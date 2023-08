Beatriz, ¡aguanta! ¿Planchado, lo de Xóchitl?

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que hay intereses y presiones del Frente Amplio por México (FAM) para inducir a la experimentada Beatriz Paredes Rangel a declinar en favor de Xóchitl Gálvez, la favorita del gerente del grupo conservador, Claudio X González, pues la candidatura está planchada desde hace meses.

Por ello, el dirigente del mismo PRI, “Alito” Moreno, ha declarado que las encuestas (que apenas inician) no favorecen a la ex embajadora y anunció que su partido irá con la candidata más competitiva para 2024, es decir, la panista Xóchitl Gálvez, representante del PAN, partido que fue construido para combatir la otrora ideología nacionalista del tricolor.

Traición al partido y a los ideales revolucionarios que representa la misma Beatriz Paredes que, desde su punto de vista, no es considerado el fondo ni el proyecto, sino que se van por personas sin un análisis consensuado de que no son personas: son convicciones, plataformas ideológicas, ideales en favor de los grupos vulnerables, defensa de la soberanía nacional.

Queda claro: el interés de las cúpulas partidistas -al margen de la militancia y de la sociedad- se han comprometido con una candidatura que pretenden sean única (Xóchitl Gálvez), que represente la unidad en torno a sus intereses y temen que la presencia de la senadora Beatriz Paredes haga sombra a sus proyectos. Lamentable que algunos solo se interesen por las ocurrencias y el escándalo y no el fondo, la trayectoria y los principios.

TURBULENCIAS

Nacionalización o recuperación del ISSSTE

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, preside el equipo de trabajo que busca la recuperación, denominada ahora nacionalización, del ISSSTE en donde se ha contabilizado un desvío por diversos esquemas de saqueo, de 15 mmdp, que van desde la confabulación de ex funcionarios, abogados, dirigentes sindicales y juntas de conciliación, para asignarse pensiones indebidas hasta el tráfico con los medicamentos y equipo, lo que convirtieron a la institución en un botín que ahora está desmantelado. Y más que nacionalización, término propio para los recursos nacionales, sería recuperación o rescate para el pueblo de México; tampoco se puede decir que las tiendas del ISSSTE “no eran productivas”, que son términos agrícolas, más bien, no rentables o sin ganancias, aún cuando la función del Estado en seguridad social no es mercantil… Y seguramente, el veracruzano ex director Miguel Ángel Yunes será llamado a cuentas, pues fue designado para el cargo por el ex presidente Felipe Calderón en pago a la maestra Elba Esther de sus servicios electorales en la fraudulenta elección de 2006, pero que Yunes no cumplió… En los esquemas de defraudación en el ISSSTE había nado sincronizado en donde participaban también los abogados de la institución que dejaban perder los juicios en beneficio de los demandantes y obtenían su tajada. Los involucrados (hay 22 investigados) conocían a la perfección su funcionamiento y, el saqueo, garantizado…. Será una mujer la que presida la Mesa Directiva del Senado de la República a partir de este 1 de septiembre, el último de la LV Legislatura; los senadores de Morena se reunirán este jueves en la vieja casona de Xicoténcatl para hacer su propuesta y por la tarde los legisladores de todos los partidos deberán elegir entre Bertha Caraveo, Cecilia Sánchez, Ana Lilia Rivera y Freyda Maryibel Villegas, de Quintana Roo. Las más competitivas son Freyda y Ana Lilia, y para vicepresidentes se anotan Sergio Pérez y Casimiro Méndez. Freyda dijo que aspira al cargo para apoyar al presidente López Obrador en las grandes obras en marcha en la entidad en beneficio del país.

