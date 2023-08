Duran Duran anuncia nuevo álbum de estudio Danse Macabre

A tiempo para Halloween

Con nuevas canciones y versiones de Duran Duran de Billie Eilish, Talking Heads, The Rolling Stones, Siouxsie and The Banshees y más

Duran Duran ha anunciado su 16º álbum de estudio: Danse Macabre, a tiempo para Halloween de este año. El disco saldrá a la venta el 27 de octubre en Tape Modern a través de BMG y puede reservarse aquí.

Catalizado por una actuación especial en directo que Duran Duran grabó en Las Vegas el 31 de octubre del año pasado, Danse Macabre es la banda sonora de su fiesta de Halloween definitiva. A lo largo de 13 temas, la banda desentierra brillantes melodías de la oscuridad, hilvanando nuevas canciones, versiones temáticas y nuevas reinterpretaciones de sus propios clásicos “espeluznantes”.

Danse Macabre”, el tema que da título al álbum, se publica hoy como la primera de tres nuevas canciones. Una percusión ansiosa marca el ritmo con un sintetizador distorsionado y gruñendo, mientras los versos de Simon Le Bon dan paso a un gancho hipnótico cargado de palmas. Trabajando en equipo con el productor Mr Hudson, canalizando la química que desbloquearon juntos en el álbum Paper Gods, la canción también cuenta con el ex compañero de banda Warren Cuccurullo a la guitarra en su primera colaboración con la banda desde 2001.

Hablando de Danse Macabre, el teclista Nick Rhodes dijo: “La canción ‘Danse Macabre’ celebra la alegría y la locura de Halloween. Es la canción que da título a nuestro próximo álbum, que reúne una mezcla inusual de versiones, canciones de Duran Duran reelaboradas y varias composiciones nuevas. La idea surgió de un concierto que dimos en Las Vegas el 31 de octubre de 2022. Habíamos decidido aprovechar el momento para crear un evento único y especial… la tentación de utilizar gloriosos visuales góticos ambientados con una oscura banda sonora de horror y humor era sencillamente irresistible.

Aquella noche nos inspiró para seguir explorando y hacer un álbum, utilizando Halloween como tema clave. El disco se metamorfoseó a través de un proceso puro y orgánico, y no sólo se hizo más rápido que nada desde nuestro álbum de debut, sino que también ha resultado en algo que ninguno de nosotros podría haber predicho jamás. La emoción, el estado de ánimo, el estilo y la actitud siempre han estado en el corazón del ADN de Duran Duran, buscamos la luz en la oscuridad y la oscuridad en la luz, y siento que de alguna manera hemos conseguido capturar la esencia de todo eso en este proyecto”.

Simon Le Bon da más detalles: “Trata de una loca fiesta de Halloween. Se supone que tiene que ser divertido”.

John Taylor comenta: “Después de todos estos años, Danse Macabre ofrece una interesante visión de la personalidad de la banda. La música tiene mucha garra”.

Roger Taylor añade: “Espero que hagas un viaje con nosotros a través del lado más oscuro de nuestras inspiraciones hasta donde estamos en 2023. Tal vez, te vayas con una comprensión más profunda de cómo Duran Duran llegó a este momento en el tiempo”.

Los fans también pueden esperar las versiones de Duran Duran para Halloween de “Bury A Friend” de Billie Eilish, “Psycho Killer” de Talking Heads (con Victoria De Angelis de Måneskin), “Paint It Black” de The Rolling Stones, “Super Lonely Freak” inspirada en Rick James, “Spellbound” de Siouxsie and the Banshees, “Supernature” de Cerrone y “Ghost Town” de The Specials.

Además de Warren Cuccurullo, el álbum incluye más colaboraciones especiales con el antiguo miembro de la banda Duran Duran Andy Taylor, el productor, guitarrista y compositor Nile Rodgers, Victoria De Angelis de Måneskin, y los productores Josh Blair y Mr Hudson.

Andy Taylor se unió por primera vez a Duran Duran en 1980, coescribiendo y tocando la guitarra en sus tres primeros álbumes de estudio: Duran Duran (1981), Rio (1982) y Seven and the Ragged Tiger (1983), antes de abandonar el grupo para emprender una carrera en solitario. Dieciséis años más tarde regresó para grabar Astronaut (2004), antes de separarse de nuevo de los otros cuatro miembros originales en 2006.

