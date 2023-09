Entre bastón de mando y corona imperial

Desde el portal

Ángel Soriano

Como ataque en una guerra política es válido: la candidata del FAM, Xóchitl Gálvez, considera que la trasmisión del bastón de mando del presidente López Obrador a la ganadora de las 5 encuestas de Morena, Claudia Sheinbaum, es la cesión de “la corona imperial”, cuando es todo lo contrario: hay una gran diferencia entre opresores y conquistados.

El bastón de mando es un símbolo de autoridad y de tradición en los pueblos originarios, que se basa en sus reglas no escritas, sino en sus usos y costumbres; es la cultura avasallada por los conquistadores europeos. Entre colonizadores y colonizados la zanja son la diferencia de cultura, los unos —los europeos—, tienen en la corona su símbolo de poder, los indígenas, el bastón de mando.

Además, no es imposición ni autoritarismo. Aun con el disimulo o la farsa denunciada, el bastón de mando refleja la culminación de un proceso democrático lejano a las dictaduras o al modelo imperial. Hubo campaña, elecciones, conteo de votos, mecanismo democrático contrario al sistema autoritario o imperial, aun cuando es reflejo de una lejana cultura a la indígena.

No hay punto de comparación entre el sistema europeo colonizador y destructor de las culturas originarias, por lo cual la acusación de Xóchitl Gálvez de que se trató la cesión de un Cetro imperial carece de sustento. Éste, y su petición de facilitar la inversión extranjera en Pemex, tampoco. No hay cultura ni formación política en su candidatura, tan confusa como la Alianza desnaturalizada.

TURBULENCIAS

Tampoco va García Harfuch

Con un macroatentado del cártel más poderoso del país, el ahora ex secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, que lo hizo mudarse al edificio de la SSC en la zona Rosa, se duda que esté en disposición de realizar una campaña en busca del voto popular para la jefatura de Gobierno, recorriendo Tepito, Iztapalapa, Gustavo A. Madero o las zonas rurales en las que tendría que entrar en contacto directo con la gente; cuando menos anunció que se va con la doctora Sheinbaum sin precisar si va o no por la candidatura a la que aspira también el senador con licencia Ricardo Monreal, quien aceptó que lo bajaran al sexto lugar de las encuestas en la justa por la candidatura presidencial de Morena… Lamentable sumisión de muchos otrora prestigiados priistas que se han sometido a la senadora hidalguense, pero eso revela el origen de su permanencia en política: su falta de dignidad y de convicciones, siempre están —y estarán—, a las órdenes de los poderosos. Esa es su verdadera “ideología”… Este lunes se conocerá la decisión del ex canciller Marcelo Ebrard su futuro política, aunque ha reiterado —al igual que la senadora Malú Micher—, que permanecerá en Morena, y no irá con otro partido, aunque el senador Dante Delgado le reserva su lugar en Movimiento Ciudadano…Y quien puede dar la sorpresa es el actor Eduardo Verástegui: señalado por Donald Trump como próximo presidente de México, tiene simpatías en los grupos empresariales conservadores de México y ahora es tiempo de extremistas, de racistas y de protagónicos. No es remoto que cuente con los recursos suficientes para realizar una amplia campaña por el país agitando las conciencias en contra de los partidos tradicionales en México… La alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, denunció fondo político en la detención de su jefe de gabinete, Alejandro Galván, que fue hallado en su domicilio y era perseguido por violencia intrafamiliar. Asegura que ella apoyó a Claudia Sheinbaum y el gobernador Miguel Navarro, a Adán Augusto López, aunque ambos apoyos —de la alcaldesa y del gobernador—, en nada influyeron en el resultado final de la encuesta.

