Oposición u oportunismo

Desde el portal

Ángel Soriano

Para la oposición en México, quedaron ya lejos las plataformas ideológicas, los colores y las convicciones, para dar paso al oportunismo, el chambismo y la indignidad en aras de alcanzar puestos en la administración pública, para la realización de negocios al amparo del poder con las falsas banderas de lucha de los sectores más vulnerables.

Así podría resumirse la alianza entre partidos otrora encontrados: PAN-PRI-PRD, en donde prevalece el oportunismo y justifica la permanencia de veteranos políticos en el escenario público: se trata de personas acomodaticias con el (o la que está) en el poder, la sumisión y el incondicionalismo con el fin de tener acceso al erario público.

Los llamados del FAM a Marcelo Ebrard a incorporarse a la “oposición”, son llamados a enfrentar al poder “del quítate tú para ponerme yo”, o de “ya robaste mucho, ahora vamos nosotros”, es decir, no hay convicción ideológica, hay oportunismo y deseos de venganza, de dar rienda suelta al resentimiento social, o de una lucha personal, no de proyectos ni programas nacionales.

Así se resumen los intereses de la FAM: La lucha por los cargos públicos para hacer negocios, para colocar a los parientes y amigos, para seguir con el saqueo, no hay conocimiento de los problemas nacionales y de las distintas regiones ni de la historia del país, es el de súmate tú para sacar al que está ahora en el poder para entrar nosotros y repartirnos el botín. Lamentable espectáculo.

TURBULENCIAS

Trabajo limpio pide Jara a trabajadores

Ante denuncias de corrupción en la secretaría de Movilidad del Gobierno de Oaxaca, el gobernador Salomón Jara Cruz refrendó su compromiso en la inquebrantable tarea de combate a la corrupción que durante muchas décadas se originó en diversas áreas de la administración pública y lo sucedido en la Semovi ya se encuentra en investigación, no obstante, pidió a las y los trabajadores del gobierno de Oaxaca “hacer de la administración pública un trabajo limpio, al servicio del pueblo”, pues no permitirá que continúen los negocios al amparo de la administración pública… Luisa María Alcalde, titular de la Segob, en la mañanera de este lunes -en ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador que estuvo en Santiago de Chile en los 50 años del Golpe de Estado que derrocó al Presidente Salvador Allende-, desmintió un nuevo ataque a las madres buscadoras en Hermosillo, pues dijo que hubo tiros al aire, pero lejos del lugar donde se encontraban las madres e indicó que el subsecretario Alejandro Encinas dará más información al respecto… Asimismo, indicó que el ex canciller Marcelo Ebrard -que realiza una asamblea nacional con sus partidarios-, está en su derecho de recurrir a las instancias legales que dispone Morena para dirimir conflictos y hay que esperar la resolución de los mismos, pero que la elección de la ex jefa de Gobierno de la CDMX como coordinadora de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación, fue un hecho inédito… Clara Brugada y Sandrá Cuevas, alcaldesas de Iztapalapa y Cuauhtémoc, se disponen a entrar en la justa por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en tanto que Ricardo Monreal espera su premio de consolidación por ser enviado al sexto lugar de la competencia por la candidatura presidencial y Omar García Harfuch se pone a disposición de Claudia Sheinbaum para lo que se ofrezca… Abelina López, la alcaldesa morenista de Acapulco, enfrenta a la gobernadora Evelyn Salgado -ambas de Morena pero de corrientes adversas-, de la misma manera como ocurre en Nayarit donde la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce tiene diferencias profundas con el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, también de Morena, y que demuestra que la unidad morenista no es tan fácil en tiempos de pasión política.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista