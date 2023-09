Naucalpan, comprometido con el rescate del Río Hondo: Moya Marín

Detalla avances de proyecto

Naucalpan, Estado de México.— El manejo responsable del agua es un tema que involucra a los diferentes niveles de gobierno y a la sociedad civil, por ello, Naucalpan refrenda su compromiso por procurar el recurso hídrico y avanzar en el rescate y saneamiento del Río Hondo, el más caudaloso del municipio.

Afirmó lo anterior, Angélica Moya Marín, al participar en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua 2023 ‘Rivers at Heart in México’ (Los Ríos en el Corazón de México), organizada por la Embajada del Reino de los Países Bajos, Moya Marín dijo que el saneamiento del Río Hondo, con un caudal de 5 mil 700 litros por segundo, es un proyecto a mediano plazo para que el recurso hídrico pueda ser utilizado para consumo humano como agua tratada y no contaminante.

Sobre los avances de este proyecto, Moya Marín detalló que actualmente el OAPAS destina recursos para los estudios requeridos, por ejemplo, el análisis de factibilidad como modelo económico-financiero; análisis de demanda de agua tratada y análisis de beneficios climáticos. Estimó que para los estudios faltantes se destinarán aproximadamente 3 millones de pesos.

A través del OAPAS se han realizado acciones para el saneamiento de la subcuenca del Río Hondo, llevando a cabo la rehabilitación y equipamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales Granjas, con un gasto de 25 litros por segundo y una inversión de 9.6 millones de pesos, de los cuales el 50 por ciento son recursos municipales y el resto de inversión federal a través del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear).

La presidenta municipal mencionó que se espera mayor participación por parte de dependencias federales y estatales como Conagua y CAEM para poder concretar este proyecto que beneficiará a gran parte de la población naucalpense.

La embajadora adjunta del Reino de Países Bajos, Anne Le Guellec señaló que anteriormente se celebró una conferencia en Nueva York en el mes de marzo, donde se evidenció la crisis mundial de agua que se vive actualmente, por lo que se propuso la construcción de una plataforma en materia de cooperación para el cuidado del agua entre los países miembros de la ONU.

La embajadora expresó que “compartimos dificultades similares y es aquí en donde encontramos verdaderas oportunidades para superarlas, es en este tipo de espacios donde surgen los verdaderos procesos de gestación de políticas públicas y tenemos la posibilidad de reunir a gobiernos federales, estatales y municipios que tienen importantes ríos en el país”.

En el evento participaron representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Conagua y la Cámara de Diputados; por parte de gobiernos estatales asistieron representantes de Nuevo León, Chiapas, Jalisco y Quintana Roo; también de municipios de Nuevo León, así como Aculco y Naucalpan del Estado de México, y miembros de la sociedad civil.