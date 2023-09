“Festival Arre” reúne a lo mejor del regional mexicano

Ante miles de fanáticos

Natanael Cano y Peso Pluma representan la nueva generación con sus corridos tumbados

Yahritza y su Esencia son ovacionados pese a la polemica que protagonizaron

Fotos: OCESA/Liliana Estrada, Santiago Covarrubias, César Vicuña y Lulú Urdapilleta

La primera edición del Festival Arre HSBC reunió a lo mejor de la música regional mexicana y corridos tumbados en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se dieron cita alrededor de 70 mil personas para difritar de la presencia de Natanael Cano, representando a la nueva generación del género con sus corridos tumbados, asimismo, destacaron las actuaciones de Alicia Villarreal y Yahritza y su Esencia.

El encuentro distribuyó tres escenarios en este recinto, donde el principal fue el denominado “La Hacienda”, al que se le sumaron otros alternos como el “Tecate Original” y “Little Caesars”, además de una pista de baile en honor al mítico salón California Dancing Club de la colonia Portales, donde desfilaron también grandes artistas.

Durante la primera jornada del Arre y desde muy temprana hora se vio a miles de personas de todas las edades recorriendo los espacios para lograr un buen lugar a la hora de que se presentara su artista favorito. Cabe destacar que se diseñaron escenarios con utilería que enaltece la identidad mexicana, de modo que hubo un pequeño quiosco pueblerino, un muro artístico con nopaleras y hasta algunas obras enmarcadas con luz neón,

Afortunadamente, el buen clima prevaleció durante el día, mientras que la noche, aunque enfrió un poco, se presó perfecto para una jornada de música, baile y cánticos a todo pulmón, principalmente con presentaciones como la de Alicia Villarreal, que con su vasta experiencia se consolidó como uno de los momentos más recordados del festival, interpretando canciones desde la época de Límite, o su etapa con sus balas de plata.

Asimismo, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho fueron los primeros en llenar el escenario principal, y con justa razón, pues éxitos como “El final de nuestra historia”, “Ya te perdí la fe” o “Ya es muy tarde” hicieron cantar a todos los presentes. Por su parte, Los Cadetes de Linares se presentaron en la Carpa Little Caesar’s, donde cantaron entre otras, “Los dos amigos” y “El Palomino”, no obstante, el momento cumbre fue cuando sonó “No hay novedad”, cuando todos en el público se entregaron en gritos de emoción.

Otros que sorprendieron con su actuación fueron los de Caballo Dorado, quienes crearon momentos memorables, y es que, con el público abajo del escenario, organizaron un baile masivo con la coreografía de “Payaso de Rodeo”.

Nata se roba el show el sábado

Por su parte, Gabito Ballesteros se presentó en el escenario principal, e interpretó éxitos como “El Tsurito”, “Vamos Para Arriba” y “Lady Gaga”, canción en donde comparte créditos con Peso Pluma, aunque en esta ocasión no le hizo compañía.

Antes de terminar la primera jornada, ya se cocinaba lo que sería el momento más esperado por todos, la presencia de Natanael Cano, joven sonorense, quien emergió como uno de los más importantes representantes del género de los corridos tumbados, representando a toda una generación dentro de la música regional mexicana.

Cabe destacar que a Nata, como cariñosamente le dicen sus fans, le acompañaron dos guardaespaldas y un paramédico, proporcionándole oxígeno en varios momentos, por razones no del todo conocidas.

“Me dijeron ‘Nata no brinques, no corras porque te vas a cansar’, pero me vale verga vamos a cantar unos corridos tumbados bien jalados”, dijo el precursor del género al micrófono, aunque no con la misma energía a la que tiene a todos acostumbrados.

“Muchas gracias CDMX, los quiero, gracias por estar aquí”, dijo el cantante que, además, portaba consigo un chaleco antibalas pero con una marca de ropa, al más puro estilo de esta corriente musical.

Entre otros temas, interpretó “Mi bello ángel”, “Soy el diablo”, “Más altas que bajadas”, “Rosa pastel” y “Mi nuevo yo”.

Kumbia Kings recuerdan a Selena

Para la segunda jornada del festival, se contaría con la presencia de domingo 10 de Peso Pluma, Yahritza y Su Esencia, Ramón Ayala, Grupo Pesado, Kumbia Kings, La Sonora Dinamita, entre otros, que en sus respectivos escenarios ofrecieron lo mejor de sus repertorios.

