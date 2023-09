Cada quien su Grito

Desde el portal

Ángel Soriano

Desde las más remotas comunidades hasta las más modestas escuelas y grandes congregaciones del país y del extranjero, cada año el 15 de septiembre es día de fiesta nacional y de celebración, lo mismo que en los domicilios y lugares de reunión de todo tipo, por lo que los poderes Legislativo y Judicial excluidos por el Ejecutivo para la celebración en Palacio, podrán dar su propio Grito.

Desde luego que no es lo mismo una modesta celebración con los grandes bacanales en los más altos círculos de poder, que reunía a la auténtica oligarquía que mantenía secuestrado el aparato político y administrativo de la Nación, y en donde era oportunidad para establecer nuevos y redituables negocios.

Lo que sí tiene significado ahora es la auténtica separación de poderes: Cada quien por su lado en ejercicio pleno de su autonomía y guardando las distancias, entre unos, los del Poder Judicial al servicio de los poderes, los del Legislativo que sólo obedecen instrucciones pero que están ya divididos, y el Ejecutivo que desea imponer sus condiciones.

Desde luego que esta nueva celebración de la Independencia nacional tiene sus características propias de los nuevos tiempos que estamos viviendo y también del descubrimientos de los verdaderos rostros de sus integrantes, de al servicio de quien están, y si el poder sigue en manos de unos cuantos o, como se demostrará el próximo 2 de junio, habrá cambios.

TURBULENCIAS

Xóchitl y los nuevos hogares a su disposición

Ante la exigencia de Morena de demoler la casa de la senadora Xóchitl Gálvez en la alcaldía Miguel Hidalgo porque no ha cubierto una omisión administrativa, la aguerrida hidalguense reta al poder público a hacerlo para demostrar que, si le quitan su casa -que nadie desea, ni puede ser posible, sólo sus adversarios-, habrá millones de mexicanos que le abrirán sus hogares, como ocurrió cuando le cerraron las puertas de Palacio Nacional… Con la nueva integración del diputado Gerardo Fernández Noroña al equipo de la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, se fortalece la inminente candidatura y se da muestras de unidad y disciplina, en tanto que el ex canciller Marcelo Ebrard se tambalea por su falta de decisión y de carácter para enfrentar su exclusión, la cual estaba ya señalada desde hace meses. Ebrard incurrió en grave error político al expresar por todo el territorio nacional que AMLO le debía la Presidencia porque en 2012 le cedió su lugar y siempre había sido su segundo de a bordo. Como diplomático y aparentemente experimentado, el ex jefe policiaco de Vicente Fox no le debió cobrar facturas en público a AMLO, pues la discreción y la diplomacia no lo permiten, pero en su caso no ocurrió… En cambio, la ex jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum siempre estuvo atenta a los gestos y a los dichos del tabasqueño para replicarlos y mimetizar sus actitudes, lo que le ganó la confianza y simpatías del que manda en el país… Con una intensa campaña en contra, se ve también lejana la candidatura del ex jefe policiaco Omar García Harfuch, a quien se involucra en escándalos político-policiacos pero, como siempre ocurre, quizá esos sean más que errores, méritos en campaña… Sandra Cuevas y Clara Brugada, todavía alcaldesas en Cuauhtémoc e Iztapalapa, se aprestan a demostrar que, ya sin cargos públicos y sin disponer de recursos oficiales, pueden llevar una costosa campaña política en busca de la jefatura de Gobierno de la ciudad de México, donde la disputa será tan fuerte, o más, dada la gran cantidad de intereses que se manejan en la capital del país, una enorme industria electoral que deja colosales ganancias.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista