, cuando termina la trama de amor. Raúl me llama y me cuenta que puso ‘No me olvides nunca’, un tema mío como de referencia para la escena, pero les encantó, se trata de un clip que hice con Catalina mi hija. Pero creía que le faltaba algo, más tarde hablamos, pasaron los días y me lo encuentro en una fiesta ‘Seguimos sin tema’, me dijo, y decidimos hacer un tema nuevo juntos”.

Y es que, asegura que “Raúl estaba involucrado en una película, quien mejor para saber de qué va la historia. Hay mucha gente detrás de un proyecto, la directora, el productor, hasta los actores a veces, todos deben aprobar las cosas y luego la plataforma, a donde va a llegar el contenido. Es como un maratón, todos corren, pero solo uno va a ganar la carrera, entonces, decidimos emprender el tema juntos. Nos llegó, el tema arrasó con la producción con el director, le gusto a Sony y salió”.

Celebró que se defendió el tema tal cual lo compusieron “Raúl defendió el bandoneón. Me dejaron cantarlo como canto y dejar las palabras y el ritmo de tango, así que es un honor tremendo. Grabamos cuerdas en vivo, guitarras, había producción, se podía invertir en que el tema este a la altura”.

Por otro lado, sobre su concierto “Chelango” en el teatro Silvia Pinal dijo “Soy un argentino muy mexicano, así que por eso le llame ‘Chelango’ porque hay mariachi, chelas y tango, se trata de celebrar esta doble nacionalidad, porque mi corazón es mexicano y argentino y después la misma mezcla se nota en la música, mezclo todo lo que soy, como dice una de mis canciones ‘soy un poco de tango y un cacho de todo’. Vamos a contar con el mariachi ‘Tierra mía’ y con los bailarines Valeria y José Luis, que son espectaculares”.

De tal manera que invitó a todos a dar el grito “Argenmex”, “me he emborrachado en el Tenampa, he llorado con tequila y cantando con mariachi, ahora lo haremos para el público, porque de pronto esas cosas se las guarda uno para uno. Canté con mariachi en el aniversario de mis papás, con un mariachi argentino, pero ahora lo haremos con uno mexicano en el Teatro. Haremos un homenaje a Juan Gabriel, a Diego Verdaguer a José José, mezclado con tango al estilo de Gardel, Cacho Castaña y Piazzola. Y después me quedo un ratito a lo ‘Luismi’, con un par de temas del cancionero popular mexicano”.

Pablo se presentará los días 2 y 3 de septiembre en el teatro Silvia Pinal, mientras que su tema “Nuestro destino” ya se puede escuchar como parte de la película “Divina Señal” a través de Amazon Prime. Asimismo, se le puede seguir en redes sociales como @pabloahmadmusic, @pabloahmadtangorock o en X como @pabloahmadtango

Las entradas para el concierto se pueden adquirir a través de Arema.mx o en las taquillas del inmueble.

Pablo Ahmad se presentará los días 2 y 3 de septiembre en el teatro Silvia Pinal, mientras que su tema “Nuestro destino” ya se puede escuchar como parte de la película “Divina Señal” a través de Amazon Prime