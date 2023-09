Guerrero, ¿un estado perdido?

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

Terror, violencia e inseguridad campean en Guerrero, bajo la indiferencia de las autoridades estatales y municipales. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer semestre de este año se han registrado 800 homicidios dolosos en el estado, lo que representa un incremento de 20%, respecto al mismo periodo del año anterior.

Los niveles de descomposición confirman el control de la delincuencia organizada en la entidad. Prueba de ello son los asesinatos del delegado estatal de la Fiscalía General de la República en Guerrero, Fernando García Fernández, en Chilpancingo, y del fiscal Regional en la zona de tierra caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras, después de que lo “levantaron” afuera de su casa.

Aunque la gobernadora Evelyn Salgado dice que “nadie debe estar por encima de la Ley y se hará respetar el Estado de Derecho”, la realidad contradice su discurso; hace unos meses fue asesinado Humberto del Valle Zúñiga, primo político de la morenista, en Iguala, donde la pugna entre los cárteles Los Tlacos y La Bandera, han provocado una crisis de inseguridad que le ha costado la vida a varios comerciantes y transportistas.

En este contexto, también fue ejecutado el empresario José Guadalupe Fuentes Brito, quien impulsaba el proyecto electoral de Marcelo Ebrard. Fuentes Brito fue asesinado a balazos junto con su hijo, José Manuel Fuentes Calvo, en la Autopista del Sol, después de que civiles armados los despojaron de su camioneta.

Otro de los actos que se han registrado en el estado y evidencia la inseguridad a la que están expuestos los funcionarios, fue el secuestro de Patricia Jacqueline Salgado, Ministerio Público estatal, “levantada” por un grupo de hombres armados y abandonada días después en Coyuca de Catalán.

Expertos en seguridad confirman que una veintena de grupos criminales, entre ellos tres cárteles nacionales, se disputan el control de los 81 municipios que conforman Guerrero, uno de los estados clave en la producción de drogas y su tráfico a Estados Unidos.

En la sierra guerrerense, mandan los líderes de los cárteles. Los Rojos controlan Chilpancingo y buscan crecer hacia Iguala y Chilapa; Guerreros Unidos opera el corredor Iguala-Cuernavaca y hacia el Estado de México, mientras que Los Ardillos, se ubican en Chilapa y dominan la entrada y salida de La Montaña de Guerrero.

Basta con recordar la reunión de la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con el presunto líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez. Aunque lo niega, existen testimonios en fotos y videos.

La presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación y sus alianzas con estas organizaciones han encendido los focos en las áreas de seguridad nacional, por la belicosidad que caracteriza a este grupo delincuencial.

El internacional puerto de Acapulco, vive una de sus peores épocas, pues recientemente se intensificó la violencia entre el “Cártel Independiente de Acapulco”, “Los Rusos” (cuyo origen está en el Cártel Beltrán Leyva y la “Familia Michoacana”.

No hay que perder de vista que el municipio representa el 80% del Producto Interno Bruto del estado; aporta también el 75% de los empleos y financia a 79 de los 81 municipios guerrerenses, donde la pobreza ha crecido por el éxodo de miles de personas que huyen de la violencia y el terror sembrado por los narcotraficantes y algunas policías comunitarias, herencia del ex gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero.

Bien haría la gobernadora Evelyn Salgado en trabajar para recuperar la gobernabilidad en la entidad con acciones y no con discursos, además de recordar la advertencia del ex mandatario estatal René Juárez Cisneros: “Guerrero no es Disneylandia”.

VERICUENTOS

En campaña Xóchitl y Claudia

Valiéndoles la ley electoral, las virtuales candidatas Xóchitl Gálvez del Frente Amplio por México y Claudia Sheinbaum de Morena, arrancaron sus campañas por la presidencia de la República. La senadora panista, inició en Zacatecas y anunció que en cada estado que visite no se hospedará en hoteles, sino que dormirá en viviendas de familias que le hagan la invitación. Esto, luego del fracasado intento de los morenistas capitalinos de demoler su casa. Gálvez dice afirmó que está lista para “enfrentar a una elección de Estado brutal” y pronosticó que el Presidente y sus allegados “van a ser despiadados”. Por su parte, bajo el lema “La esperanza nos une”, Claudia Sheinbaum, inició en Michoacán, un estado en crisis por la violenta lucha de los cárteles de la droga que afecta a los productores agrícolas. Sheinbaum, reiteró el llamado a la unidad en su partido. ¡Órale!

Cuenta regresiva en CDMX

Y en el reloj electoral de la Ciudad de México, Morena toma la delantera, al emitir la convocatoria para el registro de solicitudes de aspirantes a gobernar la CDMX y otras ocho entidades en juego en 2024. Los registros deberán realizarse el 25 y el 26 de septiembre. En la lista anote usted a: Clara Brugada, alcaldesa con licencia en Iztapalapa; Omar García Harfuch, ex jefe de la policía capitalina y al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. El favorito de las encuestas, hasta ahora, es García Harfuch. Ya veremos si Claudia Sheinbaum, se impone y le entrega el bastón de mando también. ¡Uy!