Con la marcha de Andy, Warren Cuccurullo se unió a la banda a tiempo completo en 1989, contribuyendo tanto a la composición como a las guitarras de los álbumes Big Thing (1988), Liberty (1990), The Wedding Album (1993), Thank You (1995), Medazzaland (1997) y Pop Trash (2000).

Avanzamos hasta 2023 y la presencia de Andy Taylor y Warren Cuccurullo en Danse Macabre captura el verdadero espíritu del álbum: una celebración de la energía bruta y el sentido de la diversión que surge cuando los amigos hacen música juntos en una habitación.

Danse Macabre no es sólo un álbum para Halloween. En “Black Moonlight”, la atemporal composición del grupo se transforma en glamour dance-rock con la incorporación de Nile Rodgers y Andy Taylor a la guitarra, mientras que en la épica coda “Confession In The Afterlife” Duran Duran vuelve a reunirse con el productor Mr Hudson.

Además de una segunda colaboración con Warren Cuccurullo en “Love Voudou”, Danse Macabre incluirá nuevas versiones de “Nightboat” y la favorita de los fans “Secret Oktober 31st” (ambas con Andy Taylor a la guitarra). La canción apareció por primera vez como cara b del single de 7” “Union of The Snake” y ahora, 40 años después, se publica por primera vez en un álbum de estudio de Duran Duran.

El origen de Danse Macabre comienza en Las Vegas, el 31 de octubre de 2022. Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes y Roger Taylor se disfrazaron y formaron una horda de demonios en un escenario con esqueletos de seis metros de altura, lápidas, telarañas y ataúdes. El set incluyó un desfile de rarezas y versiones especiales: la primera actuación en directo de Duran Duran de “Secret Oktober” desde 2011, la primera de “Love Voodoo” desde 2017 y la primera de “Nightboat” desde 2005. Las versiones de ‘Spellbound’ de Siouxsie and the Banshees, ‘Supernature’ de Cerrone y ‘Ghost Town’ de The Specials también se estrenaron en lo que ha pasado a la historia de Duran Duran como un espectáculo de Halloween para la eternidad. La banda y su público se divirtieron tanto que decidieron grabar el set, creando un evento mundial de Halloween para disfrute de todos los fans de Duran Duran.

Danse Macabre llega en medio de un ajetreado año de actividad en directo, en el que Duran Duran ya ha agotado las entradas para sus actuaciones en estadios de todo el Reino Unido e Irlanda. Las actuaciones fueron recibidas con entusiasmo, calificadas de “estatus de realeza” por The Times, “decadentes y bombásticas” por The Telegraph, “una actuación de primera clase e imponente” por CLASH, “alegres” por The Sun, “tesoros nacionales” por The Spectator, mientras que el Mail On Sunday confirmó que “sus encantos no han cambiado”. La banda continúa con su gira FUTURE PAST por Norteamérica en agosto y septiembre.

Danse Macabre llega tras una serie de logros históricos para Duran Duran. Su entrada en 2022 en el Salón de la Fama del Rock & Roll marcó otro punto álgido en su carrera, con un año en el que la banda fue cabeza de cartel en el Hyde Park de Londres, actuó en el Concierto del Jubileo de Platino de la Reina en el Palacio de Buckingham, clausuró la ceremonia de apertura de los Juegos de la Commonwealth en su ciudad natal de Birmingham y realizó una gira por Norteamérica con entradas agotadas en el Madison Square Garden de Nueva York y tres noches en el Hollywood Bowl.

Danse Macabre saldrá a la venta el 27 de octubre a través de Tape Modern para BMG con ilustraciones adaptadas de una colección de auténticas fotos vintage de sesiones de espiritismo obtenidas por Nick Rhodes en una subasta. Estará disponible en Black 2LP y CD, con una edición limitada en smog 2LP disponible a través de HMV y tiendas independientes. También estará disponible en audio blu-ray de alta resolución. La tienda oficial de la banda ofrece paquetes de merchandising exclusivos, una edición limitada en 2LP y casete de Translucent Galaxy.