Paquita la del Barrio realizará “La Última Parada” en el Auditorio Nacional

Alexandra Arellano

Paquita la del Barrio, reina y defensora de las mujeres, quien ha adquirido fama gracias a exitosos temas musicales como “Rata de dos patas”, se presentó ante las cámaras de los medios de comunicación, después de mucho tiempo, para aclarar los rumores sobre su salud, pero sobre todo para anunciar, que va a demostrar su vitalidad realizando una gira denominada “La Última Parada” que llegará al Auditorio Nacional el próximo 9 de septiembre.

La presentación se llevará a cabo en la ciudad de México y será un show lleno de emociones y nostalgia, y al cual se le unirá la Sonora Santanera de María Fernanda, que llegan para ser parte de una enorme celebración a la vida y a la música de Paquita.

Al ser una persona tan popular entre la población mexicana, la conferencia dio muchos temas para platicar con este ídolo del barrio, ya que después de tanto tiempo ausente rumores era lo que sobra para aclarar, que era la verdad y que era la mentira, y ¿Quién mejor para esclarecer las cosas que la misma Paquita? Y es que, en principio de cuentas su imagen dio mucho de qué hablar, pues se presentó radiante, llena de alegría y con mucha vitalidad, tanto así, que incluso bromeó, dando respuesta a muchos cuestionamientos incomodos que le realizaron algunos.

Por ejemplo, tuvo que responder una y otra vez a las repetidas preguntas donde le cuestionaban sobre si estaba dispuesta a participar en una colaboración musical con Nathanael Cano, o Peso Pluma, a lo cual ella respondió “ni siquiera los conozco”, y que mientras ella no fuera buscada por los artistas, ella no pensaba buscar a ninguno. Asimismo, destacó que se siente muy bien trabajando por cuenta propia, de modo que no le interesa unirse a la ola de los corridos tumbados.

De igual forma y con mucho respeto dirigió unas palabras sobre la reciente situación por la que está atravesando Anel Noreña y Marysol Sosa, quienes se han distanciado, “no dejen pasar el tiempo por enojos vánales, siempre se debe valorar en vida a la madre, cuidarla y amarla. No se tiene que utilizar la imagen de los papás para intentar hacer una carrera, si no trabajar día a día para que tu nombre brille sin necesidad de depender de otros” aseguró.

Finalmente dirigió el tema a su colaboración con la Sonora Santanera, la cual dijo que fue arreglada por los representantes de ambos talentos y que prometen muchas sorpresas en su show, así como grandes invitados y sobre todo una dosis gigante de emociones a través de la música, en esta presentación que llegará al Auditorio Nacional el próximo 9 de septiembre.