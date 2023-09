Bastón de mando

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cederá el bastón de mando de la IV-T a quien resulte ganador (a) de la encuesta para elegir al responsable de los comités de Defensa del movimiento que encabeza, y cuya conducción entregará al nuevo líder, electo por la voluntad del pueblo para continuar con la transformación en marcha.

Aclaró que no se trata de la Banda Presidencial, sino de un nuevo ritual que se establece en el país, en concordancia -consideramos-, con las prácticas ancestrales de los pueblos originarios, que de esa manera honran a los hombres más destacados, a los de mayor experiencia, a los que tienen autoridad moral para regir los destinos de la comunidad.

Sin duda, el ritual/espaldarazo al o a la elegida en la encuesta dará un poder consistente: el peso del poder presidencial y, en consecuencia, de las instituciones del Estado y de una inmensa base social construida a lo largo de 18 años de peregrinar por el país, y de cooptar o sumar adeptos hacia la nueva causa, aunque en ella se cuelen indeseables.

No es poca cosa el ritual: se trata del verdadero poder que significa el mando de las fuerzas armadas, de más de una veintena de estados de la República y de sus municipios, de ayuntamientos y comunidades remotas que siguen fiel al nuevo sistema político en marcha. Y con los resultados de la encuesta, se sepulta al dedazo y se abre paso a otra era en el país.

TURBULENCIAS

Xóchitl se refugia en el Senado

Mientras que su compañero de escaño Ricardo Monreal Ávila dejó todos sus cargos en el Senado de la República para irse a una aventura presidencial que no cuajó, la hidalguense Xóchitl Gálvez se cuidó bastante en decir que sólo buscaría el Gobierno de la ciudad de México, sin revelar sus verdaderas aspiraciones para no ser blanco de ataques y permanece en su sitio en la Cámara alta, en tanto que las “corcholatas” fueron conminados a dejar sus importantes cargos -salvo el elegido o la elegida-, para dar paso a otros compromisos. Xóchitl sigue tan campante en el Senado, blindada con fuero constitucional, ante probables embestidas judiciales por presuntos delitos cometidos durante su paso por la delegación Miguel Hidalgo y el mal uso de la tribuna en San Lázaro. Demostró -y ha demostrado-, la panista ser más hábil que experimentados ex priistas o priistas al 100% como la ex gobernadora tlaxcalteca Beatriz Paredes… El gobernador Salomón Jara Cruz y sus funcionarios saldrán de Palacio de Gobierno de Oaxaca la noche del 15 de septiembre para convivir con el pueblo el 15 de septiembre, al dar fin a las suntuosas cenas con invitados especiales que caracterizaron a pasadas administraciones, en las que los contribuyentes sólo eran espectadores del lujo y el derroche. “Hoy conviviremos con el pueblo, que es el que manda”, indica el mandatario… Con denuncias de supuestas irregularidades y la reposición de la encuesta, el canciller Marcelo Ebrard prácticamente acepta su derrota. Ninguna de ambas acusaciones tiene sustento pues en todas las etapas de la misma hubo representantes de los seis aspirantes a la candidatura presidencial, y al no ser favorecido, expresa su inconformidad. Clásico en quienes al no ser favorecidos denuncias antidemocracia y democracia sólo cuando ganan… El presidente Andrés Manuel López Obrador emprende una nueva gira internacional por Colombia y Chile y se protegerá de los gobiernos adversarios, con quienes ha tenido diferencias ideológicas, pero recibirá el reconocimiento de sus simpatizantes. Especial atención merecerá su visita a Santiago de Chile por la conmemoración histórica del sacrificio del doctor Salvador Allende, gran amigo de México y en donde sus lecciones de dignidad y patriotismo calaron hondo en las nuevas generaciones.