A las 21:30 horas Ramón Ayala y Los Bravos del Norte subieron al escenario principal para llevar nostalgia con sus principales éxitos “Tragos amargos”, una de las más coreadas, “Rinconcito en el cielo”, “Casas de madera” y “Hermosa Laura”.

Asimismo, el llamado Rey del Acordeón dejó claro que aún hay lugar entre los jóvenes para los clásicos, pues también los fans de Peso Pluma o Natanael Cano, saben cada uno de sus temas.

En otro escenario Grupo Pesado llevó lo mejor de su repertorio con temas como “Que aún te amo”, “A chillar a otra parte” y “Ojalá que te mueras”.

Mientras que Kumbia Kings hizo lo propio, pues la agrupación texana puso a bailar a todos cuando interpretaron “Amor prohibido” y “Baila esta cumbia”, como un homenaje a Selena Quintanilla, hermana de A.B. Quintanilla, miembro de dicha agrupación.

Por si la nostalgia fuera poca, A.B. Quintanilla cantó Sabes a chocolate, que originalmente era interpretada por Pee Wee.

En este caso, Kumbia Kings se valió de fuegos artificiales para amenizar su presentación, así como de imágenes coloridas en la pantalla, asimismo, hicieron el cóver de Pachuco de Maldita vecindad con su estilo tan bailable, hasta llegar a “Mi dulce niña” y “Perdóname”, temas elegidos para concluir su presentación.

“Gracias mi gente. Kumbia Kings, Kumbia Kings”, gritó Quintanilla para abandonar el escenario.

Yahritza y su Esencia se redimen

Yahritza y su Esencia ofreció un show imperdible, después de la polémica que desató la agrupación al comentar que no les gusta la comida mexicana, no obstante, la gente, contrario a abuchear, se congregaron para cantar cada uno de sus temas en voz de Yahritza, joven michoacana de 16 años y aunque, sí hubo algunas voces entre la multitud que gritaron “¡fuera, fuera!”, fueron los menos.

“Soy el único” fue el tema que la agrupación conformada por Yahritza, Jairo y Armando, eligió para abrir su presentación “gracias por acompañarnos esta noche, la verdad”, exclamó Yahritza para seguir con “Esta noche”, “Nuestra canción” y “Enamorado”, tema que la joven michoacana escribió a los 13 años.

El momento que desató la euforia de los asistentes, fue cuando interpretaron “Frágil”, que originalmente es junto a Grupo Frontera “Los quiero un chingo México, la verdad. Les mando un fuerte abrazo”, comentó la cantante en la recta final del show.

“Por no perderte, te perdí” de Ariel Camacho y “Qué agonía” fueron los temas con los que Yahritza y su Esencia se despidieron del escenario.

Peso Pluma marca la diferencia

Finalmente, Peso Pluma se presentó en el Festival Arre a las 12:30 horas del sábado y la

entrada triunfal del famoso comenzó con la canción “El Belicón”, no sin antes agradecer a sus asistentes “Es un orgullo ser mexicano y representarlo en todo el put* mundo. Quiero que este show lo recuerden toda su vida” dijo.

Cantó sus éxitos más conocidos como “Ella Baila Sola”, “La Bebé”, “PRC” y “Music Sessions, Vol. 55”, además aprovechó para invitar al escenario a Jasiel Núñez, cantante con quien interpretó “Lagunas” y “Rosa Pastel”, no obstante, las sorpresas no terminaron y más adelante invitó a Luis R. Conriquez, a quien bautizó como su padrino.

Conriquez y Peso Pluma cantaron “Siempre pendientes” y “El Gavilán”. Ya entrada la noche, anunció a su último invitado, Yng Lucas, para cantar juntos “La bebé”.

Así fue como concluyó la primera edición del Festival Arre HSBC, con la presencia de lo mejor del género en un solo espacio.

La primera edición del Festival Arre HSBC reunió a lo mejor de la música regional mexicana y corridos tumbados en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se contó con la presencia de Natanael Cano, Peso Pluma, Alicia Villarreal, Yahritza y su Esencia, entre otros