Lenguaje carretonero y libros de texto

Desde el portal

Ángel Soriano

Lamentable futuro les espera a las nuevas generaciones de mexicanos con errores ortográficos y fechas históricas en los libros de texto gratuitos -aunque no generalizado- y un lenguaje carretonero impulsado por quienes aspiran a dirigir al país, o ya lo han hecho, que demuestra un serio retroceso en el avance cultural de nuestro país.

Si en un principio el lenguaje de Fox se consideró algo novedoso y coloquial al romper con la solemnidad de los Presidentes -y en general de las autoridades-, ha degenerado en lo prosaico y burdo al dirigirse a la Nación, seguido por su correligionaria Xóchitl Gálvez Ruiz que en nada contribuye a la educación de la niñez mexicana al denostar a “huevones, rateros y corruptos”.

La sociedad en su conjunto sigue el ejemplo de sus máximos dirigentes, de sus líderes nacionales y se mimetiza con sus actitudes, sus formas de vestir y de expresarse, pero consideramos que en esta ocasión no son un ejemplo para México utilizar términos propios de barriada o de cantinas arrabaleras para dirigirse a otras personas que merecen respeto.

Se trata, desde luego, de banderas políticas muy efectivas porque calan en los votantes y el pueblo bueno y sabio los acoge como parte de ellos y eso es válido, pero no desde las máximas tribunas del país para dirigirse no sólo a México, sino a la comunidad internacional que nos ve como un ejemplo a no seguir por la mala educación y pésimo lenguaje, no propio para una sociedad civilizada.

TURBULENCIAS

Siguen los ajustes en el gabinete-Sedena

El general secretario Luis Crescencio Sandoval González dio posesión al general Gabriel García Rincón como nuevo subsecretario, en sustitución de Agustín Radilla Suastegui que pasó a retiro; García Rincón se desempeñaba como oficial mayor, en donde ahora lo sustituye José Alfredo González Martínez, que estaba a cargo de la comandancia en Puebla; y el general Jaime González Ávalos es el nuevo Inspector y Contralor General del Ejército y la Fuerza Aérea, en tanto que el general Oscar David Lozano Águila es el nuevo titular de Fonatur, en lugar del ex alcalde de Comalcalco, Javier May Rodríguez, que buscará la candidatura de Morena a la gubernatura de Tabasco. May Rodríguez estuvo en Bienestar y ha cabildeado en Tabasco su candidatura al margen de la influencia del aspirante presidencial Adán Augusto López Hernández. Y este miércoles el líder de Morena, Mario Delgado Carrillo, secretario de Finanzas en la época de Marcelo Ebrard, dará a conocer los resultados de la encuesta para elegir al responsable de los Comités de Defensa de la IV-T y virtual candidato (a) presidencial. A Mario Delgado se le empiezan a sacar presuntos malos manejos financieros con Ebrard como jefe de Gobierno capitalino… Impactó la fiesta del 17 cumpleaños de Natalia Adams, hija de Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, no sólo por el lujo de la misma, sino por haberse realizado en Culiacán, de donde ninguno de los anfitriones de originario y se preguntan cuál es el motivo de haber elegido esa sede. O será que ningún lugar reunía los atractivos de la Casona Centenario?… El presidente de la Jucopo del Congreso de Oaxaca, Luis Alfonso Silva Romo, inició las guardias y honores a la Bandera Nacional en la Alameda de León, en Oaxaca, al iniciarse el mes patrio, e hizo un llamado a la unidad y a la defensa de la soberanía nacional, así como de la defensa de la IV-T para continuar con los programas sociales en marcha en beneficio de los sectores vulnerables del país, en momentos difíciles por los que enfrenta la Nación.

