Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

5 de septiembre, Día Mundial de la Lucha contra el Mieloma Múltiple

En el mundo, un hueso se rompe a causa de la osteoporosis cada 3 segundos. Además, una de cada 3 mujeres y uno de cada 5 hombres mayores de 50 años experimentará una fractura osteoporótica. Ante ello, Synergic Bio Solutions desarrolla una tecnología a través de un suplemento alimenticio a base de calcio iónico, micro-encapsulado en fibra prebiótica, soluble y que no causa efectos secundarios. De acuerdo a Francisco Rivera, fundador y CEO de la compañía, es un proceso patentado que produce un polvo efervescente con saborizante que tiene la cantidad de calcio suplementaria adecuada que necesita el cuerpo humano; tomando 10 veces menos calcio, se obtienen mejores resultados evitando el calcio residual: “tu cuerpo no puede absorber piedras, sólo iones”. Afirmó. También que los suplementos que se encuentran en el mercado tienen efectos secundarios como estreñimiento, gases o incluso formación de calcificaciones en los riñones. La fibra prebiótica y la eficiencia de los iones de calcio no sólo elimina dichos efectos, sino que incluso mejora la salud intestinal. “La mayoría de los mexicanos consumen de 500 a 600 miligramos de calcio al día y el cuerpo necesita alrededor de 1000 a 1200 miligramos, eso quiere decir que se ingiere sólo la mitad, entonces para contrarrestar, el cuerpo va a la reserva de calcio que son los huesos y toma lo que hace falta. Es por eso que a partir de los 50 años hay un declive en la densidad ósea, sobre todo en las mujeres que han entrado a la etapa de la menopausia. La tecnología patentada que desarrollamos a través de iones de calcio microencapsulados con fibra prebiótica y vitamina D ofrece el calcio necesario para el cuerpo, sin la consecuencia que causa consumir suplementos alimenticios elaborados con ese mineral, brindando el beneficio de que llegue directamente a los huesos”, afirmó. El calcio es de los minerales más importantes para el cuerpo humano, ya que además de formar y fortalecer los huesos, regula los movimientos de los músculos, está involucrado con la neurotransmisión entre las células del cerebro, con la coagulación de la sangre y a la regulación de las enzimas y glándulas, entre otras funciones. “En el mundo, alrededor de 500 millones de personas tienen osteoporosis. En Estados Unidos se gastan 19 billones de dólares al año en tratar esta enfermedad y en Europa 40 billones en el mismo periodo. Por eso nuestro objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas durante el envejecimiento”, aseguró. Los países nórdicos sí consumen el calcio suficiente. Sin embargo, debido a la falta de exposición a la luz del sol, les falta vitamina D que también reduce la absorción de calcio, contribuyendo a la formación de osteoporosis. Consumir Synergic Bio Solutions tiene tres efectos positivos: adquirir sólo el calcio que necesita el cuerpo, el segundo obtener las fibras prebióticas hacen que los organismos probióticos en los intestinos estén sanos y se absorba mejor el calcio y demás nutrientes; y tercero, al no consumir las “piedras” de calcio, no se tienen efectos secundarios como cálculos en el riñón, estreñimiento y gases, entre otros, por lo que no hay necesidad de hacer pausas en la ingesta del suplemento alimenticio. Riviera informó que en el primer trimestre de 2024 y con una inversión inicial de 3 millones de dólares, comenzará la prueba piloto en México, Estados Unidos y Canadá. Además, Synergic Bio Solutions se integró al portafolio de The Ganesha Lab, aceleradora global de startups con base biotecnológica, con el objetivo de posicionar esta tecnología mexicana en mercados internacionales como Estados Unidos y Canadá. También, entrar a Europa, al igual que China, Hong Kong, Corea del Sur y Japón, que son los países en donde ya se tienen las patentes.De inicio se espera lanzar el producto por medio de los canales tradicionales como farmacias y supermercados, así como a través de plataformas de e-commerce.

******

El 5 de septiembre es el Día Mundial de la Lucha contra el Mieloma Múltiple, este año Pro Oncavi A. C. (Pro Oncología y Calidad de Vida) preparó la iniciativa #5S lazo humano, que se realizará en diferentes ciudades del país como: Ciudad de México, Guadalajara, Mexicali, Oaxaca, Tijuana y Torreón. El mieloma múltiple es el segundo cáncer hematológico más frecuente en México, esta enfermedad se origina en la médula ósea y principalmente afecta a personas de 65 años en adelante, en México se han detectado casos en personas entre los 40 y 45 años. El miércoles 6 de septiembre a las 15:00 hrs, en el Monumento a la Revolución, personas que viven con mieloma múltiple formarán el lazo humano.

