Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer las posiciones que alcanzarán o alcanzarían los desplazados de la responsabilidad de dirigir la IV-T, es significativo que uno de los más reconocidos políticos del país, como Ricardo Monreal, haya sido ubicado en quinto y sexto lugar, al lado del senador chiapaneco Manuel Velasco Coello.

Y, en cambio, el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña se haya colocado en tercer sitio, abajo del ex titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández, político de reciente ingreso en las lides nacionales en comparación con la trayectoria de Monreal, mientras que Marcelo Ebrard siempre haya permanecido en segundo sitio, luego de Claudia Sheinbaum.

Esto quiere decir que Fernández Noroña cumplió al pie de la letra la encomienda de golpeador de Ebrard -aunque luego dijo que tiene su lugar en Morena-, en tanto que Monreal siempre cuestionó el piso disparejo para los participantes en la encuesta y que hubo favoritismo y exclusión en otros participantes, para beneficiar a quien finalmente ganó las 5 encuestas.

Los resultados casi no se movieron -de acuerdo a los resultados finales-, aunque las trayectoria, carisma y trabajo político de los contendientes todos conocen: unos improvisados, otros inflados a la luz del apoyo oficial, los que tienen experiencia y vocación política, los oportunistas y los que, simplemente, cumplieron un papel para curriculum. Esto es la encuesta.

La decisión de Marcelo Ebrard

Y no sólo está pendiente la decisión del ex canciller Marcelo Ebrard, entre si sigue o no en Morena o busca contender por otras expresiones políticas, si no se encuentra en la misma situación de la ex gobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel, que con su amplia trayectoria y prestigio podría participar como candidata de otros institutos políticos una vez que fue sacada de manera poco cordial de la contienda dejando a sus partidarios con un palmo en las narices. Y aunque la senadora Xóchitl Gálvez efectivamente tiene el carisma y talento suficiente para sacar adelante su candidatura, también hay que reconocer que tiene deficiencias y puntos débiles -que puede corregir-, y que al paso de las semanas habrá que definirse… La entrega del bastón de mando del presidente AMLO como fundador y líder del Movimiento de la Cuarta Transformación, ha causado sorpresa y confusión. El tabasqueño quiere, de esa manera, reivindicar los símbolos ancestrales de los pueblos originarios sobre el poder y la autoridad, aunque habrá que destacar que se trata de dos culturas diferentes: entre la del Presidente y la virtual candidata presidencial. La inclinación hacia los más pobres y los indígenas no es la misma… Repartidos los cargos administrativos y de elección popular entre los contendientes, se da por hecho que Adán Augusto será próximo líder del Senado; Ricardo Monreal, candidato a la jefatura de Gobierno del DF; Fernández Noroña al Congreso Local de la CDMX y Manuel Velasco secretario de Medio Ambiente… En Oaxaca, el gobernador Salomón Jara está dispuesto a aplicar la Ley a defraudadores que han hecho de la impunidad una fuente de riqueza en el estado. Grupos de presión y abogados han encontrado la forma de obtener recursos mediante el chantaje al poder público y uno de estos casos son los terrenos de la antigua fábrica de Triplay, donde se proyecta un gran parque público. La inmensa propiedad es detentada por paracaidistas protegidos por abogados inescrupulosos a los que pronto se les aplicará la ley y se les meterá en cintura para que dejen de lucrar con asuntos que han mantenido en permanente conflicto porque así les conviene.

